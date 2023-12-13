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Аэропорт Краснодара может возобновить работу

Аэропорт Краснодара может возобновить работу - РИА Новости Крым, 13.12.2023

Аэропорт Краснодара может возобновить работу

Международный аэропорт Краснодара имени Екатерины II может возобновить работу в ближайшие дни. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края со ссылкой на... РИА Новости Крым, 13.12.2023

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Международный аэропорт Краснодара имени Екатерины II может возобновить работу в ближайшие дни. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края со ссылкой на краевое министерство транспорта.Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.До настоящего времени не работают аэропорты Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты.Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины IIДатой основания считается 1932 год, тогда на месте гавани появилась Пашковская авиабаза. В период Великой Отечественной войны он использовался для снабжения и эвакуации раненных.Первая взлетно-посадочная полоса и аэровокзал были построены в 1960 году. Тогда же начались регулярные пассажирские авиаперевозки. Вторую взлетно-посадочную полосу ввели в эксплуатацию в 1984 году.В 2012 году начались работы по реконструкции воздушной гавани. Спустя два года ввели в эксплуатацию новые рулежные дорожки и установили новый рекорд пассажиропотока – более трех миллионов человек.В конце весны 2019 года аэропорт получил современное название - Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II. Оно было выбрано в ходе народного интернет-голосования.Аэропорт включает три терминала в том числе VIP-терминал и терминал для обслуживания международных рейсов.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, авиация, аэропорт, общество, новости, краснодарский край