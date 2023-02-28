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Падение продаж: каким будет летний сезон в Крыму

Падение продаж: каким будет летний сезон в Крыму - РИА Новости Крым, 28.02.2023

Падение продаж: каким будет летний сезон в Крыму

Крымские отельеры отмечают падение продаж раннего бронирования, однако ближе к лету ситуация может измениться. О том, чего ждать от курортного сезона в этом... РИА Новости Крым, 28.02.2023

2023-02-28T08:37

2023-02-28T08:37

2023-02-28T08:37

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Людмила Бабий о предстоящем курортном сезоне в Крыму Людмила Бабий о предстоящем курортном сезоне в Крыму audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Крымские отельеры отмечают падение продаж раннего бронирования, однако ближе к лету ситуация может измениться. О том, чего ждать от курортного сезона в этом году и как можно привлечь туриста в регион, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эксперт в области туризма Людмила Бабий.Сезон 2023По ее мнению, ожидать совершенно провального сезона не стоит, хотя из-за трудной логистики и отмены кэшбека слишком большого турпотока тоже не будет. С другой стороны, внутренний турист любит Крым за его природу, у многих здесь живут родственники и друзья. Еще один плюс крымских курортов – цены, которые отельеры удерживают на прошлогоднем уровне.Лучше Турции"Турция подорожала еще в прошлом году. И турецкие "пять звезд" - если это не отель раскрученной сети - это скромный шведский стол, турецкий алкоголь не самого высокого качества. Это не то ощущение, которое турист должен получить, заплатив 200 тысяч рублей за неделею на двоих. Здесь Крым может предложить программу интереснее", – продолжает гостья эфира.Она также подчеркивает привлекательность весеннего Крыма и предлагает россиянам рассмотреть короткие майские туры, которые пока еще можно забронировать по выгодной предварительной цене. В целом, по ее словам, ранее бронрование позволяет туристу сэкономить до 20% стоимости путевки. В прочем, иногда путевку по хорошей цене можно приобрести и за день до выезда: "Иногда выгоднее брать в последнюю минуту, если вы не связаны с билетами на поезд, которые бывает трудно достать", – говорит специалист.Кэшбек и "Все включено"Ранее Центр стратегических разработок сообщал о том, что в текущем году программы туристического и детского кэшбеков возобновлять не планируют. По мнению Бабий, это не лучшая новость для Крыма. Эксперт считает необходимым продлить субсидирование для Крыма, небо над которым закрыто. Особенно актуален возврат детского кэшбека."Детский туризм в Крыму в этом году будет требовать экстра-мер поддержки. Здесь не хватит просто рассказов о безопасности. В основном клиенты наших лагерей - это корпоративные заказчики, которые должны ребенка безопасно привести, а такого количества железнодорожных перевозок, чтобы обеспечить детские поезда, нет. Крымскими детьми невозможно наполнить все наши детские объекты размещения, поэтому здесь вопрос встанет остро. И если еще не будет детского кешбэка, где родители могли возместить до 20 тыс. рублей, детские здравницы будут пустовать", – считает эксперт.Что касается отдыха взрослых, здесь она предлагает поддерживать отели работающие по программе "Все включено" – этот формат привлекает курортников, а значит, нужно стимулировать его тиражирование в крымских отелях.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма придумали, как загрузить здравницы в межсезоньеТурция ушла в прошлое: куда поедут россияне и сколько за это заплатятПутина попросили смягчить требования к детским лагерям

https://crimea.ria.ru/20230218/krym-priznan-luchshim-v-rossii-po-sanatornomu-i-ozdorovitelnomu-turizmu-1127064644.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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