https://crimea.ria.ru/20230130/rossiya-i-nato--v-kremle-otsenili-veroyatnost-dialoga-1126667937.html

Россия и НАТО – в Кремле оценили вероятность диалога

Россия и НАТО – в Кремле оценили вероятность диалога - РИА Новости Крым, 30.01.2023

Россия и НАТО – в Кремле оценили вероятность диалога

Контактов России и НАТО на данный момент нет и говорить о перспективах диалога затруднительно. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 30.01.2023

2023-01-30T14:38

2023-01-30T14:38

2023-01-30T14:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Контактов России и НАТО на данный момент нет и говорить о перспективах диалога затруднительно. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Что думают жители Европы об эскалации конфликтаСреди европейцев нарастает обеспокоенность вовлеченности их стран в конфликт на Украине."Во всех европейских странах есть определенные круги в обществе, которые выступают против действий, которые бы приводили к возрастанию вовлеченности этих стран в конфликт вокруг Украины. Действительно, такие силы есть во многих странах, они открыто об этом говорят", - сказал он.Ранее США анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. Также о намерении передать свои танки украинским военным заявили Великобритания, Германия и другие страны. В частности, правительство ФРГ сообщило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Однако позже Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев", поскольку доступных для отправки танков на складах США сейчас нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина не успеет получить танки Abrams к весеннему наступлению – НуландЗастрянут в черноземах: эксперт предрек судьбу западных танков на УкраинеЗахват Крыма: ветеран ФСО раскрыл замысел Вашингтона и Киева

https://crimea.ria.ru/20230129/nato-gotova-k-pryamoy-konfrontatsii-s-rossiey---bauer-1126648443.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нато, дмитрий песков, новости, в мире, политика