https://crimea.ria.ru/20230216/novyy-turisticheskiy-marshrut-poyavitsya-v-krymu-1127003002.html

Новый туристический маршрут появится в Крыму

Новый туристический маршрут появится в Крыму - РИА Новости Крым, 16.02.2023

Новый туристический маршрут появится в Крыму

На территории ландшафтно-рекреационного парка "Бахчисарай" появится новый эколого-просветительский маршрут. Проект находится в стадии разработки. Об этом... РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T08:21

2023-02-16T08:21

2023-02-16T08:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. На территории ландшафтно-рекреационного парка "Бахчисарай" появится новый эколого-просветительский маршрут. Проект находится в стадии разработки. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Крыма.Маршрут будет проходить по особо охраняемой природной территории в урочище Алимова балка. В основу положена существующая дорожно-тропиночная сеть. Сложные участки будут благоустроены, для безопасности туристов установят ограждения и оборудуют места отдыха.Специалисты минэкологии Крыма лично проверили тропу на проходимость и опасные участки, в том числе в межсезонье.Как сообщалось ранее, еще один обновленный маршрут - "Сосна Палласа" - будет готов принять туристов уже в конце февраля.Пешеходный маршрут к сосне Палласа проходит по территории Ялтинского горно-лесного заповедника. Эта туристическая тропа – одна из самых коротких среди других на ЮБК, ее протяженность составляет всего 210 метров.Всего в прошлом году на территории заповедника было оборудовано 10 смотровых площадок. Продолжаются работы по благоустройству маршрутов "Водопад Учан-Су" и "Боткинская тропа". В первые дни 2023 года открылся для посещения новый терренкур "Массандровская тропа".Крымские заповедники за прошлый год посетили более 300 тысяч человек, сообщил ранее спикер парламента республики Владимир Константинов. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, Крым стабильно удерживается в пятерке лидеров в национальном туристическом рейтинге.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму благоустроят маршрут к знаменитой сосне ПалласаВ Крыму благоустроили маршрут к "секретному" Бирюзовому озеру на Ай-Петри Крым получит сотни миллионов на развитие туризма

https://crimea.ria.ru/20230122/v-krymu-blagoustroili-marshrut-k-sekretnomu-biryuzovomu-ozeru-na-ay-petri-1126512666.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, новости крыма, крым, бахчисарайский район, общество, минэкологии крыма