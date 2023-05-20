https://crimea.ria.ru/20230520/lidery-g7-prodolzhat-podderzhivat-ukrainu---itogi-sammita-v-khirosime-1128845890.html

Лидеры G7 продолжат поддерживать Украину - итоги саммита в Хиросиме

Лидеры G7 продолжат поддерживать Украину - итоги саммита в Хиросиме - РИА Новости Крым, 20.05.2023

Лидеры G7 продолжат поддерживать Украину - итоги саммита в Хиросиме

Лидеры G7 подтвердили намерение оказывать военную и другие виды поддержки киевскому режиму "так долго, как это потребуется". Об этом сказано в итоговом... РИА Новости Крым, 20.05.2023

2023-05-20T12:49

2023-05-20T12:49

2023-05-20T13:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Лидеры G7 подтвердили намерение оказывать военную и другие виды поддержки киевскому режиму "так долго, как это потребуется". Об этом сказано в итоговом заявлении лидеров стран "Большой семерки". Саммит Группы семи (G7) под председательством Японии начал работу в пятницу в Хиросиме и продолжит работу до 21 мая. В субботу в Хиросиму прибыл и президент Украины Владимир Зеленский.Украинский кейс в итоговом коммюникеКроме того, лидеры стран G7 подтвердили, что будут продолжать меры для "повышения издержек" России и тех стран, которые поддерживают Россию в связи с ситуацией на Украине, также призвали Иран отказаться от поддержки РФ в украинском конфликте и воздержаться от передачи боевых дронов, а Китай - поддержать "справедливый и прочный мир, основанный на территориальной целостности и принципах Устава ООН, в том числе посредством прямого диалога с Украиной".Также в документе декларируется намерение "Большой семерки" сотрудничать со странами Центральной Азии "для борьбы с региональными вызовами, включая последствия конфликта на Украине" и содержится обвинение в адрес России в "информационном манипулировании" по украинскому вопросу.Другие тезисы совместного заявленияТакже, в соответствии с документом, страны G7 обязуются не проводить испытаний противоспутниковых ракет прямого наведения. Группа семи поддерживает стремление к "миру без ядерного оружия", считает недопустимым появления ядерного оружия у Ирана, осуждает КНДР за ее ракетно-ядерную программу, призывая "принять предложения о диалоге от Японии, США и Южной Кореи".G7 подтверждает важность стабильности в Тайваньском проливе и заявляет о приверженности политике "одного Китая", готовы строить стабильные отношения с Китаем, признают важность откровенного взаимодействия с ним, при этом выступает против милитаризации Китаем Южно-Китайского моряи и обвиняют Китай "в нерыночных практиках".Иран призывают не препятствовать судоходству на Ближнем Востоке. Стороны конфликта в Судане призывают прекратить его без предварительных условий. Израиль и Палестину - воздержаться от односторонних действий и насилия.Кроме того, лидеры G7 договорились укреплять сотрудничество для решения климатического кризиса, ускорять глобальный переход к экологически чистой энергии, "которая уменьшает чрезмерную стратегическую зависимость" и ускорять отказ от зависимости от российских энергоносителей. Еще "Большая Семерка" констатирует в совместном заявлении важность торговой политики в достижении общих целей и "исключительную важность" реализации зерновой сделки, при этом выражает "озабоченность действиями РФ в ее контексте".Читайте также на РИА Новости Крым:Великобритания вооружает Украину: как должна ответить РоссияКак поставки истребителей Украине повлияют на безопасность Запада - МИДГлобальная катастрофа на Украине: кто и для чего ее может готовить

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, украина, новости, g7, япония, владимир зеленский (президент украины), хиросима, поставки западного оружия украине, оон, совет безопасности оон, россия, китай