https://crimea.ria.ru/20220810/zapovedniki-i-ekomarshruty-rossiyane-vyberut-luchshie-mesta-v-krymu-1124109957.html

Заповедники и экомаршруты: россияне выберут лучшие места в Крыму

Заповедники и экомаршруты: россияне выберут лучшие места в Крыму - РИА Новости Крым, 09.08.2022

Заповедники и экомаршруты: россияне выберут лучшие места в Крыму

Журнал Russian Traveler открыл голосование по выбору лучших достопримечательностей России, в номинациях, в том числе, представлены крымские объекты. Голосование РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-10T08:26

2022-08-10T08:26

2022-08-09T21:34

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российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Журнал Russian Traveler открыл голосование по выбору лучших достопримечательностей России, в номинациях, в том числе, представлены крымские объекты. Голосование доступно на сайте издания."Russian Traveler Awards 2022" – онлайн-голосование от журнала Russian Traveler, посвященное главным туристическим возможностям нашей страны. Здесь мы определим все самое лучшее в мире путешествий, а заодно откроем новые точки на туристической карте России", - сообщают авторы проекта.Пересекая Крымский мост: что встречает туриста первым >>Итоги голосования обещают подвести в ноябре и опубликовать в журнале Russian Traveler и на сайте издания.Как сообщалось, музей-заповедник "Херсонес Таврический" в Севастополе попал в топ-30 самых известных достопримечательностей России из более чем двух тысяч объектов в рейтинге. Следующее по списку – Ласточкино гнездо.

https://crimea.ria.ru/20220503/kak-ozhivaet-tainstvennyy-zapovednik-na-vostoke-kryma-1123095268.html

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крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, российская федерация (россия, рф), крым, общество