https://crimea.ria.ru/20240302/rozovye-flamingo-prileteli-v-krym-1135369344.html

Розовые фламинго прилетели в Крым

Розовые фламинго прилетели в Крым - РИА Новости Крым, 02.03.2024

Розовые фламинго прилетели в Крым

Розовые фламинго замечены в разных районах полуострова. Об этом сообщил научный сотрудник "Заповедного Крыма" Игорь Сикорский на своей странице в соцсети... РИА Новости Крым, 02.03.2024

2024-03-02T21:37

2024-03-02T21:37

2024-03-02T21:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Розовые фламинго замечены в разных районах полуострова. Об этом сообщил научный сотрудник "Заповедного Крыма" Игорь Сикорский на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."26 февраля фламинго остановился в Арабатском заливе. В 12.25 стая розового фламинго численностью около 115 особей приземлилась недалеко от берега Китеньской бухты села Семеновка Ленинского района Республики Крым", - пишет Игорь Сикорский.На следующий день птиц заметили на Астанинских плавнях возле села Песочное. 28 февраля фламинго отдыхали на озере Ак-Таш, где остановились на ночевку."29 февраля птицы перелетели в бухту Русская, в окрестностях Казантипского природного заповедника. Там их встретили люди. Пары птиц наблюдали в Китеньской бухте. 1 марта птицы двинулись дальше в путь в юго-западном направлении и пересекли Арабатскую стрелку в 12.40 возле села Соляное", - проследил путь фламинго научный сотрудник "Заповедного Крыма".Игорь Сикорский предполагает, что в поисках новых кормовых территорий, птицы, возможно, сделают остановку на Восточном Сиваше, где и продолжится их весеннее пребывание.Министр экологии Крыма Ольга Славгородская в пресс-центре РИА Новости Крым в конце прошлого года рассказывала, что два-три года подряд фламинго прилетали в Сакский район, в село Межводное Черноморского района. Также она уточнила, что на полуострове ведется работа по увеличению популяций животных и птиц из Красной книги региона. В частности, в Крыму увеличилась численность грифов и белоголовых сипов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стало больше розовых фламингоКак в Крыму спасают краснокнижных грифов и белоголовых сипов - видеоКак в Крыму живется перелетным птицам: миграции, зимовки, кочевки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, природа, фгбу "заповедный крым", новости крыма, птицы, фламинго в крыму