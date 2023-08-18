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Знойное лето продолжается: погода в Крыму в пятницу
Знойное лето продолжается: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Знойное лето продолжается: погода в Крыму в пятницу
В пятницу благодаря влиянию тропических воздушных масс и области повышенного атмосферного давления в Крыму сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. В... РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T00:01
2023-08-18T00:01
2023-08-18T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В пятницу благодаря влиянию тропических воздушных масс и области повышенного атмосферного давления в Крыму сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. В западных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем +31...+33.В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +32…+34 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +25...+27 градусов, днем столбики термометров покажут +31...+33.Море у берегов Евпатории, Феодосии, Севастополя, в Керченском проливе прогрелось до +25, в Черноморском температура морской воды +22, в Ялте, Алуште и в Азовском море +26.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Знойное лето продолжается: погода в Крыму в пятницу
В Крыму в пятницу знойная погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В пятницу благодаря влиянию тропических воздушных масс и области повышенного атмосферного давления в Крыму сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. В западных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, на побережье до +27, днем +30…+35, в горах +24…+29 градусов. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 17 м/с", — говорится в прогнозе.
В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем +31...+33.
В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +32…+34 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +25...+27 градусов, днем столбики термометров покажут +31...+33.
Море у берегов Евпатории, Феодосии, Севастополя, в Керченском проливе прогрелось до +25, в Черноморском температура морской воды +22, в Ялте, Алуште и в Азовском море +26.