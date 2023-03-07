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Трафик и грузы: сколько пассажиров проехали по Крыму на поездах - РИА Новости Крым, 07.03.2023
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Трафик и грузы: сколько пассажиров проехали по Крыму на поездах
Трафик и грузы: сколько пассажиров проехали по Крыму на поездах - РИА Новости Крым, 07.03.2023
Трафик и грузы: сколько пассажиров проехали по Крыму на поездах
Крымская железная дорога в феврале перевезла около 600 тысяч пассажиров, из них более 175 тысяч – в поездах дальнего следования. Об этом сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 07.03.2023
2023-03-07T18:16
2023-03-07T18:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Крымская железная дорога в феврале перевезла около 600 тысяч пассажиров, из них более 175 тысяч – в поездах дальнего следования. Об этом сообщили в пресс-службе КЖД.Кроме того, выполнены работы по капитальному ремонту пути на перегоне Джанкой – Отрадная, на станциях Симферополь-Грузовой и Владиславовка. Заменены стрелочные переводы на станциях Бахчисарай, Джанкой и Евпатория-Товарная.Как сообщалось, по итогам прошлого года объем грузопассажирских перевозок в Крыму вырос на треть. По Крымской железной дороге перевезено почти пять миллионов тонн грузов и более восьми миллионов пассажиров.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе встретили семимиллионного пассажира поезда "Таврия"Правительство направит железнодорожным компаниям 16,5 млрд рублейДля грузовых поездов в Крым ввели единый тариф: что будет с ценами
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крым, поезд, железные дороги крыма, крымская железная дорога (кжд), общество, транспорт, новости крыма, туризм в крыму
Трафик и грузы: сколько пассажиров проехали по Крыму на поездах

Крымская железная дорога в феврале перевезла 600 тысяч пассажиров

18:16 07.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Крымская железная дорога в феврале перевезла около 600 тысяч пассажиров, из них более 175 тысяч – в поездах дальнего следования. Об этом сообщили в пресс-службе КЖД.
"В пригородном сообщении – 402 958 пассажиров, а в дальнем – 175 595 пассажиров. Также перевезено 520,8 тысяч тонн грузов. Увеличились объемы перевозок железной руды, зерновых культур, строительных грузов, химикатов и сборных грузов", - говорится в Telegram-канале Крымской железной дороги.
Кроме того, выполнены работы по капитальному ремонту пути на перегоне Джанкой – Отрадная, на станциях Симферополь-Грузовой и Владиславовка. Заменены стрелочные переводы на станциях Бахчисарай, Джанкой и Евпатория-Товарная.
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Как сообщалось, по итогам прошлого года объем грузопассажирских перевозок в Крыму вырос на треть. По Крымской железной дороге перевезено почти пять миллионов тонн грузов и более восьми миллионов пассажиров.
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