https://crimea.ria.ru/20231201/rassylki-feyki-ot-tsipso-atakuyut-krymskie-chaty-1133256838.html

Рассылки-фейки от ЦИПСо атакуют крымские чаты

Рассылки-фейки от ЦИПСо атакуют крымские чаты - РИА Новости Крым, 01.12.2023

Рассылки-фейки от ЦИПСо атакуют крымские чаты

Ложные рассылки от имени некой благотворительной организации распространяет украинский Центр информационного-психологических операций. Об этом сообщает советник РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-01T22:21

2023-12-01T22:21

2023-12-01T22:21

фейк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Ложные рассылки от имени некой благотворительной организации распространяет украинский Центр информационного-психологических операций. Об этом сообщает советник главы Крыма Олег Крючков.В рассылке значится некая волонтерская благотворительная организация, которая якобы организовывает благотворительный сбор.Ранее сообщалось о массовых фейках о минировании госучреждений, школ и детских садов. Проверкой занимались спецслужбы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили перспективу лишения гражданства за фейкиВ Крыму фиксируют вбросы о взрывах – властиРазвожаев: удары по ТЭЦ в Севастополе и Балаклаве - фейк

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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