https://crimea.ria.ru/20230818/na-kerchenskoy-pereprave-ocheredi-zhdut-bolee-100-gruzovikov-1130804141.html
На Керченской переправе очереди ждут более 100 грузовиков
На Керченской переправе очереди ждут более 100 грузовиков - РИА Новости Крым, 18.08.2023
На Керченской переправе очереди ждут более 100 грузовиков
Со стороны Краснодарского края очереди на переправу ожидают больше 100 транспортных средств. Об этом сообщают Оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T12:36
2023-08-18T12:36
2023-08-18T12:36
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
новости
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Со стороны Краснодарского края очереди на переправу ожидают больше 100 транспортных средств. Об этом сообщают Оперштаб Кубани.Между портом Кавказ и портом Керчь работают паромы "Лаврентий", "Мария" и "Керченский-2". За минувшие сутки на них переправили более трехсот машин. Из них 309 грузовиков и 32 автобуса, на которых перевезли 1342 пассажира. Всего с середины июля через паромную переправу в порт Керчь доставлено порядка 79 тысяч пассажиров, а также более 17, 8 тысяч автомобилей и не менее двух тысяч автобусов. По сообщению минтранса Крыма, за ситки в обе стороны силами пассажирско-автомобильных и железнодорожных паромов выполнено 16 рейсов. Перевезено 3244 пассажиров, 690 автомобилей, 70 железнодорожных вагонов. Ежедневно работа Керченской паромной переправы временно приостанавливается с 21.00 до 05.00. При отправке в приоритете организованные группы детей, рейсовые автобусы, затем грузовой транспорт с товарами первой необходимости. Водители остального транспорта могут выбрать альтернативные сухопутные пути через новые регионы: Джанкой, Армянск и Перекоп. Через Крымский мост разрешено движение легковых автомобилей массой до 3 тонн.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Крыма на нескольких участках дорог ограничили движение фурНа Керченской переправе ветер: как работают паромы
https://crimea.ria.ru/20230806/sukhoputnyy-koridor-v-krym-kak-oformit-dtp-pomogut-li-osago-i-kasko-1130542821.html
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, новости, керчь, кубань, морской транспорт, логистика
На Керченской переправе очереди ждут более 100 грузовиков
124 фуры ждут очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Со стороны Краснодарского края очереди на переправу ожидают больше 100 транспортных средств. Об этом сообщают Оперштаб Кубани.
"На накопительных парковках в поселке Ильич 18 августа находится 128 транспортных средств: 124 грузовых и 4 автобуса со 114 пассажирами", - говорится в сообщении.
Между портом Кавказ и портом Керчь работают паромы "Лаврентий", "Мария" и "Керченский-2". За минувшие сутки на них переправили более трехсот машин. Из них 309 грузовиков и 32 автобуса, на которых перевезли 1342 пассажира.
Всего с середины июля через паромную переправу в порт Керчь доставлено порядка 79 тысяч пассажиров, а также более 17, 8 тысяч автомобилей и не менее двух тысяч автобусов.
По сообщению минтранса Крыма, за ситки в обе стороны силами пассажирско-автомобильных и железнодорожных паромов выполнено 16 рейсов. Перевезено 3244 пассажиров, 690 автомобилей, 70 железнодорожных вагонов.
Ежедневно работа Керченской паромной переправы временно приостанавливается с 21.00 до 05.00. При отправке в приоритете организованные группы детей, рейсовые автобусы, затем грузовой транспорт с товарами первой необходимости. Водители остального транспорта могут выбрать альтернативные сухопутные пути через новые регионы: Джанкой, Армянск и Перекоп. Через Крымский мост разрешено движение легковых автомобилей массой до 3 тонн.
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