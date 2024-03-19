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Когда в Крыму откроют Опукский и Казантипский заповедники

Когда в Крыму откроют Опукский и Казантипский заповедники - РИА Новости Крым, 19.03.2024

Когда в Крыму откроют Опукский и Казантипский заповедники

Опукский и Казантипский заповедники в Крыму завершат "сезон тишины" и откроются для туристов в апреле. Об этом сообщает учреждение "Заповедный Крым". РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T06:55

2024-03-19T06:55

2024-03-19T06:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Опукский и Казантипский заповедники в Крыму завершат "сезон тишины" и откроются для туристов в апреле. Об этом сообщает учреждение "Заповедный Крым".Оба заповедника были закрыты в октябре прошлого года в связи с необходимостью так называемого "режима тишины". По информации сотрудников "Заповедного Крыма", почвенный покров окрестностей Опука становится максимально уязвимым после наступления неблагоприятных погодных условий. И "уставшие" за туристический сезон ландшафты требуют покоя. Поэтому заповедникам необходимо пройти полный цикл восстановления.В межсезонье в заповедниках Крыма проводится в том числе уборка окрестностей и прибрежных территорий, а также идет подготовка к пожароопасному сезону.При этом на регулярной основе проводятся наблюдения за редкими и исчезающими видами птиц и ведется учет численности пролетных и гнездующихся видов. Так, во время сезона тишины были зафиксированы первые в сезоне встречи с розовым фламинго.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько человек посетили заповедники Крыма за годВ Крыму закрыли Ялтинскую пещеру – причинаНовый эколого-просветительский маршрут "Алимова балка" открыт в Крыму

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