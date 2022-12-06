https://crimea.ria.ru/20221206/krymskiy-kurort-stal-pobeditelem--premii-russian-traveler-awards-2022-1125706567.html
Крымский курорт стал победителем премии Russian Traveler Awards 2022
Крымский курорт стал победителем премии Russian Traveler Awards 2022 - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Крымский курорт стал победителем премии Russian Traveler Awards 2022
Крымская здравница город Саки признан лучшим оздоровительным курортом по версии всероссийской туристической премии Russian Traveler Awards 2022. Об этом... РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T19:12
2022-12-06T19:12
2022-12-06T19:12
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Крымская здравница город Саки признан лучшим оздоровительным курортом по версии всероссийской туристической премии Russian Traveler Awards 2022. Об этом сообщили в пресс-службе минкурортов и туризма региона."Город Саки стал победителем всероссийской туристической премии Russian Traveler Awards 2022, победив в номинации "Оздоровительный курорт", – говорится в сообщении.Кроме того, Карадагский природный заповедник в Крыму занял третье место в номинации "Природный объект". На престижную награду от Республики Крым также претендовали Ласточкино гнездо в номинации "Культурно-исторический объект", эногастрономический фестиваль "Ноябрьфест" в номинации "Фестиваль/праздник", Опукский природный заповедник в номинации "Экомаршрут" и Винная дорога Крыма в номинации "Экскурсионный туристический маршрут".По традиции победители Russian Traveler Awards определяются путем открытого онлайн-голосования в 12 номинациях и пяти специальных номинациях. Всего премии получили представители из девятнадцати регионов страны, а также Сербии, Индонезии и Шарджи.Russian Traveler Awards – это первая премия журнала, которая продолжает десятилетнюю традицию National Geographic Traveler Awards.Ранее оливковое масло бренда "Крымская оливка" получило высокую оценку главы Минсельхоза России Дмитрия Патрушева на Всероссийском конкурсе "Вкусы России". А в 2020 году крымское вино стало лауреатом в одной из номинаций конкурса.
https://crimea.ria.ru/20220613/peresekaya-krymskiy-most-chto-vstrechaet-turista-pervym-1123453807.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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крым, туризм в крыму
Крымский курорт стал победителем премии Russian Traveler Awards 2022
Крымский город Саки признан лучшим оздоровительным курортом России
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Крымская здравница город Саки признан лучшим оздоровительным курортом по версии всероссийской туристической премии Russian Traveler Awards 2022. Об этом сообщили в пресс-службе минкурортов и туризма региона.
"Город Саки стал победителем всероссийской туристической премии Russian Traveler Awards 2022, победив в номинации "Оздоровительный курорт", – говорится в сообщении.
"Всемирно известные сакские грязи превосходят по лечебному эффекту грязи Мертвого моря, а сам курорт становится одной из самых привлекательных территорий для инвестиций", – прокомментировал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
Кроме того, Карадагский природный заповедник в Крыму занял третье место в номинации "Природный объект".
На престижную награду от Республики Крым также претендовали Ласточкино гнездо в номинации "Культурно-исторический объект", эногастрономический фестиваль "Ноябрьфест" в номинации "Фестиваль/праздник", Опукский природный заповедник в номинации "Экомаршрут" и Винная дорога Крыма в номинации "Экскурсионный туристический маршрут".
По традиции победители Russian Traveler Awards определяются путем открытого онлайн-голосования в 12 номинациях и пяти специальных номинациях. Всего премии получили представители из девятнадцати регионов страны, а также Сербии, Индонезии и Шарджи.
Russian Traveler Awards – это первая премия журнала, которая продолжает десятилетнюю традицию National Geographic Traveler Awards.
Ранее оливковое масло бренда "Крымская оливка" получило
высокую оценку главы Минсельхоза России Дмитрия Патрушева на Всероссийском конкурсе "Вкусы России". А в 2020 году крымское вино стало
лауреатом в одной из номинаций конкурса.