https://crimea.ria.ru/20231213/aeroport-krasnodara-gotovitsya-vozobnovit-rabotu--1133507111.html
Аэропорт Краснодара может возобновить работу
Аэропорт Краснодара может возобновить работу - РИА Новости Крым, 13.12.2023
Аэропорт Краснодара может возобновить работу
Международный аэропорт Краснодара имени Екатерины II может возобновить работу в ближайшие дни. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края со ссылкой на... РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T12:12
2023-12-13T12:12
2023-12-13T12:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Международный аэропорт Краснодара имени Екатерины II может возобновить работу в ближайшие дни. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края со ссылкой на краевое министерство транспорта.Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.До настоящего времени не работают аэропорты Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты.Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины IIДатой основания считается 1932 год, тогда на месте гавани появилась Пашковская авиабаза. В период Великой Отечественной войны он использовался для снабжения и эвакуации раненных.Первая взлетно-посадочная полоса и аэровокзал были построены в 1960 году. Тогда же начались регулярные пассажирские авиаперевозки. Вторую взлетно-посадочную полосу ввели в эксплуатацию в 1984 году.В 2012 году начались работы по реконструкции воздушной гавани. Спустя два года ввели в эксплуатацию новые рулежные дорожки и установили новый рекорд пассажиропотока – более трех миллионов человек.В конце весны 2019 года аэропорт получил современное название - Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II. Оно было выбрано в ходе народного интернет-голосования.Аэропорт включает три терминала в том числе VIP-терминал и терминал для обслуживания международных рейсов.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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краснодар, авиация, аэропорт, общество, новости, краснодарский край
Аэропорт Краснодара может возобновить работу
Аэропорт Краснодара может возобновить работу после 15 декабря - власти
12:12 13.12.2023 (обновлено: 12:39 13.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Международный аэропорт Краснодара имени Екатерины II может возобновить работу в ближайшие дни. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края со ссылкой на краевое министерство транспорта.
"По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, 15 декабря предполагается выполнение тестового рейса, по результатам которого будет принято решение о возможности открытия аэропорта", - сказано в сообщении.
Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
До настоящего времени не работают аэропорты Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты.
Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II
Датой основания считается 1932 год, тогда на месте гавани появилась Пашковская авиабаза. В период Великой Отечественной войны он использовался для снабжения и эвакуации раненных.
Первая взлетно-посадочная полоса и аэровокзал были построены в 1960 году. Тогда же начались регулярные пассажирские авиаперевозки. Вторую взлетно-посадочную полосу ввели в эксплуатацию в 1984 году.
В 2012 году начались работы по реконструкции воздушной гавани. Спустя два года ввели в эксплуатацию новые рулежные дорожки и установили новый рекорд пассажиропотока – более трех миллионов человек.
В конце весны 2019 года аэропорт получил современное название - Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II. Оно было выбрано в ходе народного интернет-голосования.
Аэропорт включает три терминала в том числе VIP-терминал и терминал для обслуживания международных рейсов.