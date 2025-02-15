Два страха майора Санникова: к годовщине начала "исхода" из Афганистана
Интервью с майором Санниковым к годовщине начала вывода советских войск из Афганистана
08:00 15.02.2025 (обновлено: 08:13 15.02.2025)
© Из личного архива Анатолия СанниковаВетеран войны в Афганистане Анатолий Санников
© Из личного архива Анатолия Санникова
"...Я захлебнулся от боли и… испугался. Не самой смерти, а медленной смерти. Потому что до этого насмотрелся, как другие день-два мучаются, кричат "жить, жить хочу". Лучше уж сразу. Достал из кармана гранату РГД, усики свел. Потом думаю – нет, это меня разбросает, нехорошо. Лучше пулю".
Так полковник пограничной службы, кавалер ордена Боевого Красного Знамени и обладатель многих других наград Анатолий Санников рассказывает о своем ранении, после которого в 36 лет почти перестал ходить. В начале восьмидесятых годов он был "шурави", что в переводе с персидского значит "советский". Так моджахеды в Афганистане называли наших солдат.
К годовщине начала вывода советских войск из Афганистана, который стартовал 15 мая 1988 года и завершился 15 февраля 1989-го, Анатолий Яковлевич рассказал РИА Новости Крым, что делали "шурави" в чужой стране, как ему удалось выжить после ранения и почему его, парализованного, все-таки нельзя назвать инвалидом.
Первый страх
– Я два раза был в Афганистане. Первый раз в 1980-м году, ноябрь-декабрь. Пересек границу в районе реки Кушка (в афганской провинции Герат – ред.). Я сам формировал этот сводный боевой отряд с нуля, и мы там закапывались. У меня за все это время ни один солдат не погиб, один был ранен. Я не был в бою внутри БТРа ни разу. Не мог. Надевал шлем, ноги опускал в командирский люк, а сам сверху. И вот когда бойцы высовываются из машин, я их крою за это по матушке, а они мне – "товарищ майор, а вы-то сами?". А мне же нужно наблюдать со всех сторон.
В первую "ходку" через границу в Афганистан майор Санников испытал свой первый страх. На войне может случиться всякое – смерть, ранение, гибель товарищей. Но больше всего тогда еще молодой офицер, не имевший боевого опыта, боялся не этого.
– На второй или третий день мы делали опорный пункт, окопы копали. И вот в первый раз мне стало страшно, когда надо было из окопов выскочить. Думаю, вот сейчас я испугаюсь, и солдаты мои это увидят. Вот этого я испугался, и поэтому, как дурак, под пули полез. Но, слава Богу, не задело в тот раз.
© Из личного архива Анатолия СанниковаВетеран войны в Афганистане Анатолий Санников
© Из личного архива Анатолия Санникова
Ветеран войны в Афганистане Анатолий Санников
Моей дочери исполнялось девять лет, а я умирал...
День, когда Анатолий Санников пережил второй свой страх, он помнит очень хорошо.
– 2 марта 1981 года моей дочери исполнилось девять лет. Моя семья дома отмечала день ее рождения, а я в этот день умирал, - вспоминает он.
Сразу после первой командировки в Афганистан Анатолия Санникова назначили начальником гарнизона в древнем городе Рустак. В тот день по его приказу в местной школе показывали фильм про басмачей - это почти то же самое, что моджахеды.
– И вот они решили, видно, устроить мне за это диверсию. Была большая банда, человек 20-25. Мы взяли с собой человек 10 афганцев – "сарбозы" по-афгански, то есть солдаты правительственных войск, которых мы там поддерживали. Капитан у них заканчивал наше артиллерийское училище, по-русски неплохо разговаривал. И мне как вот ёкнуло что-то. Я до этого понимал, что меня могут убить или ранить, контузить, руку-ногу оторвать. Но я не задумывался об этом, а тут сразу ему говорю: ты знаешь, сегодня меня убьют или ранят. До сих пор не знаю, почему я так сказал, как я это понял. Не могу этого объяснить.
Солдаты прикрыли школу и оттеснили душманов к руслу широкой, но обмелевший реки. Часть банды ушла вброд на противоположную сторону, часть осталась прикрывать их отход.
– Солдатики попадали, и от страха, конечно, глаза на лоб. Необстрелянные все, новенькие. Я бегаю между ними, кого под бок толкаю, кого как. Бой идет, у меня минометная батарея в готовности, а тут сержант говорит – нет связи. Что такое командир без связи? Метрах в 150, в русле прямо, вышел БТР и молотит. Я решил до него добежать, мне связь нужна.
