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Крым признан лучшим в России по санаторному и оздоровительному туризму - РИА Новости Крым, 18.02.2023
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Крым признан лучшим в России по санаторному и оздоровительному туризму
Крым признан лучшим в России по санаторному и оздоровительному туризму - РИА Новости Крым, 18.02.2023
Крым признан лучшим в России по санаторному и оздоровительному туризму
Крым стал лучшей территорией санаторного и оздоровительного туризма в России по версии Всероссийской туристской премии Russian Travel Awards – 2022. РИА Новости Крым, 18.02.2023
2023-02-18T12:29
2023-02-18T12:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Крым стал лучшей территорией санаторного и оздоровительного туризма в России по версии Всероссийской туристской премии Russian Travel Awards – 2022."Республика Крым победила в номинации Всероссийской туристской премии Russian Travel Awards – 2022. По оценке экспертного жюри, Крым с его уникальным климатом, богатыми традициями курортолечения, которые успешно сочетаются с современными технологиями", – написал в своем Telegram-канале Сергей Аксенов.Глава Крыма подчеркнул, что восстановление и укрепление здоровья защитников Родины, участников специальной военной операции и членов их семей, а также детей из новых субъектов страны является очень важным направлением для санаторно-курортного сектора региона.Премия направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства. В финал вышли более 40 регионов страны.Туристические победыРанее крымскую здравницу – город Саки – признали лучшим оздоровительным курортом по версии всероссийской туристической премии Russian Traveler Awards-2022.А три крымских отеля взяли призовые места в трех номинациях по версии Национальной гостиничной премии. За год на конкурс было подано более 400 заявок из 35 регионов России. В финал Премии-2022 вышли 159 номинантов.Кроме того, Карадагский природный заповедник занял третье место в номинации "Природный объект".В свою очередь спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов сравнил значимость туристической отрасли для полуострова с добычей углеводородов для некоторых регионов России.Поддержка туризмаПо результатам прошлого года в регионе отдохнули 6,5 млн гостей, в период новогодних праздников – 177 тысяч, что на 30% ниже показателей 2021 года. Средняя загрузка отелей составила 60%, ряда объектов – более 80%.В феврале министр экономического развития Максим Решетников инициировал увеличение мер поддержки туротрасли с целью увеличения внутреннего турпотока, обновления номерного фонда и инфраструктуры.Крымский бизнес, задействованный в туристической деятельности и смежных отраслях, получил поддержку в размере 1,407 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ. Также на развитие событийного туризма и реконструкцию исторических центров городов Крым получит более 350 млн рублей. Из них 15,9 млн рублей направят на организацию этногастрономического фестиваля "Ноябрьфест", еще 336 млн рублей – на реконструкцию Евпатории и Алушты.Читайте также на РИА Новости Крым:"Пытки" морем и солнцем: Аксенов рассказал об украинских детях в КрымуКак сохранить природу Крыма и не потерять туристов — мнение экспертовКрымские полусладкие красные вина стали лучшими в России
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крым, туризм в крыму, сергей аксенов, новости крыма, общество
Крым признан лучшим в России по санаторному и оздоровительному туризму

Крым – лучшая здравница России по версии Russian Travel Awards-2022

12:29 18.02.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Крыму
Повседневная жизнь в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Крым стал лучшей территорией санаторного и оздоровительного туризма в России по версии Всероссийской туристской премии Russian Travel Awards – 2022.
"Республика Крым победила в номинации Всероссийской туристской премии Russian Travel Awards – 2022. По оценке экспертного жюри, Крым с его уникальным климатом, богатыми традициями курортолечения, которые успешно сочетаются с современными технологиями", – написал в своем Telegram-канале Сергей Аксенов.
Глава Крыма подчеркнул, что восстановление и укрепление здоровья защитников Родины, участников специальной военной операции и членов их семей, а также детей из новых субъектов страны является очень важным направлением для санаторно-курортного сектора региона.
Премия направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства. В финал вышли более 40 регионов страны.
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Туристические победы

Ранее крымскую здравницу – город Саки – признали лучшим оздоровительным курортом по версии всероссийской туристической премии Russian Traveler Awards-2022.
А три крымских отеля взяли призовые места в трех номинациях по версии Национальной гостиничной премии. За год на конкурс было подано более 400 заявок из 35 регионов России. В финал Премии-2022 вышли 159 номинантов.
Кроме того, Карадагский природный заповедник занял третье место в номинации "Природный объект".
В свою очередь спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов сравнил значимость туристической отрасли для полуострова с добычей углеводородов для некоторых регионов России.
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Поддержка туризма

По результатам прошлого года в регионе отдохнули 6,5 млн гостей, в период новогодних праздников – 177 тысяч, что на 30% ниже показателей 2021 года. Средняя загрузка отелей составила 60%, ряда объектов – более 80%.
В феврале министр экономического развития Максим Решетников инициировал увеличение мер поддержки туротрасли с целью увеличения внутреннего турпотока, обновления номерного фонда и инфраструктуры.
Крымский бизнес, задействованный в туристической деятельности и смежных отраслях, получил поддержку в размере 1,407 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ. Также на развитие событийного туризма и реконструкцию исторических центров городов Крым получит более 350 млн рублей. Из них 15,9 млн рублей направят на организацию этногастрономического фестиваля "Ноябрьфест", еще 336 млн рублей – на реконструкцию Евпатории и Алушты.
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