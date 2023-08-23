https://crimea.ria.ru/20230823/vladimir-putin-vystupaet-na-sammite-briks---pryamaya-translyatsiya-1130890097.html
Владимир Путин выступил на саммите БРИКС - видео
Владимир Путин выступил на саммите БРИКС - видео - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Владимир Путин выступил на саммите БРИКС - видео
Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие во встрече лидеров стран БРИКС. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости. РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T12:51
2023-08-23T12:51
2023-08-23T13:06
брикс
владимир путин (политик)
прямая трансляция
политика
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Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие во встрече лидеров стран БРИКС. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.Глава государства отметил, что "пятерка" — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР — утвердилась на глобальной арене, защищая мнение мирового большинства.Объединение БРИКС выступает за формирование многополярного миропорядка, основанного на международном праве, включая право народов на собственное развитие, подчеркнул Путин. Страны выступают против гегемонии и политики неоколониализма.Президент призвал участников "пятерки" расширять расчеты в национальных валютах и межбанковское сотрудничество.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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брикс, владимир путин (политик), прямая трансляция, видео, политика
Владимир Путин выступил на саммите БРИКС - видео
Президент РФ Владимир Путин выступает на БРИКС - прямая трансляция
12:51 23.08.2023 (обновлено: 13:06 23.08.2023)
Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие во встрече лидеров стран БРИКС. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.
Глава государства отметил, что "пятерка" — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР — утвердилась на глобальной арене, защищая мнение мирового большинства.
Объединение БРИКС выступает за формирование многополярного миропорядка, основанного на международном праве, включая право народов на собственное развитие, подчеркнул Путин. Страны выступают против гегемонии и политики неоколониализма.
Президент призвал участников "пятерки" расширять расчеты в национальных валютах и межбанковское сотрудничество.