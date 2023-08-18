https://crimea.ria.ru/20230818/znoynoe-leto-prodolzhaetsya-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1130749655.html

Знойное лето продолжается: погода в Крыму в пятницу

Знойное лето продолжается: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 18.08.2023

Знойное лето продолжается: погода в Крыму в пятницу

В пятницу благодаря влиянию тропических воздушных масс и области повышенного атмосферного давления в Крыму сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. В... РИА Новости Крым, 18.08.2023

2023-08-18T00:01

2023-08-18T00:01

2023-08-18T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В пятницу благодаря влиянию тропических воздушных масс и области повышенного атмосферного давления в Крыму сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. В западных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем +31...+33.В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +32…+34 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +25...+27 градусов, днем столбики термометров покажут +31...+33.Море у берегов Евпатории, Феодосии, Севастополя, в Керченском проливе прогрелось до +25, в Черноморском температура морской воды +22, в Ялте, Алуште и в Азовском море +26.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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