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Стоит ли России вести переговоры по Украине – политолог - РИА Новости Крым, 02.03.2023
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Стоит ли России вести переговоры по Украине – политолог
Стоит ли России вести переговоры по Украине – политолог - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Стоит ли России вести переговоры по Украине – политолог
Россия должна последовательно выполнять задачи специальной военной операции, а попытка втянуть Москву в переговоры отвлекает Вооруженные силы РФ от ведения... РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T07:45
2023-03-02T07:45
радио "спутник в крыму"
политика
россия
украина
вадим петров
мнения
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Россия должна последовательно выполнять задачи специальной военной операции, а попытка втянуть Москву в переговоры отвлекает Вооруженные силы РФ от ведения боевых действий. Такое мнение высказал политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров в эфире радио "Спутник в Крыму"."Мне кажется, тема переговоров явно отвлекает нас от проведения того, чем мы должны непосредственно заниматься. Президент поставил задачу довести до конца специальную военную операцию, добиться тех целей, которые мы ставили, начиная ее. Всякая попытка втянуть нас в переговоры отвлекает армию от ведения боевых действий, а людям, принадлежащим к лагерю либерально настроенной интеллигенции, она внушает надежды на то, что мы вот сейчас остановимся, бросим все и кинемся в объятия Зеленскому", – сказал эксперт.По его мнению, не стоит рассчитывать на то, что киевское руководство согласится с условиями Москвы, если Вашингтон не даст ему соответствующее распоряжение. На данный момент Запад "не готов выпускать Зеленского на тропу переговоров", поскольку все еще надеется победить Россию, считает аналитик.Политолог считает, что вступать в какие-либо переговоры с Западом сегодня – это "просто пустая трата времени", поэтому надо продолжать боевые действия до выполнения задач СВО.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит каких-либо сигналов от Киева по готовности к переговорам и юридической возможности их проведения для украинской стороны. При этом Москва не отрицает возможности диалога, но не поступится новыми территориями.Читайте также на РИА Новости Крым:Подписать, что скажут: Медведев – о роли Зеленского в переговорах с РФКитай сделал заявление о кризисе на Украине и возможности переговоров"Ялта 2.0": когда переговоры о новом миропорядке станут реальностью
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политика, россия, украина, вадим петров, мнения, новости
Стоит ли России вести переговоры по Украине – политолог

Политолог Петров: тема переговоров по Украине отвлекает Россию от выполнения задач СВО

07:45 02.03.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Россия должна последовательно выполнять задачи специальной военной операции, а попытка втянуть Москву в переговоры отвлекает Вооруженные силы РФ от ведения боевых действий. Такое мнение высказал политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Мне кажется, тема переговоров явно отвлекает нас от проведения того, чем мы должны непосредственно заниматься. Президент поставил задачу довести до конца специальную военную операцию, добиться тех целей, которые мы ставили, начиная ее. Всякая попытка втянуть нас в переговоры отвлекает армию от ведения боевых действий, а людям, принадлежащим к лагерю либерально настроенной интеллигенции, она внушает надежды на то, что мы вот сейчас остановимся, бросим все и кинемся в объятия Зеленскому", – сказал эксперт.
По его мнению, не стоит рассчитывать на то, что киевское руководство согласится с условиями Москвы, если Вашингтон не даст ему соответствующее распоряжение. На данный момент Запад "не готов выпускать Зеленского на тропу переговоров", поскольку все еще надеется победить Россию, считает аналитик.
"Обещания штурмовать Крым, все эти запуски дронов на наши территории, попытки прощупать нашу оборону на границе, периодические артиллерийские налеты на Белгород, Курск и Брянск – все это направлено на то, чтобы спровоцировать нас на крупную операцию, которая втянет Россию в большую войну, а там у США уже будет большее поле для маневра. Мы в большую войну не вступаем, но СВО надо продолжать и здесь не должно быть никаких перерывов на раздумья и всякого рода паузы", – убежден Петров.
Политолог считает, что вступать в какие-либо переговоры с Западом сегодня – это "просто пустая трата времени", поэтому надо продолжать боевые действия до выполнения задач СВО.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит каких-либо сигналов от Киева по готовности к переговорам и юридической возможности их проведения для украинской стороны. При этом Москва не отрицает возможности диалога, но не поступится новыми территориями.
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