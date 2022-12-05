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Пещера в Крыму получила имя русского философа Данилевского - РИА Новости Крым, 05.12.2022
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Пещера в Крыму получила имя русского философа Данилевского
Пещера в Крыму получила имя русского философа Данилевского - РИА Новости Крым, 05.12.2022
Пещера в Крыму получила имя русского философа Данилевского
На карте России появился первый природный географический объект, носящий имя русского философа Николая Данилевского — им стала пещера на Ай-Петринском плато в... РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T20:12
2022-12-05T18:20
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. На карте России появился первый природный географический объект, носящий имя русского философа Николая Данилевского — им стала пещера на Ай-Петринском плато в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского федерального университета (КФУ)."На Ай-Петринском плато ранее безымянной пещере было присвоено имя выдающегося философа России Николая Данилевского", – говорится в сообщении.Отмечается, что такое решение приняла топонимическая комиссия Института спелеологии и карстологии КФУ по запросу представителей отделения Русского географического общества в в Крыму по случаю 200-летия со дня рождения философа.Теперь у входа в пещеру установлена памятная табличка. А в самой пещере прошли исследования с использованием лазерного цифрового оборудования."Ученые &lt;...&gt; провели топографическую съемку пещеры, сделали описания морфологии и геологии, зафиксировали водопроявление (небольшое озеро и конденсационные воды), а также провели поисковые работы в области археологии", — рассказали в КФУ.По словам старшего преподавателя факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ Геннадия Самохина, произошедшее весьма символично, поскольку Николай Данилевский жил и работал в поселке Мшатка, что у подножия Ай-Петри, "много путешествовал и изучал природу полуострова".Кроме того, Данилевский являлся действительным членом Императорского русского географического общества и был награжден его высшей наградой – золотой Константиновской медалью.Ранее рассматривался вопрос о переименовании библиотеки Франко в честь Данилевского. Николай Яковлевич Данилевский – русский социолог, философ, естествоиспытатель, публицист, автор теории геополитики на основе принципа существования разных цивилизаций. В своем главном труде "Россия и Европа" (1869 г., изложил теорию многополярного мира, в котором базовым принципом является необходимость сохранения многообразия народов. Призывал Россию избавиться от "болезни европейничанья" во избежание исчезновения. Предсказал неизбежную в будущем войну России с объединенной Западной цивилизацией. Рассматривал ее как очищение, ведущее к восстановлению в стране единства элиты и народа.
https://crimea.ria.ru/20221018/v-krymu-predlozhili-prepodavat-detyam-idei-filosofa-danilevskogo-s-detsada-1124958158.html
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крым, общество
Пещера в Крыму получила имя русского философа Данилевского

Пещера на Ай-Петринском плато в Крыму получила имя русского философа Данилевского

20:12 05.12.2022
 
© Пресс-служба КФУ им. ВернадскогоВ Крыму ранее безымянной пещере на Ай-Петринском плато присвоено имя философа Николая Данилевского
В Крыму ранее безымянной пещере на Ай-Петринском плато присвоено имя философа Николая Данилевского
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. На карте России появился первый природный географический объект, носящий имя русского философа Николая Данилевского — им стала пещера на Ай-Петринском плато в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского федерального университета (КФУ).
"На Ай-Петринском плато ранее безымянной пещере было присвоено имя выдающегося философа России Николая Данилевского", – говорится в сообщении.
Отмечается, что такое решение приняла топонимическая комиссия Института спелеологии и карстологии КФУ по запросу представителей отделения Русского географического общества в в Крыму по случаю 200-летия со дня рождения философа.
Теперь у входа в пещеру установлена памятная табличка. А в самой пещере прошли исследования с использованием лазерного цифрового оборудования.
"Ученые <...> провели топографическую съемку пещеры, сделали описания морфологии и геологии, зафиксировали водопроявление (небольшое озеро и конденсационные воды), а также провели поисковые работы в области археологии", — рассказали в КФУ.
© Пресс-служба КФУ им. ВернадскогоВ Крыму ранее безымянной пещере на Ай-Петринском плато присвоено имя философа Николая Данилевского
В Крыму ранее безымянной пещере на Ай-Петринском плато присвоено имя философа Николая Данилевского
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
В Крыму ранее безымянной пещере на Ай-Петринском плато присвоено имя философа Николая Данилевского
По словам старшего преподавателя факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ Геннадия Самохина, произошедшее весьма символично, поскольку Николай Данилевский жил и работал в поселке Мшатка, что у подножия Ай-Петри, "много путешествовал и изучал природу полуострова".
Кроме того, Данилевский являлся действительным членом Императорского русского географического общества и был награжден его высшей наградой – золотой Константиновской медалью.
Ранее рассматривался вопрос о переименовании библиотеки Франко в честь Данилевского.
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В Крыму предложили преподавать детям идеи философа Данилевского с детсада
Николай Яковлевич Данилевский – русский социолог, философ, естествоиспытатель, публицист, автор теории геополитики на основе принципа существования разных цивилизаций. В своем главном труде "Россия и Европа" (1869 г., изложил теорию многополярного мира, в котором базовым принципом является необходимость сохранения многообразия народов. Призывал Россию избавиться от "болезни европейничанья" во избежание исчезновения. Предсказал неизбежную в будущем войну России с объединенной Западной цивилизацией. Рассматривал ее как очищение, ведущее к восстановлению в стране единства элиты и народа.
 
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