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Открылись продажи билетов на дополнительные поезда Москва - Симферополь - РИА Новости Крым, 21.03.2023
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Открылись продажи билетов на дополнительные поезда Москва - Симферополь
Открылись продажи билетов на дополнительные поезда Москва - Симферополь - РИА Новости Крым, 21.03.2023
Открылись продажи билетов на дополнительные поезда Москва - Симферополь
Дополнительные два поезда из Москвы в Симферополь запустят в конце апреля. Ранние продажи билетов на поезда № 175/176 и № 177/178 Москва – Симферополь откроются РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T12:03
2023-03-21T12:03
железные дороги крыма
железная дорога
российские железные дороги (ржд)
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Дополнительные два поезда из Москвы в Симферополь запустят в конце апреля. Ранние продажи билетов на поезда № 175/176 и № 177/178 Москва – Симферополь откроются сегодня. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Уточняется, что продажа билетов на них откроется 21 марта, за 90 суток до отправления поезда. Исключение – билеты в вагоны с животными – они будут доступны к покупке 22 марта. Продажи билетов на 26, 27, 29 апреля откроются позднее.В состав поезда включено 15 одноэтажных вагонов, среди них 12 плацкартных, два купейных и штабной вагон. В трех плацкартных вагонах будет разрешен провоз животных."Еще один ежедневный поезд № 177/178 Москва – Симферополь через Воронеж и Ростов-на-Дону начнет курсировать по маршруту с 26 апреля по 2 октября. Из Москвы поезд будет отправляться в 20:00 часов и прибывать в Симферополь через день в 11:40 (первый рейс из Москвы запланирован на 26 апреля). Отправление из Симферополя в 21:10, прибытие в Москву через день в 9:40 (первый рейс из Симферополя – 28 апреля). В состав поезда включено 15 одноэтажных вагонов, среди которых 13 плацкартных вагонов, один вагон-ресторан и один купейный штабной вагон", – продолжили в компании.В компании напомнили, что для других поездов из Москвы в направлении Крымского полуострова и обратно, которые отправляются после 19 мая, продажи билетов открываются за 45 суток. Это связано с проведением ремонтных работ на инфраструктуре центрального железнодорожного узла. Маршруты новых поездов не затрагивают зону проведения ремонтных работ.Ранее представитель перевозчика "Гранд Сервис Экспресс сообщила, что продажа билетов на поезда "Таврия" дальнего следования по маршруту Крым – Москва, Санкт-Петербург, Омск, Пермь и Рязань и обратно будет возобновлена, как только станут известны точные промежутки проведения ремонтных работ железнодорожной инфраструктуры.В свою очередь в РЖД сообщили о введении 50% скидок на билеты для детей 10 до 17 лет включительно, билеты со скидкой поступили в продажу 4 марта.Читайте также на РИА Новости Крым:Трафик и грузы: сколько пассажиров проехали по Крыму на поездахКогда запустят поезда из Крыма через новые регионы РоссииПравительство направит железнодорожным компаниям 16,5 млрд рублей
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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4.7
96
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железные дороги крыма, железная дорога, российские железные дороги (ржд), билеты, поезд, общество, транспорт, новости крыма, новости
Открылись продажи билетов на дополнительные поезда Москва - Симферополь

Открылись продажи билетов на апрель на два дополнительных поезда Москва - Симферополь

12:03 21.03.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкОтправление поезда "Таврия" из Москвы в Крым
Отправление поезда Таврия из Москвы в Крым - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Дополнительные два поезда из Москвы в Симферополь запустят в конце апреля. Ранние продажи билетов на поезда № 175/176 и № 177/178 Москва – Симферополь откроются сегодня. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
Уточняется, что продажа билетов на них откроется 21 марта, за 90 суток до отправления поезда. Исключение – билеты в вагоны с животными – они будут доступны к покупке 22 марта. Продажи билетов на 26, 27, 29 апреля откроются позднее.
"Поезд № 175/176 Москва – Симферополь будет курсировать ежедневно с 29 апреля по 2 октября. Время отправления из Москвы в 00:55, прибытия в Симферополь на следующий день в 18:10. Время отправления из Симферополя – 01:25, прибытие в Москву на следующий день в 14:26 (первый рейс из Симферополя назначен на 29 апреля)", – говорится в сообщении.
В состав поезда включено 15 одноэтажных вагонов, среди них 12 плацкартных, два купейных и штабной вагон. В трех плацкартных вагонах будет разрешен провоз животных.
"Еще один ежедневный поезд № 177/178 Москва – Симферополь через Воронеж и Ростов-на-Дону начнет курсировать по маршруту с 26 апреля по 2 октября. Из Москвы поезд будет отправляться в 20:00 часов и прибывать в Симферополь через день в 11:40 (первый рейс из Москвы запланирован на 26 апреля). Отправление из Симферополя в 21:10, прибытие в Москву через день в 9:40 (первый рейс из Симферополя – 28 апреля). В состав поезда включено 15 одноэтажных вагонов, среди которых 13 плацкартных вагонов, один вагон-ресторан и один купейный штабной вагон", – продолжили в компании.
В компании напомнили, что для других поездов из Москвы в направлении Крымского полуострова и обратно, которые отправляются после 19 мая, продажи билетов открываются за 45 суток. Это связано с проведением ремонтных работ на инфраструктуре центрального железнодорожного узла. Маршруты новых поездов не затрагивают зону проведения ремонтных работ.
Ранее представитель перевозчика "Гранд Сервис Экспресс сообщила, что продажа билетов на поезда "Таврия" дальнего следования по маршруту Крым – Москва, Санкт-Петербург, Омск, Пермь и Рязань и обратно будет возобновлена, как только станут известны точные промежутки проведения ремонтных работ железнодорожной инфраструктуры.
В свою очередь в РЖД сообщили о введении 50% скидок на билеты для детей 10 до 17 лет включительно, билеты со скидкой поступили в продажу 4 марта.
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Железные дороги КрымаЖелезная дорогаРоссийские железные дороги (РЖД)БилетыПоездОбществоТранспортНовости КрымаНовости
 
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