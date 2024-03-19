Когда в Крыму откроют Опукский и Казантипский заповедники
Опукский и Казантипский заповедники в Крыму откроются для туристов в апреле
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦветение тюльпанов Шренка в Опукском природном заповеднике
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Опукский и Казантипский заповедники в Крыму завершат "сезон тишины" и откроются для туристов в апреле. Об этом сообщает учреждение "Заповедный Крым".
"Верим и надеемся, что этот сезон порадует всех желающих полюбоваться знаменитыми краснокнижными тюльпанами в пределах Опукского заповедника. Также делаем все возможное, чтобы в этом году красоты Казантипского заповедника были доступны к туристическому посещению", – говорится в сообщении на сайте организации.
Оба заповедника были закрыты в октябре прошлого года в связи с необходимостью так называемого "режима тишины". По информации сотрудников "Заповедного Крыма", почвенный покров окрестностей Опука становится максимально уязвимым после наступления неблагоприятных погодных условий. И "уставшие" за туристический сезон ландшафты требуют покоя. Поэтому заповедникам необходимо пройти полный цикл восстановления.
"В этом сезоне Государственные природные заповедники, находящиеся в ведении ФГБУ "Заповедный Крым", испытывали достаточно высокую рекреационную нагрузку – сюда входят и вытаптывание почвенного покрова и нарушение целостности флоры заповедника, несмотря на законные запреты и наши многочисленные увещевания", – уточнили в организации.
В межсезонье в заповедниках Крыма проводится в том числе уборка окрестностей и прибрежных территорий, а также идет подготовка к пожароопасному сезону.
При этом на регулярной основе проводятся наблюдения за редкими и исчезающими видами птиц и ведется учет численности пролетных и гнездующихся видов. Так, во время сезона тишины были зафиксированы первые в сезоне встречи с розовым фламинго.
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