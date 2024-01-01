Рейтинг@Mail.ru
Председательство в БРИКС перешло России: Путин назвал главные задачи - РИА Новости Крым, 01.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240101/predsedatelstvo-v-briks-pereshlo-rossii-putin-nazval-glavnye-zadachi-1133944679.html
Председательство в БРИКС перешло России: Путин назвал главные задачи
Председательство в БРИКС перешло России: Путин назвал главные задачи - РИА Новости Крым, 01.01.2024
Председательство в БРИКС перешло России: Путин назвал главные задачи
Девизом председательства России в БРИКС в 2024 году станет укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 01.01.2024
2024-01-01T12:24
2024-01-01T12:26
владимир путин (политик)
брикс
политика
новости
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/17/1130891304_0:301:3106:2048_1920x0_80_0_0_f566082ae7413e0de58dce649b1fc705.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Девизом председательства России в БРИКС в 2024 году станет укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении по случаю начала председательства России в БРИКС.Путин отметил, что БРИКС притягивает все больше сторонников и единомышленников, которые разделяют лежащие в его основе принципы. А это - суверенное равенство, уважение выбора собственного пути развития, взаимный учет интересов, открытость, консенсус, стремление к формированию многополярного мироустройства.Россия, подчеркнул президент, предпримет все возможные шаги для того, чтобы способствовать гармоничному встраиванию новых участников во все форматы его деятельности.Особое внимание будет уделено повышению внешнеполитической координации стран-участниц, совместному поиску эффективных ответов на вызовы и угрозы международной и региональной безопасности и стабильности. В общей сложности в рамках председательства планируется провести более 200 мероприятий различного уровня и направленности во многих городах России. "Приглашаем принять в них участие представителей всех стран, желающих сотрудничать с нашей организацией. И, безусловно, кульминацией нашей председательской "вахты" станет саммит объединения, который пройдет в октябре в Казани", - заключил Владимир Путин.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/17/1130891304_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_1d9b0125ec9f89049e0b0b460ed36bb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), брикс, политика, новости, россия, в мире
Председательство в БРИКС перешло России: Путин назвал главные задачи

Путин: Россия продолжит усилия по продвижению партнерского сотрудничества в рамках БРИКС

12:24 01.01.2024 (обновлено: 12:26 01.01.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в саммите БРИКС
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите БРИКС - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Девизом председательства России в БРИКС в 2024 году станет укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении по случаю начала председательства России в БРИКС.
"1 января Россия приняла эстафету председательства в БРИКС – объединении, которое согласно одобренному в августе прошлого года решению XV саммита БРИКС теперь включает 10 государств. К БРИКС присоединились в качестве новых полноправных членов Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Это убедительно свидетельствует о растущем авторитете объединения и его роли в мировых делах", - подчеркнул президент.
Путин отметил, что БРИКС притягивает все больше сторонников и единомышленников, которые разделяют лежащие в его основе принципы. А это - суверенное равенство, уважение выбора собственного пути развития, взаимный учет интересов, открытость, консенсус, стремление к формированию многополярного мироустройства.
"Именно в таком ключе, ориентируясь на позитивное, созидательное сотрудничество со всеми заинтересованными государствами, и будет действовать российское председательство в БРИКС в 2024 году под девизом "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности", - отметил российский лидер.
Россия, подчеркнул президент, предпримет все возможные шаги для того, чтобы способствовать гармоничному встраиванию новых участников во все форматы его деятельности.
"И конечно, будем учитывать готовность многих других стран, а их насчитывается порядка трех десятков, подключиться в том или ином виде к БРИКС, к его многоплановой повестке дня, - сказал Путин. - В целом же Россия продолжит усилия по продвижению всего комплекса партнерского сотрудничества в рамках БРИКС по трем ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарные контакты".
Особое внимание будет уделено повышению внешнеполитической координации стран-участниц, совместному поиску эффективных ответов на вызовы и угрозы международной и региональной безопасности и стабильности. В общей сложности в рамках председательства планируется провести более 200 мероприятий различного уровня и направленности во многих городах России.
"Приглашаем принять в них участие представителей всех стран, желающих сотрудничать с нашей организацией. И, безусловно, кульминацией нашей председательской "вахты" станет саммит объединения, который пройдет в октябре в Казани", - заключил Владимир Путин.
 
Владимир Путин (политик)БРИКСПолитикаНовостиРоссияВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:52Удар по гражданскому населению: Путин назвал терактом обстрел Белгорода
14:51Конфликт со стрельбой между водителями произошел в Краснодаре
14:47Армия России разгромила предприятие по производству БПЛА под Харьковом
14:31ВС России ударили по местам базирования самолетов-носителей ракет Storm
14:11Российские военные пресекли 11 попыток ротации подразделений ВСУ
13:22В Крыму в новогоднюю ночь родились пять мальчиков и две девочки
13:16Ситуация с очередями на Крымском мосту: оперативные данные
13:03Новая попытка атаки ВСУ: подавлен украинский беспилотник
12:52Детокс в праздники: полезные правила и табу
12:45Удар стихии в Японии: 29 землетрясений и цунами на крупнейшей в мире АЭС
12:39Пока вы спали: каким было первое утро 2024 года - в фото РИА Новости Крым
12:24Председательство в БРИКС перешло России: Путин назвал главные задачи
12:14В Севастополе сгорел частный дом на 150 "квадратах"
11:46Угроза цунами на Сахалине, во Владивостоке и Находке
11:30Во Львове уничтожили музей украинского националиста Шухевича
10:36На западное побережье Японии обрушилось цунами высотой 1,2 метра
10:24Серия мощных землетрясений произошла в Японии - объявлена угроза цунами
10:03Оливье и селедку под шубой лучше отложить на обед – врач
09:54Три землетрясения произошли в Турции в новогодний вечер
09:45Взрывы и пожары произошли на объектах в Одессе и Днепропетровске
Лента новостейМолния