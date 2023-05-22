https://crimea.ria.ru/20230522/pochemu-zelenskiy-ne-prishel-na-vstrechu-s-prezidentom-brazilii-1128881262.html
Почему Зеленский не пришел на встречу с президентом Бразилии
Почему Зеленский не пришел на встречу с президентом Бразилии - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Почему Зеленский не пришел на встречу с президентом Бразилии
Украинский лидер Владимир Зеленский не пришел на встречу с президентом Бразилии Лулой да Силвой в первую очередь по указанию Вашингтона, хотя между главами двух РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T18:26
2023-05-22T18:26
2023-05-22T18:26
радио "спутник в крыму"
луис инасиу да силва
владимир зеленский (президент украины)
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Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров
Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Украинский лидер Владимир Зеленский не пришел на встречу с президентом Бразилии Лулой да Силвой в первую очередь по указанию Вашингтона, хотя между главами двух государств вряд ли мог бы произойти конструктивный диалог. Такое мнение высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".Накануне да Силва заявил, что Зеленский не пришел на двустороннюю встречу с ним на саммите G7. По словам бразильского лидера, он был расстроен этим фактом, поскольку хотел пообщаться с президентом Украины. Да Силва также добавил по этому поводу, что "Зеленский взрослый и знает, что делает".Произнеся фразу, что Зеленский "взрослый и знает, что делает", да Силва таким образом поиронизировал над ним и продемонстрировал, что прекрасно понимает, кто именно запретил украинскому лидеру идти на эту встречу, считает политолог.В то же время, по мнению эксперта, даже если бы встреча да Силвы и Зеленского состоялась, вряд ли она прошла бы в конструктивном диалоге."Зеленскому было бы сейчас очень сложно общаться с бразильским президентом, который не позволил бы переговорам скатиться на антироссийскую волну. Ему сейчас действительно не о чем говорить с да Силвой, который и сам не готов занимать антироссийскую позицию, и при этом является президентом ведущей страны на континенте, который в целом симпатизирует России", - добавил аналитик.Читайте также на РИА Новости Крым:Лидеры G7 продолжат поддерживать Украину - итоги саммита в Хиросиме"Крым не подлежит обсуждению": президент Бразилии раскритиковал ЗападЛавров рассказал об очереди желающих вступить в БРИКС
https://crimea.ria.ru/20230516/v-krymu-otvetili-zelenskomu-na-slova-o-razrukhe-na-poluostrove-1128764706.html
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луис инасиу да силва, владимир зеленский (президент украины), бразилия, украина, политика, в мире, сша, мнения, игорь шатров
Почему Зеленский не пришел на встречу с президентом Бразилии
Политолог Шатров: американцы запретили Зеленскому встречаться с президентом Бразилии
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым.
Украинский лидер Владимир Зеленский не пришел на встречу с президентом Бразилии Лулой да Силвой в первую очередь по указанию Вашингтона, хотя между главами двух государств вряд ли мог бы произойти конструктивный диалог. Такое мнение высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".
Накануне да Силва заявил, что Зеленский не пришел на двустороннюю встречу с ним на саммите G7. По словам бразильского лидера, он был расстроен этим фактом, поскольку хотел пообщаться с президентом Украины. Да Силва также добавил по этому поводу, что "Зеленский взрослый и знает, что делает".
"Лула да Силва отстаивает интересы Бразилии в том плане, что не занимает ярко выраженную антироссийскую позицию, а, напротив, сотрудничает (с РФ) в рамках БРИКС. Кроме того, президент Бразилии по отношению к конфликту на Украине занял взвешенную и адекватную позицию, поэтому сейчас он не в списке рукопожатных лидеров для США. А это значит, что и президенту Зеленскому "дядя Сэм" не позволил с ним общаться", – сказал Шатров.
Произнеся фразу, что Зеленский "взрослый и знает, что делает", да Силва таким образом поиронизировал над ним и продемонстрировал, что прекрасно понимает, кто именно запретил украинскому лидеру идти на эту встречу, считает политолог.
В то же время, по мнению эксперта, даже если бы встреча да Силвы и Зеленского состоялась, вряд ли она прошла бы в конструктивном диалоге.
"Зеленскому было бы сейчас очень сложно общаться с бразильским президентом, который не позволил бы переговорам скатиться на антироссийскую волну. Ему сейчас действительно не о чем говорить с да Силвой, который и сам не готов занимать антироссийскую позицию, и при этом является президентом ведущей страны на континенте, который в целом симпатизирует России", - добавил аналитик.
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