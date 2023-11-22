https://crimea.ria.ru/20231122/pakistan-podal-zayavku-na-vstuplenie-v-briks-1132957078.html

Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС

Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС

Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году, Исламабад рассчитывает на содействие России в вопросе присоединения республики к объединению. Об этом... РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T08:55

2023-11-22T08:55

2023-11-22T09:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году, Исламабад рассчитывает на содействие России в вопросе присоединения республики к объединению. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали.Председательствовать в объединении в 2024 году будет Россия, посол Пакистана отметил, что Исламабад рассчитывает присоединиться к БРИКС уже в следующем году. "Да. Это так", – сообщил он, отвечая на вопрос.В августе текущего года в Йоханнесбурге (ЮАР) прошел саммит стран БРИКС. Страны-участницы приняли итоговую декларацию, согласно которой в 2024 году председательствовать в организации будет Россия. Следующий саммит пройдет в Казани.В ходе саммита официальное приглашение на вступление в БРИКС получили 6 стран. Кроме того, были приняты важные решения об использовании национальных валют, правилах торговли, международном сотрудничестве и участии в совместных космических программах.Кто станет новыми членами БРИКССогласно итоговой декларации, в состав БРИКС с 2024 года войдут Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Официально членство в БРИКС для новых стран начнется с 1 января 2024 года. Это лишь первый этап расширения организации, заявил Сирил Рамафоса – лидер председательствующей в этом году Южно-Африканской Республики. За ним последуют и другие: официальные заявки на вступление в клуб подали уже около двух десятков стран, сообщает официальный сайт БРИКС. Заинтересованность в этом выразило уже порядка 40 государств.На данный момент в этот союз входит пять стран-основательниц, по первым буквам которых он назван: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка (Brazil, Russia, India, China, South Africa). Участники саммита решили, что название организации не будет изменяться после вступления новых государств.Президент РФ Владимир Путин поздравил новых членов и заверил, что работа по расширению влияния организации будет продолжаться."Хочу заверить всех коллег, что мы будем продолжать то дело, которое мы сегодня с вами начали по расширению влияния БРИКС в мире. Имею в виду налаживание практической работы с новыми членами организации и с теми, кто будет работать в сфере БРИКС в качестве аутрич", – сказал Путин, выступая на XV саммите БРИКС.Китайский лидер Си Цзиньпин назвал предстоящее расширение БРИКС историческим, а президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что с принятием шести новых членов блок будет представлять 46% населения мира и еще большую долю его экономической продукции.Экономическое сотрудничествоСтраны БРИКС на саммите в Йоханнесбурге договорились использовать для взаиморасчетов национальные валюты."Мы подчеркиваем важность стимулирования использования национальных валют в международной торговле и финансовых транзакциях как в БРИКС, так и с торговыми партнерами (группы – ред.)", – говорится в итоговой Декларации.Члены организации договорились о развитии экономического сотрудничества. Согласно Декларации, участники БРИКС обязуются принимать конструктивное участие в реформе Всемирной торговой организации (ВТО). Конкретные результаты этой работы будут представлены на предстоящей 13-й конференции ВТО в Абу-Даби."Мы подтверждаем нашу поддержку открытой, прозрачной, справедливой... и основанной на правилах многосторонней торговой системы, в основе которой лежит Всемирная торговая организация (ВТО), с особым и дифференцированным режимом (S&DT) для развивающихся стран, включая наименее развитые страны", –сказано в итоговой Декларации.В документе также говорится, что поскольку страны БРИКС производят треть мирового объема продовольствия, они планируют укреплять сотрудничество в области сельского хозяйства и повышения продовольственной безопасности.Международное сотрудничествоЧлены союза планируют расширить сотрудничество с Генассамблеей ООН и СПЧ в сфере защиты прав человека. В итоговой Йоханнесбургской декларации говорится, что такая работа должна проводиться неизбирательным и неполитизированным образом, без двойных стандартов."Мы поддерживаем всеобъемлющую реформу ООН, включая ее Совет безопасности, с целью сделать ее более демократичной, представительной, эффективной и действенной", – цитируют документ РИА Новости.В БРИКС также приветствуют участие в международных организациях развивающихся стран и призывают оказывать помощь государствам, пережившим военные конфликты.Кроме того, лидеры стран БРИКС заявили о развитии сотрудничества между космическими агентствами и налаживании обмена спутниковыми данными. В частности, речь идет о предоставлении друг другу данных дистанционного зондирования, чтобы обеспечить информационную поддержку экономического и социального развития стран БРИКС.Напомним, лидер Российской Федерации Владимир Путин принял участие в работе саммита в режиме видеосвязи. В ходе своего выступления он отметил, что "пятерка" БРИКС — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР — утвердилась на глобальной арене, защищая мнение мирового большинства.Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил рост интереса к БРИКС неприятием курса Запада на сохранение гегемонии.По словам министра, все участники саммита осознают, что "цель США – не то, что наказать Россию, используя украинский нацистский режим, а просто устранить любых несогласных и любое инакомыслие на международной арене".Глава МИД РФ также отметил, что при рассмотрении вопроса о принятии в БРИКС новых членов в расчет принимались, прежде всего, вес, авторитет и значение той или иной страны-претендента на членство и ее позиция на международной арене.

https://crimea.ria.ru/20231109/sevastopol-sposoben-sygrat-vazhnuyu-rol-v-otnosheniyakh-stran-briks-1132685897.html

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