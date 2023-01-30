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Россия и НАТО – в Кремле оценили вероятность диалога - РИА Новости Крым, 30.01.2023
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Россия и НАТО – в Кремле оценили вероятность диалога
Россия и НАТО – в Кремле оценили вероятность диалога - РИА Новости Крым, 30.01.2023
Россия и НАТО – в Кремле оценили вероятность диалога
Контактов России и НАТО на данный момент нет и говорить о перспективах диалога затруднительно. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 30.01.2023
2023-01-30T14:38
2023-01-30T14:38
россия
нато
дмитрий песков
новости
в мире
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Контактов России и НАТО на данный момент нет и говорить о перспективах диалога затруднительно. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Что думают жители Европы об эскалации конфликтаСреди европейцев нарастает обеспокоенность вовлеченности их стран в конфликт на Украине."Во всех европейских странах есть определенные круги в обществе, которые выступают против действий, которые бы приводили к возрастанию вовлеченности этих стран в конфликт вокруг Украины. Действительно, такие силы есть во многих странах, они открыто об этом говорят", - сказал он.Ранее США анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. Также о намерении передать свои танки украинским военным заявили Великобритания, Германия и другие страны. В частности, правительство ФРГ сообщило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Однако позже Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев", поскольку доступных для отправки танков на складах США сейчас нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина не успеет получить танки Abrams к весеннему наступлению – НуландЗастрянут в черноземах: эксперт предрек судьбу западных танков на УкраинеЗахват Крыма: ветеран ФСО раскрыл замысел Вашингтона и Киева
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россия, нато, дмитрий песков, новости, в мире, политика
Россия и НАТО – в Кремле оценили вероятность диалога

Песков: у России и НАТО контактов нет и говорить о перспективах диалога затруднительно

14:38 30.01.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор.
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Контактов России и НАТО на данный момент нет и говорить о перспективах диалога затруднительно. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Что касается НАТО и контактов. Этих контактов нет. Вы знаете, что в свое время НАТО прекратила любые сколь-либо субстантивные контакты с нашей страной. Поэтому в настоящий момент о таких контактах говорить весьма затруднительно", - сказал Песков журналистам.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
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Что думают жители Европы об эскалации конфликта

Среди европейцев нарастает обеспокоенность вовлеченности их стран в конфликт на Украине.
"Во всех европейских странах есть определенные круги в обществе, которые выступают против действий, которые бы приводили к возрастанию вовлеченности этих стран в конфликт вокруг Украины. Действительно, такие силы есть во многих странах, они открыто об этом говорят", - сказал он.
Совмин РК - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
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Ранее США анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. Также о намерении передать свои танки украинским военным заявили Великобритания, Германия и другие страны. В частности, правительство ФРГ сообщило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Однако позже Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев", поскольку доступных для отправки танков на складах США сейчас нет.
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