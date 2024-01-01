https://crimea.ria.ru/20240101/predsedatelstvo-v-briks-pereshlo-rossii-putin-nazval-glavnye-zadachi-1133944679.html

Председательство в БРИКС перешло России: Путин назвал главные задачи

Председательство в БРИКС перешло России: Путин назвал главные задачи - РИА Новости Крым, 01.01.2024

Председательство в БРИКС перешло России: Путин назвал главные задачи

Девизом председательства России в БРИКС в 2024 году станет укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 01.01.2024

2024-01-01T12:24

2024-01-01T12:24

2024-01-01T12:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Девизом председательства России в БРИКС в 2024 году станет укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении по случаю начала председательства России в БРИКС.Путин отметил, что БРИКС притягивает все больше сторонников и единомышленников, которые разделяют лежащие в его основе принципы. А это - суверенное равенство, уважение выбора собственного пути развития, взаимный учет интересов, открытость, консенсус, стремление к формированию многополярного мироустройства.Россия, подчеркнул президент, предпримет все возможные шаги для того, чтобы способствовать гармоничному встраиванию новых участников во все форматы его деятельности.Особое внимание будет уделено повышению внешнеполитической координации стран-участниц, совместному поиску эффективных ответов на вызовы и угрозы международной и региональной безопасности и стабильности. В общей сложности в рамках председательства планируется провести более 200 мероприятий различного уровня и направленности во многих городах России. "Приглашаем принять в них участие представителей всех стран, желающих сотрудничать с нашей организацией. И, безусловно, кульминацией нашей председательской "вахты" станет саммит объединения, который пройдет в октябре в Казани", - заключил Владимир Путин.

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), брикс, политика, новости, россия, в мире