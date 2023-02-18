Крым признан лучшим в России по санаторному и оздоровительному туризму
Крым – лучшая здравница России по версии Russian Travel Awards-2022
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Крым стал лучшей территорией санаторного и оздоровительного туризма в России по версии Всероссийской туристской премии Russian Travel Awards – 2022.
"Республика Крым победила в номинации Всероссийской туристской премии Russian Travel Awards – 2022. По оценке экспертного жюри, Крым с его уникальным климатом, богатыми традициями курортолечения, которые успешно сочетаются с современными технологиями", – написал в своем Telegram-канале Сергей Аксенов.
Глава Крыма подчеркнул, что восстановление и укрепление здоровья защитников Родины, участников специальной военной операции и членов их семей, а также детей из новых субъектов страны является очень важным направлением для санаторно-курортного сектора региона.
Премия направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства. В финал вышли более 40 регионов страны.
16 февраля, 13:29Кешбэка не будет: в этом году туристам не вернут деньги за отдых
Туристические победы
Ранее крымскую здравницу – город Саки – признали лучшим оздоровительным курортом по версии всероссийской туристической премии Russian Traveler Awards-2022.
А три крымских отеля взяли призовые места в трех номинациях по версии Национальной гостиничной премии. За год на конкурс было подано более 400 заявок из 35 регионов России. В финал Премии-2022 вышли 159 номинантов.
Кроме того, Карадагский природный заповедник занял третье место в номинации "Природный объект".
В свою очередь спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов сравнил значимость туристической отрасли для полуострова с добычей углеводородов для некоторых регионов России.
16 февраля, 08:21ТуризмНовый туристический маршрут появится в Крыму
Поддержка туризма
По результатам прошлого года в регионе отдохнули 6,5 млн гостей, в период новогодних праздников – 177 тысяч, что на 30% ниже показателей 2021 года. Средняя загрузка отелей составила 60%, ряда объектов – более 80%.
В феврале министр экономического развития Максим Решетников инициировал увеличение мер поддержки туротрасли с целью увеличения внутреннего турпотока, обновления номерного фонда и инфраструктуры.
Крымский бизнес, задействованный в туристической деятельности и смежных отраслях, получил поддержку в размере 1,407 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ. Также на развитие событийного туризма и реконструкцию исторических центров городов Крым получит более 350 млн рублей. Из них 15,9 млн рублей направят на организацию этногастрономического фестиваля "Ноябрьфест", еще 336 млн рублей – на реконструкцию Евпатории и Алушты.
Читайте также на РИА Новости Крым: