https://crimea.ria.ru/20231215/aeroport-krasnodara-prinyal-testovyy-reys--iz-mineralnykh-vod-1133577366.html

Аэропорт Краснодара принял тестовый рейс из Минеральных Вод

Аэропорт Краснодара принял тестовый рейс из Минеральных Вод - РИА Новости Крым, 15.12.2023

Аэропорт Краснодара принял тестовый рейс из Минеральных Вод

Международный аэропорт Краснодар в пятницу принял тестовый рейс авиакомпании "Азимут" на самолете Superjet 100 из Минеральных Вод, сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T14:10

2023-12-15T14:10

2023-12-15T14:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Международный аэропорт Краснодар в пятницу принял тестовый рейс авиакомпании "Азимут" на самолете Superjet 100 из Минеральных Вод, сообщает Росавиация.Как отметили в ведомстве, выполнение тестового рейса без пассажиров запланировала рабочая группа по вопросам обеспечения безопасности регулярных полетов гражданских воздушных судов в аэропорт Краснодара. Полет необходим для проверки всех аспектов взаимодействия диспетчерских и аэропортовых служб. Аэропорт готов в нужные сроки провести всю работу по подготовке к старту регулярного авиасообщения, отметили в холдинге "Аэродинамика".Управляющий директор Дмитрий Кириченко в пятницу заявил журналистам, что вся инфраструктура аэропорта поддерживалась в идеальном состоянии. Он подчеркнул, что все службы работают в штатном режиме и осуществляют тренировку. Кроме того, во время почти двухгодичной приостановки воздушного сотрудники аэропорта "ни на минуту не прекращали готовиться, повышать свою квалификацию".На этой неделе оперштаб Краснодарского края сообщил, что международный аэропорт Краснодара может возобновить работу после 15 декабря. Для этого было запланировано выполнение тестового рейса, по результатам которого будет принято решение о возможности открытия аэропорта. Изначально планировалось совершить тестовый рейс из Москвы, затем пункт вылета перенесли в Минводы. Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" отметил, что главным критерием возобновления работы аэропортов на юге страны является обеспечение безопасности пассажиров. По его словам, Минобороны анализирует ситуацию по Краснодару. До настоящего времени не работают аэропорты Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты.

https://crimea.ria.ru/20231213/otkroyut-li-aeroport-simferopolya--otvet-aksenova-1133508505.html

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краснодар, аэропорт, росавиация, новости, логистика, авиасообщение, краснодарский край