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Саммит стран БРИКС в Йоханнесбурге: главное - РИА Новости Крым, 24.08.2023
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Саммит стран БРИКС в Йоханнесбурге: главное
Саммит стран БРИКС в Йоханнесбурге: главное - РИА Новости Крым, 24.08.2023
Саммит стран БРИКС в Йоханнесбурге: главное
Страны-участницы БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) приняли итоговую декларацию, согласно которой в 2024 году председательствовать в организации будет Россия... РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T19:28
2023-08-24T19:28
брикс
россия
политика
в мире
бразилия
индия
китай
юар
вто (всемирная торговая организация)
еспч
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Страны-участницы БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) приняли итоговую декларацию, согласно которой в 2024 году председательствовать в организации будет Россия. Следующий саммит пройдет в Казани.В ходе саммита, который прошел в столице ЮАР Йоханнесбурге, официальное приглашение на вступление в БРИКС получили 6 стран. Кроме того, были приняты важные решения об использовании национальных валют, правилах торговли, международном сотрудничестве и участии в совместных космических программах.Кто станет новыми членами БРИКССогласно итоговой декларации, в состав БРИКС с 2024 года войдут Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Официально членство в БРИКС для новых стран начнется с 1 января 2024 года. Это лишь первый этап расширения организации, заявил Сирил Рамафоса – лидер председательствующей в этом году Южно-Африканской Республики. За ним последуют и другие: официальные заявки на вступление в клуб подали уже около двух десятков стран, сообщает официальный сайт БРИКС. Заинтересованность в этом выразило уже порядка 40 государств.На данный момент в этот союз входит пять стран-основательниц, по первым буквам которых он назван: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка (Brazil, Russia, India, China, South Africa). Участники саммита решили, что название организации не будет изменяться после вступления новых государств.Президент РФ Владимир Путин поздравил новых членов и заверил, что работа по расширению влияния организации будет продолжаться.Китайский лидер Си Цзиньпин назвал предстоящее расширение БРИКС историческим, а президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что с принятием шести новых членов блок будет представлять 46% населения мира и еще большую долю его экономической продукции.Экономическое сотрудничествоСтраны БРИКС на саммите в Йоханнесбурге договорились использовать для взаиморасчетов национальные валюты.Члены организации договорились о развитии экономического сотрудничества. Согласно Декларации, участники БРИКС обязуются принимать конструктивное участие в реформе Всемирной торговой организации (ВТО). Конкретные результаты этой работы будут представлены на предстоящей 13-й конференции ВТО в Абу-Даби.В документе также говорится, что поскольку страны БРИКС производят треть мирового объема продовольствия, они планируют укреплять сотрудничество в области сельского хозяйства и повышения продовольственной безопасности.Международное сотрудничествоЧлены союза планируют расширить сотрудничество с Генассамблеей ООН и СПЧ в сфере защиты прав человека. В итоговой Йоханнесбургской декларации говорится, что такая работа должна проводиться неизбирательным и неполитизированным образом, без двойных стандартов.В БРИКС также приветствуют участие в международных организациях развивающихся стран и призывают оказывать помощь государствам, пережившим военные конфликты.Кроме того, лидеры стран БРИКС заявили о развитии сотрудничества между космическими агентствами и налаживании обмена спутниковыми данными. В частности, речь идет о предоставлении друг другу данных дистанционного зондирования, чтобы обеспечить информационную поддержку экономического и социального развития стран БРИКС.Напомним, лидер Российской Федерации Владимир Путин принял участие в работе саммита в режиме видеосвязи. В ходе своего выступления он отметил, что отметил, что "пятерка" БРИКС — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР — утвердилась на глобальной арене, защищая мнение мирового большинства.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт спрогнозировал возобновление зерновой сделки в ближайшие месяцыПолитолог назвал скрытую цель саммита по Украине в Саудовской АравииПочему Зеленский не пришел на встречу с президентом Бразилии
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брикс, россия, политика, в мире, бразилия, индия, китай, юар, вто (всемирная торговая организация), еспч, оон
Саммит стран БРИКС в Йоханнесбурге: главное

Итоги саммита БРИКС: новые страны, валюта, правила торговли и освоение космоса

19:28 24.08.2023
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкСаммит БРИКС в ЮАР
Саммит БРИКС в ЮАР
© МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Страны-участницы БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) приняли итоговую декларацию, согласно которой в 2024 году председательствовать в организации будет Россия. Следующий саммит пройдет в Казани.
"Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка выражают свою полную поддержку России в связи с ее председательством в БРИКС в 2024 году и проведением 16-го саммита БРИКС в российском городе Казань," – цитирует документ РИА Новости.
В ходе саммита, который прошел в столице ЮАР Йоханнесбурге, официальное приглашение на вступление в БРИКС получили 6 стран. Кроме того, были приняты важные решения об использовании национальных валют, правилах торговли, международном сотрудничестве и участии в совместных космических программах.

