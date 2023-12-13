Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Краснодара может возобновить работу - РИА Новости Крым, 13.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231213/aeroport-krasnodara-gotovitsya-vozobnovit-rabotu--1133507111.html
Аэропорт Краснодара может возобновить работу
Аэропорт Краснодара может возобновить работу - РИА Новости Крым, 13.12.2023
Аэропорт Краснодара может возобновить работу
Международный аэропорт Краснодара имени Екатерины II может возобновить работу в ближайшие дни. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края со ссылкой на... РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T12:12
2023-12-13T12:39
краснодар
авиация
аэропорт
общество
новости
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/01/1119005779_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_b946d0067964c51a1106e3132d5a745e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Международный аэропорт Краснодара имени Екатерины II может возобновить работу в ближайшие дни. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края со ссылкой на краевое министерство транспорта.Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.До настоящего времени не работают аэропорты Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты.Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины IIДатой основания считается 1932 год, тогда на месте гавани появилась Пашковская авиабаза. В период Великой Отечественной войны он использовался для снабжения и эвакуации раненных.Первая взлетно-посадочная полоса и аэровокзал были построены в 1960 году. Тогда же начались регулярные пассажирские авиаперевозки. Вторую взлетно-посадочную полосу ввели в эксплуатацию в 1984 году.В 2012 году начались работы по реконструкции воздушной гавани. Спустя два года ввели в эксплуатацию новые рулежные дорожки и установили новый рекорд пассажиропотока – более трех миллионов человек.В конце весны 2019 года аэропорт получил современное название - Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II. Оно было выбрано в ходе народного интернет-голосования.Аэропорт включает три терминала в том числе VIP-терминал и терминал для обслуживания международных рейсов.
краснодар
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/01/1119005779_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2a8e236b4d715eb864512adf079f2b53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодар, авиация, аэропорт, общество, новости, краснодарский край
Аэропорт Краснодара может возобновить работу

Аэропорт Краснодара может возобновить работу после 15 декабря - власти

12:12 13.12.2023 (обновлено: 12:39 13.12.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Краснодар
Международный аэропорт Краснодар - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Международный аэропорт Краснодара имени Екатерины II может возобновить работу в ближайшие дни. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края со ссылкой на краевое министерство транспорта.
"По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, 15 декабря предполагается выполнение тестового рейса, по результатам которого будет принято решение о возможности открытия аэропорта", - сказано в сообщении.
Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
До настоящего времени не работают аэропорты Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты.

Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II

Датой основания считается 1932 год, тогда на месте гавани появилась Пашковская авиабаза. В период Великой Отечественной войны он использовался для снабжения и эвакуации раненных.
Первая взлетно-посадочная полоса и аэровокзал были построены в 1960 году. Тогда же начались регулярные пассажирские авиаперевозки. Вторую взлетно-посадочную полосу ввели в эксплуатацию в 1984 году.
В 2012 году начались работы по реконструкции воздушной гавани. Спустя два года ввели в эксплуатацию новые рулежные дорожки и установили новый рекорд пассажиропотока – более трех миллионов человек.
В конце весны 2019 года аэропорт получил современное название - Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II. Оно было выбрано в ходе народного интернет-голосования.
Аэропорт включает три терминала в том числе VIP-терминал и терминал для обслуживания международных рейсов.
 
КраснодарАвиацияАэропортОбществоНовостиКраснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:07Кредитные каникулы для участников СВО продлили на год
12:53Откроют ли аэропорт Симферополя – ответ Аксенова
12:43Меня будить? Севастополец осужден за избиение полицейского
12:33США в корне изменили свое понимание "победы" Украины – Медведев
12:21В Крыму пьяная ссора пары закончилась убийством
12:12Аэропорт Краснодара может возобновить работу
12:10Последствия шторма, цены и СВО: что крымчане хотят спросить у Путина
11:41Очередной день под огнем врага: ВСУ выпустили по Херсонщине 97 снарядов
11:18Холод и презрение: эксперт подвел итог визита Зеленского в США
10:48Больше 100 тысяч жителей остаются без света и воды в Ростовской области
10:28В Одессе разрушена припортовая инфраструктура
10:23Как работает Керченская паромная переправа 13 декабря
10:12Больше двадцати улиц на два дня останутся без света в Севастополе
09:53Водопад Учан-Су открыли после обвала
09:35Сутки без воды: в Крыму предупредили о массовых отключениях
09:24Возобновилось движение морского транспорта в Севастополе
09:09Посол России в США: Вашингтон устал от попрошайки Зеленского
08:56Автостанции в Крыму: как ремонтируют и что поменяют при покупке билетов
08:38В Севастополе закрыли рейд
08:16В Симферопольском районе заменят 25 трансформаторных подстанций
Лента новостейМолния