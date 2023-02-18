https://crimea.ria.ru/20230218/krym-priznan-luchshim-v-rossii-po-sanatornomu-i-ozdorovitelnomu-turizmu-1127064644.html

Крым признан лучшим в России по санаторному и оздоровительному туризму

Крым признан лучшим в России по санаторному и оздоровительному туризму - РИА Новости Крым, 18.02.2023

Крым признан лучшим в России по санаторному и оздоровительному туризму

Крым стал лучшей территорией санаторного и оздоровительного туризма в России по версии Всероссийской туристской премии Russian Travel Awards – 2022. РИА Новости Крым, 18.02.2023

2023-02-18T12:29

2023-02-18T12:29

2023-02-18T12:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Крым стал лучшей территорией санаторного и оздоровительного туризма в России по версии Всероссийской туристской премии Russian Travel Awards – 2022."Республика Крым победила в номинации Всероссийской туристской премии Russian Travel Awards – 2022. По оценке экспертного жюри, Крым с его уникальным климатом, богатыми традициями курортолечения, которые успешно сочетаются с современными технологиями", – написал в своем Telegram-канале Сергей Аксенов.Глава Крыма подчеркнул, что восстановление и укрепление здоровья защитников Родины, участников специальной военной операции и членов их семей, а также детей из новых субъектов страны является очень важным направлением для санаторно-курортного сектора региона.Премия направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства. В финал вышли более 40 регионов страны.Туристические победыРанее крымскую здравницу – город Саки – признали лучшим оздоровительным курортом по версии всероссийской туристической премии Russian Traveler Awards-2022.А три крымских отеля взяли призовые места в трех номинациях по версии Национальной гостиничной премии. За год на конкурс было подано более 400 заявок из 35 регионов России. В финал Премии-2022 вышли 159 номинантов.Кроме того, Карадагский природный заповедник занял третье место в номинации "Природный объект".В свою очередь спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов сравнил значимость туристической отрасли для полуострова с добычей углеводородов для некоторых регионов России.Поддержка туризмаПо результатам прошлого года в регионе отдохнули 6,5 млн гостей, в период новогодних праздников – 177 тысяч, что на 30% ниже показателей 2021 года. Средняя загрузка отелей составила 60%, ряда объектов – более 80%.В феврале министр экономического развития Максим Решетников инициировал увеличение мер поддержки туротрасли с целью увеличения внутреннего турпотока, обновления номерного фонда и инфраструктуры.Крымский бизнес, задействованный в туристической деятельности и смежных отраслях, получил поддержку в размере 1,407 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ. Также на развитие событийного туризма и реконструкцию исторических центров городов Крым получит более 350 млн рублей. Из них 15,9 млн рублей направят на организацию этногастрономического фестиваля "Ноябрьфест", еще 336 млн рублей – на реконструкцию Евпатории и Алушты.Читайте также на РИА Новости Крым:"Пытки" морем и солнцем: Аксенов рассказал об украинских детях в КрымуКак сохранить природу Крыма и не потерять туристов — мнение экспертовКрымские полусладкие красные вина стали лучшими в России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, туризм в крыму, сергей аксенов, новости крыма, общество