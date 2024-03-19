Рейтинг@Mail.ru
Когда в Крыму откроют Опукский и Казантипский заповедники - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алушта - РИА Новости, 1920
Туризм
https://crimea.ria.ru/20240319/kogda-v-krymu-otkroyut-opukskiy-i-kazantipskiy-zapovedniki-1135752513.html
Когда в Крыму откроют Опукский и Казантипский заповедники
Когда в Крыму откроют Опукский и Казантипский заповедники - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Когда в Крыму откроют Опукский и Казантипский заповедники
Опукский и Казантипский заповедники в Крыму завершат "сезон тишины" и откроются для туристов в апреле. Об этом сообщает учреждение "Заповедный Крым". РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T06:55
2024-03-19T06:55
новости крыма
туризм
фгбу "заповедный крым"
заповедники крыма
туризм в крыму
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1a/1123053553_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_26961fdfb7184578f58fbfa5c3740341.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Опукский и Казантипский заповедники в Крыму завершат "сезон тишины" и откроются для туристов в апреле. Об этом сообщает учреждение "Заповедный Крым".Оба заповедника были закрыты в октябре прошлого года в связи с необходимостью так называемого "режима тишины". По информации сотрудников "Заповедного Крыма", почвенный покров окрестностей Опука становится максимально уязвимым после наступления неблагоприятных погодных условий. И "уставшие" за туристический сезон ландшафты требуют покоя. Поэтому заповедникам необходимо пройти полный цикл восстановления.В межсезонье в заповедниках Крыма проводится в том числе уборка окрестностей и прибрежных территорий, а также идет подготовка к пожароопасному сезону.При этом на регулярной основе проводятся наблюдения за редкими и исчезающими видами птиц и ведется учет численности пролетных и гнездующихся видов. Так, во время сезона тишины были зафиксированы первые в сезоне встречи с розовым фламинго.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько человек посетили заповедники Крыма за годВ Крыму закрыли Ялтинскую пещеру – причинаНовый эколого-просветительский маршрут "Алимова балка" открыт в Крыму
заповедники крыма
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1a/1123053553_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_3991bda0e258978b54588beae9389751.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, фгбу "заповедный крым", заповедники крыма, туризм в крыму, крым
Когда в Крыму откроют Опукский и Казантипский заповедники

Опукский и Казантипский заповедники в Крыму откроются для туристов в апреле

06:55 19.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦветение тюльпанов Шренка в Опукском природном заповеднике
Цветение тюльпанов Шренка в Опукском природном заповеднике - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Опукский и Казантипский заповедники в Крыму завершат "сезон тишины" и откроются для туристов в апреле. Об этом сообщает учреждение "Заповедный Крым".

"Верим и надеемся, что этот сезон порадует всех желающих полюбоваться знаменитыми краснокнижными тюльпанами в пределах Опукского заповедника. Также делаем все возможное, чтобы в этом году красоты Казантипского заповедника были доступны к туристическому посещению", – говорится в сообщении на сайте организации.

Оба заповедника были закрыты в октябре прошлого года в связи с необходимостью так называемого "режима тишины". По информации сотрудников "Заповедного Крыма", почвенный покров окрестностей Опука становится максимально уязвимым после наступления неблагоприятных погодных условий. И "уставшие" за туристический сезон ландшафты требуют покоя. Поэтому заповедникам необходимо пройти полный цикл восстановления.

"В этом сезоне Государственные природные заповедники, находящиеся в ведении ФГБУ "Заповедный Крым", испытывали достаточно высокую рекреационную нагрузку – сюда входят и вытаптывание почвенного покрова и нарушение целостности флоры заповедника, несмотря на законные запреты и наши многочисленные увещевания", – уточнили в организации.

В межсезонье в заповедниках Крыма проводится в том числе уборка окрестностей и прибрежных территорий, а также идет подготовка к пожароопасному сезону.
При этом на регулярной основе проводятся наблюдения за редкими и исчезающими видами птиц и ведется учет численности пролетных и гнездующихся видов. Так, во время сезона тишины были зафиксированы первые в сезоне встречи с розовым фламинго.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько человек посетили заповедники Крыма за год
В Крыму закрыли Ялтинскую пещеру – причина
Новый эколого-просветительский маршрут "Алимова балка" открыт в Крыму
 
ТуризмНовости КрымаФГБУ "Заповедный Крым"Заповедники КрымаТуризм в КрымуКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:53Франция запретит ввоз продукции из Украины – СМИ
09:39В Новороссийске будет громко
08:58Прогрессивное налогообложение – экономист оценил перспективу
08:34Сенатор Грэм* призвал дать Украине ATACMS для ударов по Крымскому мосту
07:54Как идет строительство автомобильной дороги Донское – Перевальное
07:30Логистические хабы на границе с Украиной: что планируют Германия и Польша
07:10Отменить обязательную сдачу ЕГЭ предлагают в Госдуме
06:55Когда в Крыму откроют Опукский и Казантипский заповедники
06:40Американский MQ9 Reaper потерял связь с авиабазой и аварийно сел в Польше
06:084 новые субмарины пополнят подводные силы ВМФ России в 2024 году
00:01Дожди и туман: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 19 марта
23:04Сколько ждать проезда по Крымскому мосту после открытия движения
22:43Крымская весна 2024: как полуостров отметил 10-летие в составе России
22:27Над Крымом уничтожен реактивный беспилотник
22:21Движение по Крымскому мосту открыто
22:16На подлете к Белгороду сбито еще 8 воздушных целей
22:03В Севастополе выбрали два эскиза медали к 80-летию освобождения города
21:48Путин и Эрдоган обсудили укрепление безопасности в Черном море
21:31Житель Белгородской области погиб при атаке дрона ВСУ
Лента новостейМолния