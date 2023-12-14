https://crimea.ria.ru/20231214/v-rossii-proizvedut-bolee-tysyachi-otechestvennykh-samoletov-k-2030-godu-1133552330.html

В России произведут более тысячи отечественных самолетов к 2030 году

В России произведут более тысячи отечественных самолетов к 2030 году - РИА Новости Крым, 14.12.2023

В России произведут более тысячи отечественных самолетов к 2030 году

В рамках импортозамещения и развития собственной гражданской авиации в России до 2030 года планируется произвести более тысячи собственных самолетов, что... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T15:36

2023-12-14T15:36

2023-12-14T15:49

владимир путин (политик)

россия

авиация

росавиация

импортозамещение

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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В рамках импортозамещения и развития собственной гражданской авиации в России до 2030 года планируется произвести более тысячи собственных самолетов, что позволит увеличить их число на дальнемагистральных и региональных рейсах. Об этом в ходе "Прямой линии" заявил президент РФ Владимир Путин.Президент отметил, что в парке воздушных судов гражданской авиации России сегодня "слишком много самолетов иностранного производства". Это обусловлено тем, что отечественные компании закупали их долгое время и "слишком много".Он отметил, что речь, в частности, идет о производстве собственных самолетов МС-21, переоборудовании имеющихся воздушных судов отечественными двигателями МПД (магнитоплазмодинамический двигатель – ред.), а также выходе на производство нового более мощного двигателя – ПД 35 (перспективный двигатель с тягой 35 тонн – ред.)."Это даст возможность нам увеличить количество дальнемагистральных самолетов, в том числе ИЛ-96-400. Кстати, он уже пошел в работу в грузовом варианте. Он длиннее чуть ли не на 12 метров. Так что работать нужно", – призвал президент.Российский лидер подчеркнул, что для такой работы и реализации всех планов "возможности имеются", и выразил надежду, что "все эти планы будут реализованы".Он подчеркнул, что речь идет не только о дальнемагистральных самолетах, но "и, конечно, о малой авиации для региональных рейсов".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ответил на вопрос о возобновлении работы аэропорта КраснодарВ России разработают стратегию развития беспилотной авиации до 2030 годаОткроют ли аэропорт Симферополя – ответ Аксенова

россия

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владимир путин (политик), россия, авиация, росавиация, импортозамещение