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"Пытки" морем и солнцем: Аксенов рассказал об украинских детях в Крыму - РИА Новости Крым, 15.02.2023
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"Пытки" морем и солнцем: Аксенов рассказал об украинских детях в Крыму
"Пытки" морем и солнцем: Аксенов рассказал об украинских детях в Крыму - РИА Новости Крым, 15.02.2023
"Пытки" морем и солнцем: Аксенов рассказал об украинских детях в Крыму
Врагам России страшно, что из вывезенных в РФ украинских детей вырастут свободные, здоровые и патриотичные граждане. Так глава Крыма Сергей Аксенов... РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-15T12:45
2023-02-15T12:45
сергей аксенов
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новые регионы россии
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отдых
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Врагам России страшно, что из вывезенных в РФ украинских детей вырастут свободные, здоровые и патриотичные граждане. Так глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал информацию американских институций о том, что российские власти "принудительно перемещают и депортируют" украинских детей в республику и другие регионы РФ.Ранее Йельская лаборатория гуманитарных исследований, поддерживаемая Госдепом США, опубликовала доклад, в котором утверждается, что Россия принудительно "депортировала" с Украины более 6 тысяч детей. Их якобы направили в лагеря, в которых детям "прививают российскую идеологию и систему взглядов". По всей видимости, речь идет о детях из новых регионов РФ, которые отдыхают в крымских лагерях.При этом с украинскими детьми, которых с детства учат ненавидеть и убивать русских, по мнению американцев, все в порядке, отметил глава республики."Потому что из них пытаются вырастить не помнящих родства рабов для западных господ и превратить в пушечное мясо для войны Запада против России", - пояснил губернатор.Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что с начала специальной военной операции в лагерях республики отдохнули около 10 тысяч детей из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:И вдохновенье, и жизнь, и слёзы, и любовь: один день в "Артеке"Более 64 тысяч переселенцев из новых регионов получили выплаты в КрымуПо ту сторону Перекопа: как Украина обманула надежды крымских татар
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сергей аксенов, новости крыма, крым, украина, новые регионы россии, дети, отдых, политика, сша
"Пытки" морем и солнцем: Аксенов рассказал об украинских детях в Крыму

Аксенов ответил на обвинения США о принудительном вывозе украинских детей в Крым

12:45 15.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоЛето в Алуште. Архивное фото
Лето в Алуште. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Врагам России страшно, что из вывезенных в РФ украинских детей вырастут свободные, здоровые и патриотичные граждане. Так глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал информацию американских институций о том, что российские власти "принудительно перемещают и депортируют" украинских детей в республику и другие регионы РФ.
Ранее Йельская лаборатория гуманитарных исследований, поддерживаемая Госдепом США, опубликовала доклад, в котором утверждается, что Россия принудительно "депортировала" с Украины более 6 тысяч детей. Их якобы направили в лагеря, в которых детям "прививают российскую идеологию и систему взглядов". По всей видимости, речь идет о детях из новых регионов РФ, которые отдыхают в крымских лагерях.
"Да, вот такие "плохие русские": пытают детей морем, солнцем, целебным климатом, образовательными и развлекательными программами, а возможно, даже и советскими мультиками. Настоящий детский кошмар и детский ГУЛАГ. Нашим врагам страшно представить, что из таких детей вырастут свободные, здоровые, образованные и патриотичные граждане великой России", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
При этом с украинскими детьми, которых с детства учат ненавидеть и убивать русских, по мнению американцев, все в порядке, отметил глава республики.
"Потому что из них пытаются вырастить не помнящих родства рабов для западных господ и превратить в пушечное мясо для войны Запада против России", - пояснил губернатор.
Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что с начала специальной военной операции в лагерях республики отдохнули около 10 тысяч детей из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
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Сергей АксеновНовости КрымаКрымУкраинаНовые регионы РоссиидетиОтдыхПолитикаСША
 
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