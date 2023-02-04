https://crimea.ria.ru/20230204/kogda-v-krymu-blagoustroyat-marshrut-k-znamenitoy-sosne-pallasa-1126765861.html

Когда в Крыму благоустроят маршрут к знаменитой сосне Палласа

Когда в Крыму благоустроят маршрут к знаменитой сосне Палласа - РИА Новости Крым, 04.02.2023

Когда в Крыму благоустроят маршрут к знаменитой сосне Палласа

Обновленный маршрут "Сосна Палласа" будет готов принять туристов уже в конце февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Ялтинского горно-лесного заповедника. РИА Новости Крым, 04.02.2023

2023-02-04T08:27

2023-02-04T08:27

2023-02-04T08:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Обновленный маршрут "Сосна Палласа" будет готов принять туристов уже в конце февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Ялтинского горно-лесного заповедника."В конце февраля на старте маршрута будет установлена красивая входная группа и информационные стенды, рассказывающие о главной достопримечательности, к которой выйдут туристы – сосне Палласа. Само дерево-великан оградят и сделают на земле вокруг ствола деревянный настил, чтобы люди не давили на множественные боковые корни", - говорится в сообщении.Пешеходный маршрут к сосне Палласа проходит по территории Ялтинского горно-лесного заповедника и подходит для прогулки всей семьей. Эта туристическая тропа – одна из самых коротких среди других официальных на ЮБК, ее протяженность составляет 210 метров.Всего в прошлом году на территории заповедника было оборудовано 10 смотровых площадок. Продолжаются работы по благоустройству маршрутов "Водопад Учан-Су" и "Боткинская тропа". В первые дни 2023 года открылся для посещения и новый терренкур "Массандровская тропа".Читайте также на РИА Новости Крым: Заповедники Крыма посетили более 300 тысяч человек Советы путешественника: куда поехать в Крыму на новогодних каникулах Сколько туристов в этом году побывали в заповедниках Крыма

https://crimea.ria.ru/20230124/zapovednik-kamennaya-mogila-chto-ot-nego-ostalos-i-chto-peredadut-krymu-1126561716.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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