https://crimea.ria.ru/20230817/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vosstanovleno-1130798320.html

Движение по Крымскому мосту восстановлено

Движение по Крымскому мосту восстановлено - РИА Новости Крым, 17.08.2023

Движение по Крымскому мосту восстановлено

Крымский мост открыт. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 17.08.2023

2023-08-17T21:10

2023-08-17T21:10

2023-08-17T21:16

крымский мост

логистика

транспорт

крым

краснодарский край

тамань

керчь

ситуация на дорогах крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост открыт. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.В 19:36 в Telegram-канале было объявлено о приостановке движения по транспортному переходу, в 20.52 - о возобновлении движения в направлении Керчи.Крымский мост периодически закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход и корабли российского флота. Меры временные, о них предупреждают заранее.В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Грузовой транспорт, а также пассажирские автобусы следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.

крымский мост

крым

краснодарский край

тамань

керчь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, крым, краснодарский край, тамань, керчь, ситуация на дорогах крыма