https://crimea.ria.ru/20230407/krym-ne-podlezhit-obsuzhdeniyu-prezident-brazilii-raskritikoval-zapad-1128027449.html

"Крым не подлежит обсуждению": президент Бразилии раскритиковал Запад

"Крым не подлежит обсуждению": президент Бразилии раскритиковал Запад - РИА Новости Крым, 07.04.2023

"Крым не подлежит обсуждению": президент Бразилии раскритиковал Запад

США и ЕС не пытались решить конфликт на Украине путем переговоров, а быстро вступили в него, чего делать не стоило. Об этом заявил президент Бразилии Луис... РИА Новости Крым, 07.04.2023

2023-04-07T09:29

2023-04-07T09:29

2023-04-07T09:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. США и ЕС не пытались решить конфликт на Украине путем переговоров, а быстро вступили в него, чего делать не стоило. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу да Силва в ходе пресс-завтрака по случаю 100 дней своего руководства."Мы думаем, что развитые страны, особенно Европейский союз и Соединенные Штаты, не должны были допускать вступления в войну так быстро, как они это сделали, не тратя много времени на попытки переговоров. И переговоры о мире очень сложны", - цитирует политика РИА Новости.Бразильский лидер выступил за территориальную целостность каждой страны и отметил, что не согласен с действиями России на Украине. Однако и позиция Киева, по его мнению, неверная. Все эти вопросы нужно было выносить на переговоры, считает он.Президент Бразилии неоднократно отмечал, что готов принять участие в урегулировании ситуации на Украине. В конце февраля он призвал страны, не вовлеченные в конфликт на Украине, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по восстановлению мира, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения этого конфликта.Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев ранее заявил, что участие в вооруженном конфликте на Украине на стороне Киева принимают около 50 стран, входящих в так называемую контактную группу "Рамштайн". По его мнению, провокационные шаги Запада в разрезе украинского кризиса противоречат постулату о недопустимости ядерной войны и в конце концов могут привести к масштабному конфликту.Как сообщалось, министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи контактной группы на базе "Рамштайн" (Германия) сообщил, что Швеция планирует поставить Киеву 90 боевых машин пехоты и гаубицы Archer, Дания – 19 гаубиц, Латвия – системы Stigner, вертолеты и другое оборудование, а Эстония – 155-мм гаубицы.В ответ спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что западная бронетехника не изменит ход специальной военной операции и доставит больше бед самой Украине. А российский лидер Владимир Путин неоднократно предупреждал, что России есть, чем ответить западной технике и боеприпасам, оборонные предприятия страны производят в разы больше оружия.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы производим втрое больше: Путин о поставках оружия США на УкраинуСтолтенберг назвал роль НАТО в конфликте на УкраинеСША "влили" в армию Украины 35 млрд долларов

https://crimea.ria.ru/20230302/lavrov-otvetil-na-prizyvy-k-rossii-nachat-peregovory-po-ukraine-1127304990.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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