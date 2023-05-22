https://crimea.ria.ru/20230522/pochemu-zelenskiy-ne-prishel-na-vstrechu-s-prezidentom-brazilii-1128881262.html

Почему Зеленский не пришел на встречу с президентом Бразилии

Почему Зеленский не пришел на встречу с президентом Бразилии - РИА Новости Крым, 22.05.2023

Почему Зеленский не пришел на встречу с президентом Бразилии

Украинский лидер Владимир Зеленский не пришел на встречу с президентом Бразилии Лулой да Силвой в первую очередь по указанию Вашингтона, хотя между главами двух РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-22T18:26

2023-05-22T18:26

2023-05-22T18:26

радио "спутник в крыму"

луис инасиу да силва

владимир зеленский (президент украины)

бразилия

украина

политика

в мире

сша

мнения

игорь шатров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/16/1128881146_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_932e20dadf9fd529904ddc38ba43792c.jpg

Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Украинский лидер Владимир Зеленский не пришел на встречу с президентом Бразилии Лулой да Силвой в первую очередь по указанию Вашингтона, хотя между главами двух государств вряд ли мог бы произойти конструктивный диалог. Такое мнение высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".Накануне да Силва заявил, что Зеленский не пришел на двустороннюю встречу с ним на саммите G7. По словам бразильского лидера, он был расстроен этим фактом, поскольку хотел пообщаться с президентом Украины. Да Силва также добавил по этому поводу, что "Зеленский взрослый и знает, что делает".Произнеся фразу, что Зеленский "взрослый и знает, что делает", да Силва таким образом поиронизировал над ним и продемонстрировал, что прекрасно понимает, кто именно запретил украинскому лидеру идти на эту встречу, считает политолог.В то же время, по мнению эксперта, даже если бы встреча да Силвы и Зеленского состоялась, вряд ли она прошла бы в конструктивном диалоге."Зеленскому было бы сейчас очень сложно общаться с бразильским президентом, который не позволил бы переговорам скатиться на антироссийскую волну. Ему сейчас действительно не о чем говорить с да Силвой, который и сам не готов занимать антироссийскую позицию, и при этом является президентом ведущей страны на континенте, который в целом симпатизирует России", - добавил аналитик.Читайте также на РИА Новости Крым:Лидеры G7 продолжат поддерживать Украину - итоги саммита в Хиросиме"Крым не подлежит обсуждению": президент Бразилии раскритиковал ЗападЛавров рассказал об очереди желающих вступить в БРИКС

https://crimea.ria.ru/20230516/v-krymu-otvetili-zelenskomu-na-slova-o-razrukhe-na-poluostrove-1128764706.html

бразилия

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луис инасиу да силва, владимир зеленский (президент украины), бразилия, украина, политика, в мире, сша, мнения, игорь шатров