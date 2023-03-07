https://crimea.ria.ru/20230307/trafik-i-gruzy-skolko-passazhirov-proekhali-po-krymu-na-poezdakh-1127387875.html

Трафик и грузы: сколько пассажиров проехали по Крыму на поездах

Трафик и грузы: сколько пассажиров проехали по Крыму на поездах - РИА Новости Крым, 07.03.2023

Трафик и грузы: сколько пассажиров проехали по Крыму на поездах

Крымская железная дорога в феврале перевезла около 600 тысяч пассажиров, из них более 175 тысяч – в поездах дальнего следования. Об этом сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 07.03.2023

2023-03-07T18:16

2023-03-07T18:16

2023-03-07T18:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Крымская железная дорога в феврале перевезла около 600 тысяч пассажиров, из них более 175 тысяч – в поездах дальнего следования. Об этом сообщили в пресс-службе КЖД.Кроме того, выполнены работы по капитальному ремонту пути на перегоне Джанкой – Отрадная, на станциях Симферополь-Грузовой и Владиславовка. Заменены стрелочные переводы на станциях Бахчисарай, Джанкой и Евпатория-Товарная.Как сообщалось, по итогам прошлого года объем грузопассажирских перевозок в Крыму вырос на треть. По Крымской железной дороге перевезено почти пять миллионов тонн грузов и более восьми миллионов пассажиров.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе встретили семимиллионного пассажира поезда "Таврия"Правительство направит железнодорожным компаниям 16,5 млрд рублейДля грузовых поездов в Крым ввели единый тариф: что будет с ценами

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, поезд, железные дороги крыма, крымская железная дорога (кжд), общество, транспорт, новости крыма, туризм в крыму