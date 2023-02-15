https://crimea.ria.ru/20230215/pytki-morem-i-solntsem-aksenov-rasskazal-ob-ukrainskikh-detyakh-v-krymu-1126989231.html

"Пытки" морем и солнцем: Аксенов рассказал об украинских детях в Крыму

"Пытки" морем и солнцем: Аксенов рассказал об украинских детях в Крыму - РИА Новости Крым, 15.02.2023

"Пытки" морем и солнцем: Аксенов рассказал об украинских детях в Крыму

Врагам России страшно, что из вывезенных в РФ украинских детей вырастут свободные, здоровые и патриотичные граждане. Так глава Крыма Сергей Аксенов... РИА Новости Крым, 15.02.2023

2023-02-15T12:45

2023-02-15T12:45

2023-02-15T12:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Врагам России страшно, что из вывезенных в РФ украинских детей вырастут свободные, здоровые и патриотичные граждане. Так глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал информацию американских институций о том, что российские власти "принудительно перемещают и депортируют" украинских детей в республику и другие регионы РФ.Ранее Йельская лаборатория гуманитарных исследований, поддерживаемая Госдепом США, опубликовала доклад, в котором утверждается, что Россия принудительно "депортировала" с Украины более 6 тысяч детей. Их якобы направили в лагеря, в которых детям "прививают российскую идеологию и систему взглядов". По всей видимости, речь идет о детях из новых регионов РФ, которые отдыхают в крымских лагерях.При этом с украинскими детьми, которых с детства учат ненавидеть и убивать русских, по мнению американцев, все в порядке, отметил глава республики."Потому что из них пытаются вырастить не помнящих родства рабов для западных господ и превратить в пушечное мясо для войны Запада против России", - пояснил губернатор.Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что с начала специальной военной операции в лагерях республики отдохнули около 10 тысяч детей из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:И вдохновенье, и жизнь, и слёзы, и любовь: один день в "Артеке"Более 64 тысяч переселенцев из новых регионов получили выплаты в КрымуПо ту сторону Перекопа: как Украина обманула надежды крымских татар

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, новости крыма, крым, украина, новые регионы россии, дети, отдых, политика, сша