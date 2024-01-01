https://crimea.ria.ru/20240101/predsedatelstvo-v-briks-pereshlo-rossii-putin-nazval-glavnye-zadachi-1133944679.html
Председательство в БРИКС перешло России: Путин назвал главные задачи
Председательство в БРИКС перешло России: Путин назвал главные задачи - РИА Новости Крым, 01.01.2024
Председательство в БРИКС перешло России: Путин назвал главные задачи
Девизом председательства России в БРИКС в 2024 году станет укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 01.01.2024
2024-01-01T12:24
2024-01-01T12:24
2024-01-01T12:26
владимир путин (политик)
брикс
политика
новости
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/17/1130891304_0:301:3106:2048_1920x0_80_0_0_f566082ae7413e0de58dce649b1fc705.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Девизом председательства России в БРИКС в 2024 году станет укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении по случаю начала председательства России в БРИКС.Путин отметил, что БРИКС притягивает все больше сторонников и единомышленников, которые разделяют лежащие в его основе принципы. А это - суверенное равенство, уважение выбора собственного пути развития, взаимный учет интересов, открытость, консенсус, стремление к формированию многополярного мироустройства.Россия, подчеркнул президент, предпримет все возможные шаги для того, чтобы способствовать гармоничному встраиванию новых участников во все форматы его деятельности.Особое внимание будет уделено повышению внешнеполитической координации стран-участниц, совместному поиску эффективных ответов на вызовы и угрозы международной и региональной безопасности и стабильности. В общей сложности в рамках председательства планируется провести более 200 мероприятий различного уровня и направленности во многих городах России. "Приглашаем принять в них участие представителей всех стран, желающих сотрудничать с нашей организацией. И, безусловно, кульминацией нашей председательской "вахты" станет саммит объединения, который пройдет в октябре в Казани", - заключил Владимир Путин.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/17/1130891304_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_1d9b0125ec9f89049e0b0b460ed36bb9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), брикс, политика, новости, россия, в мире
Председательство в БРИКС перешло России: Путин назвал главные задачи
Путин: Россия продолжит усилия по продвижению партнерского сотрудничества в рамках БРИКС
12:24 01.01.2024 (обновлено: 12:26 01.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Девизом председательства России в БРИКС в 2024 году станет укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении по случаю начала председательства России в БРИКС.
"1 января Россия приняла эстафету председательства в БРИКС – объединении, которое согласно одобренному в августе прошлого года решению XV саммита БРИКС теперь включает 10 государств. К БРИКС присоединились в качестве новых полноправных членов Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Это убедительно свидетельствует о растущем авторитете объединения и его роли в мировых делах", - подчеркнул президент.
Путин отметил, что БРИКС притягивает все больше сторонников и единомышленников, которые разделяют лежащие в его основе принципы. А это - суверенное равенство, уважение выбора собственного пути развития, взаимный учет интересов, открытость, консенсус, стремление к формированию многополярного мироустройства.
"Именно в таком ключе, ориентируясь на позитивное, созидательное сотрудничество со всеми заинтересованными государствами, и будет действовать российское председательство в БРИКС в 2024 году под девизом "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности", - отметил российский лидер.
Россия, подчеркнул президент, предпримет все возможные шаги для того, чтобы способствовать гармоничному встраиванию новых участников во все форматы его деятельности.
"И конечно, будем учитывать готовность многих других стран, а их насчитывается порядка трех десятков, подключиться в том или ином виде к БРИКС, к его многоплановой повестке дня, - сказал Путин. - В целом же Россия продолжит усилия по продвижению всего комплекса партнерского сотрудничества в рамках БРИКС по трем ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарные контакты".
Особое внимание будет уделено повышению внешнеполитической координации стран-участниц, совместному поиску эффективных ответов на вызовы и угрозы международной и региональной безопасности и стабильности. В общей сложности в рамках председательства планируется провести более 200 мероприятий различного уровня и направленности во многих городах России.
"Приглашаем принять в них участие представителей всех стран, желающих сотрудничать с нашей организацией. И, безусловно, кульминацией нашей председательской "вахты" станет саммит объединения, который пройдет в октябре в Казани", - заключил Владимир Путин.