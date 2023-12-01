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Рассылки-фейки от ЦИПСо атакуют крымские чаты - РИА Новости Крым, 01.12.2023
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Рассылки-фейки от ЦИПСо атакуют крымские чаты
Рассылки-фейки от ЦИПСо атакуют крымские чаты - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Рассылки-фейки от ЦИПСо атакуют крымские чаты
Ложные рассылки от имени некой благотворительной организации распространяет украинский Центр информационного-психологических операций. Об этом сообщает советник РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T22:21
2023-12-01T22:21
фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Ложные рассылки от имени некой благотворительной организации распространяет украинский Центр информационного-психологических операций. Об этом сообщает советник главы Крыма Олег Крючков.В рассылке значится некая волонтерская благотворительная организация, которая якобы организовывает благотворительный сбор.Ранее сообщалось о массовых фейках о минировании госучреждений, школ и детских садов. Проверкой занимались спецслужбы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили перспективу лишения гражданства за фейкиВ Крыму фиксируют вбросы о взрывах – властиРазвожаев: удары по ТЭЦ в Севастополе и Балаклаве - фейк
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РИА Новости Крым
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фейк, олег крючков, новости крыма, крым, общество
Рассылки-фейки от ЦИПСо атакуют крымские чаты

ЦИПСо через крымские чаты выманивает у родственников военных и мобилизованных данные

22:21 01.12.2023
 
© РИА Новости . Кирилл КаллиниковНедостоверная информация. Архивное фото
Недостоверная информация. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Ложные рассылки от имени некой благотворительной организации распространяет украинский Центр информационного-психологических операций. Об этом сообщает советник главы Крыма Олег Крючков.

"Массовая атака ЦИПСо в чатах. Выманивают номера карт у родственников военных и мобилизованных", – сообщил Крючков.

В рассылке значится некая волонтерская благотворительная организация, которая якобы организовывает благотворительный сбор.

"Будьте бдительны! Вся информация только на официальных сайтах и в государственных СМИ", – предупреждают жителей Крыма.

Ранее сообщалось о массовых фейках о минировании госучреждений, школ и детских садов. Проверкой занимались спецслужбы.
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