https://crimea.ria.ru/20221205/peschera-v-krymu-poluchila-imya-russkogo-filosofa-danilevskogo-1125690744.html

Пещера в Крыму получила имя русского философа Данилевского

Пещера в Крыму получила имя русского философа Данилевского - РИА Новости Крым, 05.12.2022

Пещера в Крыму получила имя русского философа Данилевского

На карте России появился первый природный географический объект, носящий имя русского философа Николая Данилевского — им стала пещера на Ай-Петринском плато в... РИА Новости Крым, 05.12.2022

2022-12-05T20:12

2022-12-05T20:12

2022-12-05T18:20

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. На карте России появился первый природный географический объект, носящий имя русского философа Николая Данилевского — им стала пещера на Ай-Петринском плато в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского федерального университета (КФУ)."На Ай-Петринском плато ранее безымянной пещере было присвоено имя выдающегося философа России Николая Данилевского", – говорится в сообщении.Отмечается, что такое решение приняла топонимическая комиссия Института спелеологии и карстологии КФУ по запросу представителей отделения Русского географического общества в в Крыму по случаю 200-летия со дня рождения философа.Теперь у входа в пещеру установлена памятная табличка. А в самой пещере прошли исследования с использованием лазерного цифрового оборудования."Ученые <...> провели топографическую съемку пещеры, сделали описания морфологии и геологии, зафиксировали водопроявление (небольшое озеро и конденсационные воды), а также провели поисковые работы в области археологии", — рассказали в КФУ.По словам старшего преподавателя факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ Геннадия Самохина, произошедшее весьма символично, поскольку Николай Данилевский жил и работал в поселке Мшатка, что у подножия Ай-Петри, "много путешествовал и изучал природу полуострова".Кроме того, Данилевский являлся действительным членом Императорского русского географического общества и был награжден его высшей наградой – золотой Константиновской медалью.Ранее рассматривался вопрос о переименовании библиотеки Франко в честь Данилевского. Николай Яковлевич Данилевский – русский социолог, философ, естествоиспытатель, публицист, автор теории геополитики на основе принципа существования разных цивилизаций. В своем главном труде "Россия и Европа" (1869 г., изложил теорию многополярного мира, в котором базовым принципом является необходимость сохранения многообразия народов. Призывал Россию избавиться от "болезни европейничанья" во избежание исчезновения. Предсказал неизбежную в будущем войну России с объединенной Западной цивилизацией. Рассматривал ее как очищение, ведущее к восстановлению в стране единства элиты и народа.

https://crimea.ria.ru/20221018/v-krymu-predlozhili-prepodavat-detyam-idei-filosofa-danilevskogo-s-detsada-1124958158.html

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