До этого БТРа Санников так и не дошел: получил ранение в спину, потом еще и еще. Позже ему выговаривал командующий погранвойсками СССР Вадим Матросов за то, что пошел сам, а не послал подчиненных.
Пулю, которая вошла в бок и прошила позвоночник, врачи извлекли из ключицы. Сегодня она находится в Москве, в Центральном музее пограничной службы ФСБ.
– Боль была дикая, я прямо захлебнулся от боли и… испугался. Не смерти, а медленной смерти. Я до этого начитался и насмотрелся, как день-два мучаются, кричат "жить, жить хочу". Лучше уж добить себя сразу. Достал из кармана гранату, РГДшку, усики свел. Потом думаю, нет, это меня разбросает всего. Лучше пулю. Оттянул затвор, посмотрел - патрон в патроннике, и уже приставил автомат к виску. И в это время меня парализовало, и боль ушла. Я поплевался - изо рта крови нет, значит, легкие целы. Раз так, думаю, чего я тогда буду спешить? Надо еще подраться.
Сюсюкать нельзя!
После ранения его собирали в прямом смысле по кусочкам. 36-летний офицер встал на ноги, но с тех пор передвигается с помощью двух костылей. Правда, это не помешало майору отслужить еще двадцать лет в действующей армии и выйти в отставку полковником. Своим главным достижением за годы службы он считает то, что не потерял ни одного солдата в бою.
При Союзе он получил специальную машину на ручном управлении – четвертую модель "Жигулей". В девяностые на ней таксовал, потом возил из Крыма "челноков" на рынки в Одессу, Харьков, Запорожье. Так заработал на первый свой магазин, потом построил второй. Сейчас Анатолий Яковлевич в свои почти восемьдесят лет не ходит, но управляет довольно крупным, построенным с нуля бизнесом.
Ребятам, которые получили серьезные ранения в СВО, он советует не сдаваться:
– Надо, чтобы работали. Меня ранили в 81-м году, а я только через девять лет оформил себе инвалидность. Я трудоголик, лет 10 у меня не было выходного, если не больше. То есть не жалеть себя, найти себя в жизни, конечно, и не сюсюкаться.
Как и все афганцы, 15 февраля Анатолий Яковлевич чтит память сослуживцев, погибших в Афганистане. Нынешние события на Украине он считает логичным продолжением той войны: тогда советские войска защищали государственный строй, а руками моджахедов воевали Соединенные Штаты и Великобритания.
- В Афганистане руками афганцев-пуштунов воевали американцы и англичане. Они их снабжали оружием так же, как сейчас Украину, и натравливали на "шурави", то есть на советских. Если бы мы им дали утвердиться в Афганистане, они бы начали еще тогда наступать на Таджикистан, Узбекистан, Туркмению, Киргизию.
© Фото предоставлено музеем краеведения и истории грязелечения в г. СакиВетеран войны в Афганистане Анатолий Санников на встрече с молодежью в музее в Саках
© Фото предоставлено музеем краеведения и истории грязелечения в г. Саки
Ветеран войны в Афганистане Анатолий Санников на встрече с молодежью в музее в Саках
Историческая справка
14 апреля 1988 года в Женеве были приняты соглашения об урегулировании конфликта в Афганистане. Согласно им, Советский Союз должен был вывести свой контингент из страны за девять месяцев.
15 мая 1988 года начался процесс вывода войск. Советская армия выходила организованно, обеспечивая охрану социально важных объектов и дорог, по которым двигались подразделения.
15 февраля 1989 года последние солдаты покинули Афганистан.
За девять лет военного присутствия Советский Союз построил в стране сотни школ, больниц, жилых домов и предприятий. Советские граждане несли афганцам цивилизацию и культуру. В день выхода "шурави" президент республики Мохаммад Наджибулла сказал:
"У политиков своя ответственность, и о ней уже достаточно сказано. Я же склоняю голову перед памятью советских людей, которые отдали свои жизни, выполняя воинский долг. Война принесла много горя. Она не сразу забудется. Но не забудется также многими и многими афганцами доброта и мужество советских людей, их бескорыстие и человечность".
© Из личного архива Анатолия СанниковаВетеран войны в Афганистане Анатолий Санников со своими сослуживцами на заставе в Таджикистане
© Из личного архива Анатолия Санникова
Ветеран войны в Афганистане Анатолий Санников со своими сослуживцами на заставе в Таджикистане
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