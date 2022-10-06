https://crimea.ria.ru/20221006/nikitskiy-botsad-vyplatit-mobilizovannym-sotrudnikam-po-50-tysyach-rubley-1124735883.html
Никитский ботсад выплатит мобилизованным сотрудникам по 50 тысяч рублей
Никитский ботсад выплатит мобилизованным сотрудникам по 50 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 06.10.2022
Никитский ботсад выплатит мобилизованным сотрудникам по 50 тысяч рублей
Никитский ботанический сад выплатит каждому мобилизованному сотруднику по 50 тысяч рублей из внебюджетного фонда, такое решение приняла администрация... РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T13:57
2022-10-06T13:57
2022-10-06T13:57
частичная мобилизация
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Никитский ботанический сад выплатит каждому мобилизованному сотруднику по 50 тысяч рублей из внебюджетного фонда, такое решение приняла администрация учреждения, сообщила пресс-служба НБС.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Всего в стране планируют призвать около 300 тысяч человек.Добровольцы в Крыму также получат по 200 тысяч рублей >>Власти Крыма в качестве меры поддержки мобилизованных и их семей выплачивают каждому призванному по 200 тысяч рублей. Кроме того, такую же сумму получат и все добровольцы, прибывающие в военкоматы Крыма с начала объявления частичной мобилизации.
https://crimea.ria.ru/20221005/kto-otvetit-za-nekhvatku-snaryazheniya-dlya-mobilizovannykh-v-rf-1124727480.html
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частичная мобилизация, общество
Никитский ботсад выплатит мобилизованным сотрудникам по 50 тысяч рублей
Никитский ботанический сад выплатит каждому мобилизованному сотруднику по 50 тысяч рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Никитский ботанический сад выплатит каждому мобилизованному сотруднику по 50 тысяч рублей из внебюджетного фонда, такое решение приняла администрация учреждения, сообщила пресс-служба НБС.
"Гордимся, будем ждать всех с победой. Своих не бросаем!" - прокомментировал решение директор Никитского ботанического сада Юрий Плугатарь.
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Всего в стране планируют призвать около 300 тысяч человек.
Власти Крыма в качестве меры поддержки мобилизованных и их семей выплачивают каждому призванному по 200 тысяч рублей. Кроме того, такую же сумму получат и все добровольцы, прибывающие в военкоматы Крыма с начала объявления частичной мобилизации.