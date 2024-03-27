Рейтинг@Mail.ru
Короновидные и попугайные: новинки на параде тюльпанов в НБС - РИА Новости Крым, 27.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240327/koronovidnye-i-popugaynye-novinki-na-parade-tyulpanov-v-nbs-1136076713.html
Короновидные и попугайные: новинки на параде тюльпанов в НБС
Короновидные и попугайные: новинки на параде тюльпанов в НБС - РИА Новости Крым, 27.03.2024
Короновидные и попугайные: новинки на параде тюльпанов в НБС
В Никитском ботаническом саду представлены сразу 36 новых сортов тюльпанов – от традиционных красных до необычных зеленых и даже почти черных. На Параде... РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T15:38
2024-03-27T16:01
никитский ботанический сад
природа
крым
новости крыма
ялта
парад тюльпанов
вера зыкова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1b/1136069910_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_95b5735a37ef0ae4fee0629735e9a7b0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Никитском ботаническом саду представлены сразу 36 новых сортов тюльпанов – от традиционных красных до необычных зеленых и даже почти черных. На Параде тюльпанов они представлены впервые, причем некоторые из них вообще впервые показаны в России. Всего на выставочной площадке и вокруг нее высажены 159 сортов и более 105 тысяч луковиц тюльпанов, которые образуют рисунок в виде двух рыбок, смотрящих друг на друга. О некоторых из них – в материале РИА Новости Крым.Красота – это тяжкий трудНа выставку мы приехали пораньше, чтобы успеть пофотографировать красоту без толпы посетителей. И застали необычную картину: женщины-сотрудницы пропалывали клумбы, трактор привез грунт, рабочие тут же сгребали его лопатами и рассыпали, куда нужно. За всем этим невозмутимо наблюдал черный кот – Нюшик, как нам представили.– Это наш охранник, – рассказали нам. – Вообще-то он на семнадцатой площадке работает, где ирисы. Сегодня, наверное, сменой поменялся, – шутят сотрудницы.Рутинная работа на выставочных площадках происходит ровно до девяти утра, когда ворота сада открываются для обычных посетителей. Тяжелый труд многих людей на протяжении всего года – вот цена красоты.– А вам самим какие тюльпаны нравятся? – пытаюсь завязать разговор.– Ну, насколько их удается из нашей позы рассмотреть, – выпрямляет спину миловидная полная блондинка. – Лично мне нравятся вон те розовые и рядом темные, видите? Это новенькие у нас.Розовые короновидные Crown of Dynasty, на которые нам указали тяпкой, и правда очень хороши.Короновидные и попугайныеСкажем сразу – короновидные тюльпаны не имеют ничего общего с коронавирусом. Такое название этот садовый класс тюльпанов получил за особую форму бутона – сверху лепестки изящно изгибаются, образуя как бы маленькую корону. Об этих тюльпанах нам рассказала заведующая лабораторией цветоводства Вера Зыкова.Суперновинка этого года – желтый махровый тюльпан Piste, выведенный в Голландии всего лишь два года назад. За эти два года специалистам Никитского ботанического сада удалось его доставить в Крым и интродуцировать – то есть "приучить" к условиям климата юга России.Еще одна делегация эффектных зарубежных гостей – попугайные тюльпаны. Как следует из самого названия, они имеют яркую двуцветную окраску и особую форму лепестков, похожую на изогнутый клюв попугайчика.В этом году тюльпаны высажены в форме двух рыбок, которые смотрят друг на друга. На него лучше всего смотреть с верхней площадки, когда наступит пик цветения.История тюльпанов от Дарвина до ДюмаРовно в девять все тропинки на площадке заполняются артековцами. Для них Вера Зыкова проводит викторину, а в качестве призов предлагают маленькие горшечные растеньица: колеусы, бегонии, каланхоэ. Понятно, почему участвуют преимущественно девочки.В честь Чарльза Дарвина была названа целая группа гибридных тюльпанов. В конце XIX века голландская компания получила от Фрэнсиса Дарвина, сына знаменитого ученого, разрешение на коммерческое использование фамилии. До сих пор эти тюльпаны называются "дарвиновы гибриды".Тюльпаны – очень трудоемкая культура, рассказывают специалисты, поскольку их каждый год надо выкапывать и сажать заново. Чтобы получить цветение в марте-апреле, луковицы высаживают в конце ноября. В июле, когда они окрепнут после цветения, их выкапывают и сортируют. До следующего сезона материал хранят при определенных климатических условиях, чтобы весной они снова подарили нам чудо своей красоты.Читайте также на РИА Новости Крым:"Иностранные новинки": что жде гостей парада тюльпанов в КрымуВ Никитском ботсаду новые сорта хризантем назвали в честь героев ДонбассаЗабудьте о сахаре: как сохранить свежесть букета - советы флориста
https://crimea.ria.ru/20240218/chto-ugrozhaet-palmam-v-krymu-i-kak-ikh-zaschitit-1134997739.html
крым
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1b/1136069910_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_3b981983d6c4c096cd5ede57fbdbc9bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никитский ботанический сад, природа, крым, новости крыма, ялта, парад тюльпанов, вера зыкова, общество
Короновидные и попугайные: новинки на параде тюльпанов в НБС

