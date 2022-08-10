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Заповедники и экомаршруты: россияне выберут лучшие места в Крыму - РИА Новости Крым, 09.08.2022
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Заповедники и экомаршруты: россияне выберут лучшие места в Крыму
Заповедники и экомаршруты: россияне выберут лучшие места в Крыму - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Заповедники и экомаршруты: россияне выберут лучшие места в Крыму
Журнал Russian Traveler открыл голосование по выбору лучших достопримечательностей России, в номинациях, в том числе, представлены крымские объекты. Голосование РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-10T08:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Журнал Russian Traveler открыл голосование по выбору лучших достопримечательностей России, в номинациях, в том числе, представлены крымские объекты. Голосование доступно на сайте издания."Russian Traveler Awards 2022" – онлайн-голосование от журнала Russian Traveler, посвященное главным туристическим возможностям нашей страны. Здесь мы определим все самое лучшее в мире путешествий, а заодно откроем новые точки на туристической карте России", - сообщают авторы проекта.Пересекая Крымский мост: что встречает туриста первым &gt;&gt;Итоги голосования обещают подвести в ноябре и опубликовать в журнале Russian Traveler и на сайте издания.Как сообщалось, музей-заповедник "Херсонес Таврический" в Севастополе попал в топ-30 самых известных достопримечательностей России из более чем двух тысяч объектов в рейтинге. Следующее по списку – Ласточкино гнездо.
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туризм в крыму, российская федерация (россия, рф), крым, общество
Заповедники и экомаршруты: россияне выберут лучшие места в Крыму

Журнал Russian Traveler открыл голосование по выбору лучших достопримечательностей России

08:26 10.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ карадагском природном заповеднике
В карадагском природном заповеднике - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Журнал Russian Traveler открыл голосование по выбору лучших достопримечательностей России, в номинациях, в том числе, представлены крымские объекты. Голосование доступно на сайте издания.
Голосование проходит в четырнадцати номинациях, в шести из которых представлен Крым. В том числе, в раздел "Культурно-исторический объект" попало знаменитое Ласточкино гнездо, "Оздоровительный курорт" – город-целитель Саки, "Природные объекты" – Карадагский природный заповедник , "Фестиваль" – эногастрономический фестиваль "Ноябрьфест", "Экомаршрут" – Опукский природный заповедник, "Экскурсионный туристический маршрут" - Винная дорога Крыма.
"Russian Traveler Awards 2022" – онлайн-голосование от журнала Russian Traveler, посвященное главным туристическим возможностям нашей страны. Здесь мы определим все самое лучшее в мире путешествий, а заодно откроем новые точки на туристической карте России", - сообщают авторы проекта.
Пересекая Крымский мост: что встречает туриста первым >>
Итоги голосования обещают подвести в ноябре и опубликовать в журнале Russian Traveler и на сайте издания.
Как сообщалось, музей-заповедник "Херсонес Таврический" в Севастополе попал в топ-30 самых известных достопримечательностей России из более чем двух тысяч объектов в рейтинге. Следующее по списку – Ласточкино гнездо.
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