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Объем грузопассажирских перевозок в Крыму вырос на треть - РИА Новости Крым, 27.12.2022
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Объем грузопассажирских перевозок в Крыму вырос на треть
Объем грузопассажирских перевозок в Крыму вырос на треть - РИА Новости Крым, 27.12.2022
Объем грузопассажирских перевозок в Крыму вырос на треть
Почти пять миллионов тонн грузов и более восьми миллионов пассажиров перевезли по Крымской железной дороге с начала года. Об этом сообщил гендиректор... РИА Новости Крым, 27.12.2022
2022-12-27T16:34
2022-12-27T16:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Почти пять миллионов тонн грузов и более восьми миллионов пассажиров перевезли по Крымской железной дороге с начала года. Об этом сообщил гендиректор предприятия Михаил Гончаров."За год было перевезено 4,9 млн тонн грузов или 90,13 тысяч вагонов. Железнодорожным транспортом воспользовались 8,3 млн пассажиров, в том числе 2,6 млн в дальнем следовании, еще 5,6 млн – в пригородном", - привел данные Гончаров.Глава компании добавил, что прирост к прошлому году составил 36% для грузовых и 33,4% для пассажирских перевозок.В следующем году, по его словам, запланировано строительство двух переездов на станции Азовская и на 1537 км, а также пассажирских платформ и двухпутных вставок на участке Владиславовка - Семь Колодезей.Ранее в Южной пригородной пассажирской компании сообщили об увеличении стоимости проезда в поездах пригородного направления с 1 января 2023 года.Читайте также:На новогодние праздники поезда "Таврия" перевезут 250 тысяч пассажировВ Севастополе встретили семимиллионного пассажира поезда "Таврия"Правительство направит железнодорожным компаниям 16,5 млрд рублей
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, железные дороги крыма, транспорт, михаил гончаров, крымская железная дорога (кжд)
Объем грузопассажирских перевозок в Крыму вырос на треть

Крымская железная дорога перевезла более 8 млн пассажиров и 5 млн тонн грузов за год

16:34 27.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектричка
Электричка - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Почти пять миллионов тонн грузов и более восьми миллионов пассажиров перевезли по Крымской железной дороге с начала года. Об этом сообщил гендиректор предприятия Михаил Гончаров.
"За год было перевезено 4,9 млн тонн грузов или 90,13 тысяч вагонов. Железнодорожным транспортом воспользовались 8,3 млн пассажиров, в том числе 2,6 млн в дальнем следовании, еще 5,6 млн – в пригородном", - привел данные Гончаров.
Глава компании добавил, что прирост к прошлому году составил 36% для грузовых и 33,4% для пассажирских перевозок.
Он также рассказал, что о модернизации инфраструктуры железной дороги. В частности, уже закончен ремонт однопутного участка Симферополь - Севастополь протяженностью 71 км. Также капитально отремонтировали более 42 км пути и 19 стрелочных переводов. Это позволило увеличить скорость движения пассажирских поездов до 120 км/ч, заметил Гончаров.
В следующем году, по его словам, запланировано строительство двух переездов на станции Азовская и на 1537 км, а также пассажирских платформ и двухпутных вставок на участке Владиславовка - Семь Колодезей.
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Новости КрымаКрымЖелезные дороги КрымаТранспортМихаил ГончаровКрымская железная дорога (КЖД)
 
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