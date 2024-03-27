Короновидные и попугайные: новинки на параде тюльпанов в НБС

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Никитском ботаническом саду представлены сразу 36 новых сортов тюльпанов – от традиционных красных до необычных зеленых и даже почти черных. На Параде тюльпанов они представлены впервые, причем некоторые из них вообще впервые показаны в России. Всего на выставочной площадке и вокруг нее высажены 159 сортов и более 105 тысяч луковиц тюльпанов, которые образуют рисунок в виде двух рыбок, смотрящих друг на друга. О некоторых из них – в материале РИА Новости Крым.Красота – это тяжкий трудНа выставку мы приехали пораньше, чтобы успеть пофотографировать красоту без толпы посетителей. И застали необычную картину: женщины-сотрудницы пропалывали клумбы, трактор привез грунт, рабочие тут же сгребали его лопатами и рассыпали, куда нужно. За всем этим невозмутимо наблюдал черный кот – Нюшик, как нам представили.– Это наш охранник, – рассказали нам. – Вообще-то он на семнадцатой площадке работает, где ирисы. Сегодня, наверное, сменой поменялся, – шутят сотрудницы.Рутинная работа на выставочных площадках происходит ровно до девяти утра, когда ворота сада открываются для обычных посетителей. Тяжелый труд многих людей на протяжении всего года – вот цена красоты.– А вам самим какие тюльпаны нравятся? – пытаюсь завязать разговор.– Ну, насколько их удается из нашей позы рассмотреть, – выпрямляет спину миловидная полная блондинка. – Лично мне нравятся вон те розовые и рядом темные, видите? Это новенькие у нас.Розовые короновидные Crown of Dynasty, на которые нам указали тяпкой, и правда очень хороши.Короновидные и попугайныеСкажем сразу – короновидные тюльпаны не имеют ничего общего с коронавирусом. Такое название этот садовый класс тюльпанов получил за особую форму бутона – сверху лепестки изящно изгибаются, образуя как бы маленькую корону. Об этих тюльпанах нам рассказала заведующая лабораторией цветоводства Вера Зыкова.Суперновинка этого года – желтый махровый тюльпан Piste, выведенный в Голландии всего лишь два года назад. За эти два года специалистам Никитского ботанического сада удалось его доставить в Крым и интродуцировать – то есть "приучить" к условиям климата юга России.Еще одна делегация эффектных зарубежных гостей – попугайные тюльпаны. Как следует из самого названия, они имеют яркую двуцветную окраску и особую форму лепестков, похожую на изогнутый клюв попугайчика.В этом году тюльпаны высажены в форме двух рыбок, которые смотрят друг на друга. На него лучше всего смотреть с верхней площадки, когда наступит пик цветения.История тюльпанов от Дарвина до ДюмаРовно в девять все тропинки на площадке заполняются артековцами. Для них Вера Зыкова проводит викторину, а в качестве призов предлагают маленькие горшечные растеньица: колеусы, бегонии, каланхоэ. Понятно, почему участвуют преимущественно девочки.В честь Чарльза Дарвина была названа целая группа гибридных тюльпанов. В конце XIX века голландская компания получила от Фрэнсиса Дарвина, сына знаменитого ученого, разрешение на коммерческое использование фамилии. До сих пор эти тюльпаны называются "дарвиновы гибриды".Тюльпаны – очень трудоемкая культура, рассказывают специалисты, поскольку их каждый год надо выкапывать и сажать заново. Чтобы получить цветение в марте-апреле, луковицы высаживают в конце ноября. В июле, когда они окрепнут после цветения, их выкапывают и сортируют. До следующего сезона материал хранят при определенных климатических условиях, чтобы весной они снова подарили нам чудо своей красоты.Читайте также на РИА Новости Крым:"Иностранные новинки": что жде гостей парада тюльпанов в КрымуВ Никитском ботсаду новые сорта хризантем назвали в честь героев ДонбассаЗабудьте о сахаре: как сохранить свежесть букета - советы флориста
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Никитском ботаническом саду представлены сразу 36 новых сортов тюльпанов – от традиционных красных до необычных зеленых и даже почти черных. На Параде тюльпанов они представлены впервые, причем некоторые из них вообще впервые показаны в России. Всего на выставочной площадке и вокруг нее высажены 159 сортов и более 105 тысяч луковиц тюльпанов, которые образуют рисунок в виде двух рыбок, смотрящих друг на друга. О некоторых из них – в материале РИА Новости Крым.
