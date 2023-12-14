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В России произведут более тысячи отечественных самолетов к 2030 году - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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В России произведут более тысячи отечественных самолетов к 2030 году
В России произведут более тысячи отечественных самолетов к 2030 году - РИА Новости Крым, 14.12.2023
В России произведут более тысячи отечественных самолетов к 2030 году
В рамках импортозамещения и развития собственной гражданской авиации в России до 2030 года планируется произвести более тысячи собственных самолетов, что... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T15:36
2023-12-14T15:49
владимир путин (политик)
россия
авиация
росавиация
импортозамещение
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В рамках импортозамещения и развития собственной гражданской авиации в России до 2030 года планируется произвести более тысячи собственных самолетов, что позволит увеличить их число на дальнемагистральных и региональных рейсах. Об этом в ходе "Прямой линии" заявил президент РФ Владимир Путин.Президент отметил, что в парке воздушных судов гражданской авиации России сегодня "слишком много самолетов иностранного производства". Это обусловлено тем, что отечественные компании закупали их долгое время и "слишком много".Он отметил, что речь, в частности, идет о производстве собственных самолетов МС-21, переоборудовании имеющихся воздушных судов отечественными двигателями МПД (магнитоплазмодинамический двигатель – ред.), а также выходе на производство нового более мощного двигателя – ПД 35 (перспективный двигатель с тягой 35 тонн – ред.)."Это даст возможность нам увеличить количество дальнемагистральных самолетов, в том числе ИЛ-96-400. Кстати, он уже пошел в работу в грузовом варианте. Он длиннее чуть ли не на 12 метров. Так что работать нужно", – призвал президент.Российский лидер подчеркнул, что для такой работы и реализации всех планов "возможности имеются", и выразил надежду, что "все эти планы будут реализованы".Он подчеркнул, что речь идет не только о дальнемагистральных самолетах, но "и, конечно, о малой авиации для региональных рейсов".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ответил на вопрос о возобновлении работы аэропорта КраснодарВ России разработают стратегию развития беспилотной авиации до 2030 годаОткроют ли аэропорт Симферополя – ответ Аксенова
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владимир путин (политик), россия, авиация, росавиация, импортозамещение
В России произведут более тысячи отечественных самолетов к 2030 году

К 2030 году в России будут производить более тысячи отечественных самолетов - Путин

15:36 14.12.2023 (обновлено: 15:49 14.12.2023)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМонтаж стенда для испытания планера SSJ-New в СибНИА
Монтаж стенда для испытания планера SSJ-New в СибНИА - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В рамках импортозамещения и развития собственной гражданской авиации в России до 2030 года планируется произвести более тысячи собственных самолетов, что позволит увеличить их число на дальнемагистральных и региональных рейсах. Об этом в ходе "Прямой линии" заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент отметил, что в парке воздушных судов гражданской авиации России сегодня "слишком много самолетов иностранного производства". Это обусловлено тем, что отечественные компании закупали их долгое время и "слишком много".

"Процесс, тем не менее, идет. Никому не хочется терять деньги, и часть этих самолетов мы выкупаем, так что они становятся собственностью российских авиационных компаний. Но надо развивать собственное самолетостроение... Мы планируем произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году", – заявил Путин.

Он отметил, что речь, в частности, идет о производстве собственных самолетов МС-21, переоборудовании имеющихся воздушных судов отечественными двигателями МПД (магнитоплазмодинамический двигатель – ред.), а также выходе на производство нового более мощного двигателя – ПД 35 (перспективный двигатель с тягой 35 тонн – ред.).
"Это даст возможность нам увеличить количество дальнемагистральных самолетов, в том числе ИЛ-96-400. Кстати, он уже пошел в работу в грузовом варианте. Он длиннее чуть ли не на 12 метров. Так что работать нужно", – призвал президент.
Российский лидер подчеркнул, что для такой работы и реализации всех планов "возможности имеются", и выразил надежду, что "все эти планы будут реализованы".

"Будет, на чем летать и специалистам, летчикам, будет на чем летать и пассажирам", – заверил Путин.

Он подчеркнул, что речь идет не только о дальнемагистральных самолетах, но "и, конечно, о малой авиации для региональных рейсов".
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Владимир Путин (политик)РоссияАвиацияРосавиацияИмпортозамещение
 
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