Кто станет новыми членами БРИКС

Согласно итоговой декларации, в состав БРИКС с 2024 года войдут Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Официально членство в БРИКС для новых стран начнется с 1 января 2024 года. Это лишь первый этап расширения организации, заявил Сирил Рамафоса – лидер председательствующей в этом году Южно-Африканской Республики. За ним последуют и другие: официальные заявки на вступление в клуб подали уже около двух десятков стран, сообщает официальный сайт БРИКС. Заинтересованность в этом выразило уже порядка 40 государств.
На данный момент в этот союз входит пять стран-основательниц, по первым буквам которых он назван: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка (Brazil, Russia, India, China, South Africa). Участники саммита решили, что название организации не будет изменяться после вступления новых государств.
Президент РФ Владимир Путин поздравил новых членов и заверил, что работа по расширению влияния организации будет продолжаться.

"Хочу заверить всех коллег, что мы будем продолжать то дело, которое мы сегодня с вами начали по расширению влияния БРИКС в мире. Имею в виду налаживание практической работы с новыми членами организации и с теми, кто будет работать в сфере БРИКС в качестве аутрич", – сказал Путин, выступая на XV саммите БРИКС.

Китайский лидер Си Цзиньпин назвал предстоящее расширение БРИКС историческим, а президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что с принятием шести новых членов блок будет представлять 46% населения мира и еще большую долю его экономической продукции.
© SputnikРасширение БРИКС
Расширение БРИКС
© Sputnik
Расширение БРИКС

Экономическое сотрудничество

Страны БРИКС на саммите в Йоханнесбурге договорились использовать для взаиморасчетов национальные валюты.

"Мы подчеркиваем важность стимулирования использования национальных валют в международной торговле и финансовых транзакциях как в БРИКС, так и с торговыми партнерами (группы – ред.)", – говорится в итоговой Декларации.

Члены организации договорились о развитии экономического сотрудничества. Согласно Декларации, участники БРИКС обязуются принимать конструктивное участие в реформе Всемирной торговой организации (ВТО). Конкретные результаты этой работы будут представлены на предстоящей 13-й конференции ВТО в Абу-Даби.

"Мы подтверждаем нашу поддержку открытой, прозрачной, справедливой ...и основанной на правилах многосторонней торговой системы, в основе которой лежит Всемирная торговая организация (ВТО), с особым и дифференцированным режимом (S&DT) для развивающихся стран, включая наименее развитые страны", –сказано в итоговой Декларации.

В документе также говорится, что поскольку страны БРИКС производят треть мирового объема продовольствия, они планируют укреплять сотрудничество в области сельского хозяйства и повышения продовольственной безопасности.

Международное сотрудничество

Члены союза планируют расширить сотрудничество с Генассамблеей ООН и СПЧ в сфере защиты прав человека. В итоговой Йоханнесбургской декларации говорится, что такая работа должна проводиться неизбирательным и неполитизированным образом, без двойных стандартов.

"Мы поддерживаем всеобъемлющую реформу ООН, включая ее Совет безопасности, с целью сделать ее более демократичной, представительной, эффективной и действенной", – цитируют документ РИА Новости.

В БРИКС также приветствуют участие в международных организациях развивающихся стран и призывают оказывать помощь государствам, пережившим военные конфликты.
Кроме того, лидеры стран БРИКС заявили о развитии сотрудничества между космическими агентствами и налаживании обмена спутниковыми данными. В частности, речь идет о предоставлении друг другу данных дистанционного зондирования, чтобы обеспечить информационную поддержку экономического и социального развития стран БРИКС.
Напомним, лидер Российской Федерации Владимир Путин принял участие в работе саммита в режиме видеосвязи. В ходе своего выступления он отметил, что отметил, что "пятерка" БРИКС — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР — утвердилась на глобальной арене, защищая мнение мирового большинства.
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