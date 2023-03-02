https://crimea.ria.ru/20230302/stoit-li-rossii-vesti-peregovory-po-ukraine--politolog-1127290575.html

Стоит ли России вести переговоры по Украине – политолог

Стоит ли России вести переговоры по Украине – политолог - РИА Новости Крым, 02.03.2023

Стоит ли России вести переговоры по Украине – политолог

Россия должна последовательно выполнять задачи специальной военной операции, а попытка втянуть Москву в переговоры отвлекает Вооруженные силы РФ от ведения... РИА Новости Крым, 02.03.2023

2023-03-02T07:45

2023-03-02T07:45

2023-03-02T07:45

радио "спутник в крыму"

политика

россия

украина

вадим петров

мнения

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/02/1122559927_0:93:3309:1954_1920x0_80_0_0_cc09b66c2d557d725d22731c158c1e08.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Россия должна последовательно выполнять задачи специальной военной операции, а попытка втянуть Москву в переговоры отвлекает Вооруженные силы РФ от ведения боевых действий. Такое мнение высказал политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров в эфире радио "Спутник в Крыму"."Мне кажется, тема переговоров явно отвлекает нас от проведения того, чем мы должны непосредственно заниматься. Президент поставил задачу довести до конца специальную военную операцию, добиться тех целей, которые мы ставили, начиная ее. Всякая попытка втянуть нас в переговоры отвлекает армию от ведения боевых действий, а людям, принадлежащим к лагерю либерально настроенной интеллигенции, она внушает надежды на то, что мы вот сейчас остановимся, бросим все и кинемся в объятия Зеленскому", – сказал эксперт.По его мнению, не стоит рассчитывать на то, что киевское руководство согласится с условиями Москвы, если Вашингтон не даст ему соответствующее распоряжение. На данный момент Запад "не готов выпускать Зеленского на тропу переговоров", поскольку все еще надеется победить Россию, считает аналитик.Политолог считает, что вступать в какие-либо переговоры с Западом сегодня – это "просто пустая трата времени", поэтому надо продолжать боевые действия до выполнения задач СВО.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит каких-либо сигналов от Киева по готовности к переговорам и юридической возможности их проведения для украинской стороны. При этом Москва не отрицает возможности диалога, но не поступится новыми территориями.Читайте также на РИА Новости Крым:Подписать, что скажут: Медведев – о роли Зеленского в переговорах с РФКитай сделал заявление о кризисе на Украине и возможности переговоров"Ялта 2.0": когда переговоры о новом миропорядке станут реальностью

https://crimea.ria.ru/20230118/strategicheskaya-tochka-ekspert-raskryl-smysl-prizyva-vernut-krym-ukraine-1126464744.html

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, россия, украина, вадим петров, мнения, новости