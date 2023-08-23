https://crimea.ria.ru/20230823/vladimir-putin-vystupaet-na-sammite-briks---pryamaya-translyatsiya-1130890097.html

Владимир Путин выступил на саммите БРИКС - видео

Владимир Путин выступил на саммите БРИКС - видео - РИА Новости Крым, 23.08.2023

Владимир Путин выступил на саммите БРИКС - видео

Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие во встрече лидеров стран БРИКС. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости. РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T12:51

2023-08-23T12:51

2023-08-23T13:06

брикс

владимир путин (политик)

прямая трансляция

политика

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Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие во встрече лидеров стран БРИКС. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.Глава государства отметил, что "пятерка" — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР — утвердилась на глобальной арене, защищая мнение мирового большинства.Объединение БРИКС выступает за формирование многополярного миропорядка, основанного на международном праве, включая право народов на собственное развитие, подчеркнул Путин. Страны выступают против гегемонии и политики неоколониализма.Президент призвал участников "пятерки" расширять расчеты в национальных валютах и межбанковское сотрудничество.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брикс, владимир путин (политик), прямая трансляция, видео, политика