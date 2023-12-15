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Аэропорт Краснодара принял тестовый рейс из Минеральных Вод - РИА Новости Крым, 15.12.2023
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Аэропорт Краснодара принял тестовый рейс из Минеральных Вод
Аэропорт Краснодара принял тестовый рейс из Минеральных Вод - РИА Новости Крым, 15.12.2023
Аэропорт Краснодара принял тестовый рейс из Минеральных Вод
Международный аэропорт Краснодар в пятницу принял тестовый рейс авиакомпании "Азимут" на самолете Superjet 100 из Минеральных Вод, сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T14:10
2023-12-15T14:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Международный аэропорт Краснодар в пятницу принял тестовый рейс авиакомпании "Азимут" на самолете Superjet 100 из Минеральных Вод, сообщает Росавиация.Как отметили в ведомстве, выполнение тестового рейса без пассажиров запланировала рабочая группа по вопросам обеспечения безопасности регулярных полетов гражданских воздушных судов в аэропорт Краснодара. Полет необходим для проверки всех аспектов взаимодействия диспетчерских и аэропортовых служб. Аэропорт готов в нужные сроки провести всю работу по подготовке к старту регулярного авиасообщения, отметили в холдинге "Аэродинамика".Управляющий директор Дмитрий Кириченко в пятницу заявил журналистам, что вся инфраструктура аэропорта поддерживалась в идеальном состоянии. Он подчеркнул, что все службы работают в штатном режиме и осуществляют тренировку. Кроме того, во время почти двухгодичной приостановки воздушного сотрудники аэропорта "ни на минуту не прекращали готовиться, повышать свою квалификацию".На этой неделе оперштаб Краснодарского края сообщил, что международный аэропорт Краснодара может возобновить работу после 15 декабря. Для этого было запланировано выполнение тестового рейса, по результатам которого будет принято решение о возможности открытия аэропорта. Изначально планировалось совершить тестовый рейс из Москвы, затем пункт вылета перенесли в Минводы. Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" отметил, что главным критерием возобновления работы аэропортов на юге страны является обеспечение безопасности пассажиров. По его словам, Минобороны анализирует ситуацию по Краснодару. До настоящего времени не работают аэропорты Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты.
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краснодар, аэропорт, росавиация, новости, логистика, авиасообщение, краснодарский край
Аэропорт Краснодара принял тестовый рейс из Минеральных Вод

Аэропорт Краснодара принял тестовый рейс самолета Superjet 100 из Минеральных Вод

14:10 15.12.2023 (обновлено: 14:16 15.12.2023)
 
© РосавиацияАэропорт Краснодара
Аэропорт Краснодара
© Росавиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Международный аэропорт Краснодар в пятницу принял тестовый рейс авиакомпании "Азимут" на самолете Superjet 100 из Минеральных Вод, сообщает Росавиация.
Как отметили в ведомстве, выполнение тестового рейса без пассажиров запланировала рабочая группа по вопросам обеспечения безопасности регулярных полетов гражданских воздушных судов в аэропорт Краснодара. Полет необходим для проверки всех аспектов взаимодействия диспетчерских и аэропортовых служб.

"Тестовый полет самолета в столицу Кубани позволит дать оценку готовности диспетчерских, аэродромных и специальных служб к обслуживанию в аэропорту Краснодара пассажирских рейсов. Для окончательного принятия решения их работа будет досконально проанализирована. Безопасность пассажиров – главный приоритет", – сказал руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

Аэропорт готов в нужные сроки провести всю работу по подготовке к старту регулярного авиасообщения, отметили в холдинге "Аэродинамика".
Управляющий директор Дмитрий Кириченко в пятницу заявил журналистам, что вся инфраструктура аэропорта поддерживалась в идеальном состоянии. Он подчеркнул, что все службы работают в штатном режиме и осуществляют тренировку. Кроме того, во время почти двухгодичной приостановки воздушного сотрудники аэропорта "ни на минуту не прекращали готовиться, повышать свою квалификацию".
На этой неделе оперштаб Краснодарского края сообщил, что международный аэропорт Краснодара может возобновить работу после 15 декабря. Для этого было запланировано выполнение тестового рейса, по результатам которого будет принято решение о возможности открытия аэропорта. Изначально планировалось совершить тестовый рейс из Москвы, затем пункт вылета перенесли в Минводы.
Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" отметил, что главным критерием возобновления работы аэропортов на юге страны является обеспечение безопасности пассажиров. По его словам, Минобороны анализирует ситуацию по Краснодару. До настоящего времени не работают аэропорты Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты.
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