Красота – это тяжкий труд
На выставку мы приехали пораньше, чтобы успеть пофотографировать красоту без толпы посетителей. И застали необычную картину: женщины-сотрудницы пропалывали клумбы, трактор привез грунт, рабочие тут же сгребали его лопатами и рассыпали, куда нужно. За всем этим невозмутимо наблюдал черный кот – Нюшик, как нам представили.
– Это наш охранник, – рассказали нам. – Вообще-то он на семнадцатой площадке работает, где ирисы. Сегодня, наверное, сменой поменялся, – шутят сотрудницы.
Рутинная работа на выставочных площадках происходит ровно до девяти утра, когда ворота сада открываются для обычных посетителей. Тяжелый труд многих людей на протяжении всего года – вот цена красоты.
– А вам самим какие тюльпаны нравятся? – пытаюсь завязать разговор.
– Ну, насколько их удается из нашей позы рассмотреть, – выпрямляет спину миловидная полная блондинка. – Лично мне нравятся вон те розовые и рядом темные, видите? Это новенькие у нас.
Розовые короновидные Crown of Dynasty, на которые нам указали тяпкой, и правда очень хороши.
Скажем сразу – короновидные тюльпаны не имеют ничего общего с коронавирусом. Такое название этот садовый класс тюльпанов получил за особую форму бутона – сверху лепестки изящно изгибаются, образуя как бы маленькую корону. Об этих тюльпанах нам рассказала заведующая лабораторией цветоводства Вера Зыкова.
"В этом году у нас, как никогда, много сортов этого класса – пять, при том, что их всего в мире около 15. Это сорта Crown of Dynasty и Crown of Negrita, белый – это White Liberstar, Red Dress еще не зацвел, и красный с белой коронкой – Elegant Crown", – перечислила она.
Суперновинка этого года – желтый махровый тюльпан Piste, выведенный в Голландии всего лишь два года назад. За эти два года специалистам Никитского ботанического сада удалось его доставить в Крым и интродуцировать – то есть "приучить" к условиям климата юга России.
Еще одна делегация эффектных зарубежных гостей – попугайные тюльпаны. Как следует из самого названия, они имеют яркую двуцветную окраску и особую форму лепестков, похожую на изогнутый клюв попугайчика.
"Очень необычные и яркие, – отмечает Светлана Плугатарь, ведущий научный сотрудник лаборатории цветоводства и кандидат биологических наук. – В нашей коллекции восемь сортов попугайных тюльпанов, все они сегодня представлены здесь".
В этом году тюльпаны высажены в форме двух рыбок, которые смотрят друг на друга. На него лучше всего смотреть с верхней площадки, когда наступит пик цветения.
Ровно в девять все тропинки на площадке заполняются артековцами. Для них Вера Зыкова проводит викторину, а в качестве призов предлагают маленькие горшечные растеньица: колеусы, бегонии, каланхоэ. Понятно, почему участвуют преимущественно девочки.
"Мы постарались собрать все известные факты про тюльпаны. Впервые в садах их начали выращивать в Турции, а затем в Голландии. Поговорили о том, какую роль тюльпаны играют в культуре России, поскольку у нас, помимо нашего парада, есть тюльпановый фестиваль в Калмыкии, где они растут в огромных количествах, в природных условиях. Тюльпаны изображены на гербе Волгоградской области, роман под названием "Черный тюльпан" написал когда-то Александр Дюма", – рассказала Вера Зыкова.
В честь Чарльза Дарвина была названа целая группа гибридных тюльпанов. В конце XIX века голландская компания получила от Фрэнсиса Дарвина, сына знаменитого ученого, разрешение на коммерческое использование фамилии. До сих пор эти тюльпаны называются "дарвиновы гибриды".
Тюльпаны – очень трудоемкая культура, рассказывают специалисты, поскольку их каждый год надо выкапывать и сажать заново. Чтобы получить цветение в марте-апреле, луковицы высаживают в конце ноября. В июле, когда они окрепнут после цветения, их выкапывают и сортируют. До следующего сезона материал хранят при определенных климатических условиях, чтобы весной они снова подарили нам чудо своей красоты.
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