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Танков для Украины нет: Пентагон признал отсутствие Abrams в США - РИА Новости Крым, 27.01.2023
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Танков для Украины нет: Пентагон признал отсутствие Abrams в США
Танков для Украины нет: Пентагон признал отсутствие Abrams в США - РИА Новости Крым, 27.01.2023
Танков для Украины нет: Пентагон признал отсутствие Abrams в США
Необходимых Украине танков Abrams на складах США сейчас нет, на поиски доступных для передачи Киеву единиц техники понадобятся месяцы. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 27.01.2023
2023-01-27T09:53
2023-01-27T09:53
поставки западного оружия украине
украина
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танки abrams
сша
политика
пентагон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Необходимых Украине танков Abrams на складах США сейчас нет, на поиски доступных для передачи Киеву единиц техники понадобятся месяцы. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх."У нас просто нет этих доступных танков на складах США, вот почему потребуются месяцы", - цитирует ее РИА Новости.Накануне США анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. Также о намерении передать свои танки украинским военным заявили Великобритания, Германия и другие страны.Оружие для "возврата" КрымаВашингтон рассчитывает, что поставки танков Abrams и другого вооружения помогут киевскому режиму "вернуть" Крым и другие утраченные территории, заявил высокопоставленный представитель американской администрации после решения Байдена передать танки.Чиновник при этом добавил, что США не указывают украинцам целей и не координируют наступление.Реакция Кремля на заявления о танкахНесмотря на публичное отрицание странами Запада причастности к конфликту на Украине, поставки танков Киеву делают их прямыми участниками боевых действий, заявил накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Из европейских столиц, из Вашингтона постоянно звучат заявления о том, что направление различных систем вооружения, в том числе танков, на Украину никоим образом не означает вовлеченность этих стран или альянса в боевые действия, которые происходят на Украине. Мы с этим категорически не согласны. Все, что делает и альянс, упомянутый мною, и столица, воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт, мы видим, что она растет", - заявил Песков.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупреждал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Читайте также на РИА Новости Крым:Застрянут в черноземах: эксперт предрек судьбу западных танков на УкраинеСмертельная ошибка Байдена: в Крыму ответили на угрозу захвата регионаУкраина не успеет получить танки Abrams к весеннему наступлению – Нуланд
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поставки западного оружия украине, украина, в мире, сво, танки abrams, сша, политика, пентагон
Танков для Украины нет: Пентагон признал отсутствие Abrams в США

Пентагон признал отсутствие обещанных Украине танков Abrams на складах в США

09:53 27.01.2023
 
© MANDEL NGANМемориальная доска Министерства обороны возле Пентагона в Вашингтоне. Фото MANDEL NGAN / AFP
Мемориальная доска Министерства обороны возле Пентагона в Вашингтоне. Фото MANDEL NGAN / AFP
© MANDEL NGAN
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Необходимых Украине танков Abrams на складах США сейчас нет, на поиски доступных для передачи Киеву единиц техники понадобятся месяцы. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
"У нас просто нет этих доступных танков на складах США, вот почему потребуются месяцы", - цитирует ее РИА Новости.
Накануне США анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. Также о намерении передать свои танки украинским военным заявили Великобритания, Германия и другие страны.

Оружие для "возврата" Крыма

Вашингтон рассчитывает, что поставки танков Abrams и другого вооружения помогут киевскому режиму "вернуть" Крым и другие утраченные территории, заявил высокопоставленный представитель американской администрации после решения Байдена передать танки.
"Мы хотим убедиться, что у них есть подходящие мощности не только для защиты от России, но и возможность для возврата суверенной территории. Крым - это Украина", - сказал он.
Чиновник при этом добавил, что США не указывают украинцам целей и не координируют наступление.

Реакция Кремля на заявления о танках

Несмотря на публичное отрицание странами Запада причастности к конфликту на Украине, поставки танков Киеву делают их прямыми участниками боевых действий, заявил накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Из европейских столиц, из Вашингтона постоянно звучат заявления о том, что направление различных систем вооружения, в том числе танков, на Украину никоим образом не означает вовлеченность этих стран или альянса в боевые действия, которые происходят на Украине. Мы с этим категорически не согласны. Все, что делает и альянс, упомянутый мною, и столица, воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт, мы видим, что она растет", - заявил Песков.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупреждал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Поставки западного оружия УкраинеУкраинаВ миреСВОТанки AbramsСШАПолитикаПентагон
 
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