На параде тюльпанов представлены новые попугайные и короновидные сорта тюльпанов

15:38 27.03.2024 (обновлено: 16:01 27.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Никитском ботаническом саду представлены сразу 36 новых сортов тюльпанов – от традиционных красных до необычных зеленых и даже почти черных. На Параде тюльпанов они представлены впервые, причем некоторые из них вообще впервые показаны в России. Всего на выставочной площадке и вокруг нее высажены 159 сортов и более 105 тысяч луковиц тюльпанов, которые образуют рисунок в виде двух рыбок, смотрящих друг на друга. О некоторых из них – в материале РИА Новости Крым.

Красота – это тяжкий труд

На выставку мы приехали пораньше, чтобы успеть пофотографировать красоту без толпы посетителей. И застали необычную картину: женщины-сотрудницы пропалывали клумбы, трактор привез грунт, рабочие тут же сгребали его лопатами и рассыпали, куда нужно. За всем этим невозмутимо наблюдал черный кот – Нюшик, как нам представили.
– Это наш охранник, – рассказали нам. – Вообще-то он на семнадцатой площадке работает, где ирисы. Сегодня, наверное, сменой поменялся, – шутят сотрудницы.
Рутинная работа на выставочных площадках происходит ровно до девяти утра, когда ворота сада открываются для обычных посетителей. Тяжелый труд многих людей на протяжении всего года – вот цена красоты.
– А вам самим какие тюльпаны нравятся? – пытаюсь завязать разговор.
– Ну, насколько их удается из нашей позы рассмотреть, – выпрямляет спину миловидная полная блондинка. – Лично мне нравятся вон те розовые и рядом темные, видите? Это новенькие у нас.
Розовые короновидные Crown of Dynasty, на которые нам указали тяпкой, и правда очень хороши.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду

Короновидные и попугайные

Скажем сразу – короновидные тюльпаны не имеют ничего общего с коронавирусом. Такое название этот садовый класс тюльпанов получил за особую форму бутона – сверху лепестки изящно изгибаются, образуя как бы маленькую корону. Об этих тюльпанах нам рассказала заведующая лабораторией цветоводства Вера Зыкова.

"В этом году у нас, как никогда, много сортов этого класса – пять, при том, что их всего в мире около 15. Это сорта Crown of Dynasty и Crown of Negrita, белый – это White Liberstar, Red Dress еще не зацвел, и красный с белой коронкой – Elegant Crown", – перечислила она.

Суперновинка этого года – желтый махровый тюльпан Piste, выведенный в Голландии всего лишь два года назад. За эти два года специалистам Никитского ботанического сада удалось его доставить в Крым и интродуцировать – то есть "приучить" к условиям климата юга России.
© РИА Новости КрымБал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости Крым
Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
Еще одна делегация эффектных зарубежных гостей – попугайные тюльпаны. Как следует из самого названия, они имеют яркую двуцветную окраску и особую форму лепестков, похожую на изогнутый клюв попугайчика.

