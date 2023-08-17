https://crimea.ria.ru/20230817/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vosstanovleno-1130798320.html
Движение по Крымскому мосту восстановлено
Движение по Крымскому мосту восстановлено - РИА Новости Крым, 17.08.2023
Движение по Крымскому мосту восстановлено
Крымский мост открыт. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T21:10
2023-08-17T21:10
2023-08-17T21:16
крымский мост
логистика
транспорт
крым
краснодарский край
тамань
керчь
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост открыт. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.В 19:36 в Telegram-канале было объявлено о приостановке движения по транспортному переходу, в 20.52 - о возобновлении движения в направлении Керчи.Крымский мост периодически закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход и корабли российского флота. Меры временные, о них предупреждают заранее.В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Грузовой транспорт, а также пассажирские автобусы следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
крымский мост
крым
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тамань
керчь
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, краснодарский край, тамань, керчь, ситуация на дорогах крыма
Движение по Крымскому мосту восстановлено
Движение по Крымскому мосту восстановлено в обоих направлениях
21:10 17.08.2023 (обновлено: 21:16 17.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост открыт. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
В 19:36 в Telegram-канале было объявлено
о приостановке движения по транспортному переходу, в 20.52 - о возобновлении движения
в направлении Керчи.
Крымский мост периодически закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход и корабли российского флота. Меры временные, о них предупреждают заранее.
В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
Грузовой транспорт, а также пассажирские автобусы следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.