"Очень необычные и яркие, – отмечает Светлана Плугатарь, ведущий научный сотрудник лаборатории цветоводства и кандидат биологических наук. – В нашей коллекции восемь сортов попугайных тюльпанов, все они сегодня представлены здесь".

В этом году тюльпаны высажены в форме двух рыбок, которые смотрят друг на друга. На него лучше всего смотреть с верхней площадки, когда наступит пик цветения.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду

История тюльпанов от Дарвина до Дюма

Ровно в девять все тропинки на площадке заполняются артековцами. Для них Вера Зыкова проводит викторину, а в качестве призов предлагают маленькие горшечные растеньица: колеусы, бегонии, каланхоэ. Понятно, почему участвуют преимущественно девочки.

"Мы постарались собрать все известные факты про тюльпаны. Впервые в садах их начали выращивать в Турции, а затем в Голландии. Поговорили о том, какую роль тюльпаны играют в культуре России, поскольку у нас, помимо нашего парада, есть тюльпановый фестиваль в Калмыкии, где они растут в огромных количествах, в природных условиях. Тюльпаны изображены на гербе Волгоградской области, роман под названием "Черный тюльпан" написал когда-то Александр Дюма", – рассказала Вера Зыкова.

В честь Чарльза Дарвина была названа целая группа гибридных тюльпанов. В конце XIX века голландская компания получила от Фрэнсиса Дарвина, сына знаменитого ученого, разрешение на коммерческое использование фамилии. До сих пор эти тюльпаны называются "дарвиновы гибриды".
Тюльпаны – очень трудоемкая культура, рассказывают специалисты, поскольку их каждый год надо выкапывать и сажать заново. Чтобы получить цветение в марте-апреле, луковицы высаживают в конце ноября. В июле, когда они окрепнут после цветения, их выкапывают и сортируют. До следующего сезона материал хранят при определенных климатических условиях, чтобы весной они снова подарили нам чудо своей красоты.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
1 из 7
Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
2 из 7
Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
3 из 7
Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
4 из 7
Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
5 из 7
Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
6 из 7
Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
7 из 7
Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 7
Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 7
Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 7
Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 7
Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 7
Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 7
Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 7
Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Иностранные новинки": что жде гостей парада тюльпанов в Крыму
В Никитском ботсаду новые сорта хризантем назвали в честь героев Донбасса
Забудьте о сахаре: как сохранить свежесть букета - советы флориста
Набережная Ялты. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
18 февраля, 18:01Эксклюзивы РИА Новости Крым
Что угрожает пальмам в Крыму и как их защитить
 
Никитский ботанический садПриродаКрымНовости КрымаЯлтаПарад тюльпановВера ЗыковаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:03Херсонская область под огнем боевиков ВСУ: ранена женщина
15:38Короновидные и попугайные: новинки на параде тюльпанов в НБС
15:17РНКБ профинансирует строительство ЖК в Симферопольском районе
15:03В зоне СВО горит техника НАТО: уничтожены еще 595 боевиков
14:48В Крыму началось формирование нового состава Избиркома
14:31210 беспилотников и 21 снаряд Himars и Vampire сбиты за сутки в зоне СВО
14:02Два человека погибли и двое ранены при атаке украинских боевиков в ДНР
13:57Количество жертв теракта в "Крокус Сити Холле" выросло
13:44РНКБ запустил автоматический сервис формирования накоплений
13:30В сентябре в Крыму пройдут выборы
13:12Жителя Севастополя будут судить за убийство 32-летней давности
12:49Патриарх Кирилл: мы вправе требовать от мигрантов уважения к традициям
12:22Горы Крыма засыпало снегом
12:10Катера с Графской пристани на Северную в Севастополе возобновляют работу
12:00В Севастополе застройщики пойдут под суд за хищение 56 млн рублей
11:35Учения с применением средств поражения авиации пройдут на Кубани
11:17Пушку с двуглавым орлом обнаружили в бухте Севастополя
10:51В Севастополе выявили 10 случаев заболевания корью
10:25Львова-Белова рассказала о состоянии раненых в "Крокусе" детей
10:20На крымчанку завели дело за призывы к насилию над российскими военными
Лента новостейМолния