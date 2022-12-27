https://crimea.ria.ru/20221227/obem-gruzopassazhirskikh-perevozok-v-krymu-vyros-na-tret-1126155586.html

Объем грузопассажирских перевозок в Крыму вырос на треть

Объем грузопассажирских перевозок в Крыму вырос на треть - РИА Новости Крым, 27.12.2022

Объем грузопассажирских перевозок в Крыму вырос на треть

Почти пять миллионов тонн грузов и более восьми миллионов пассажиров перевезли по Крымской железной дороге с начала года. Об этом сообщил гендиректор... РИА Новости Крым, 27.12.2022

2022-12-27T16:34

2022-12-27T16:34

2022-12-27T16:34

новости крыма

крым

железные дороги крыма

транспорт

михаил гончаров

крымская железная дорога (кжд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/11/1121778112_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c7bb882aeabe4a1e23c313a759e8c3f2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Почти пять миллионов тонн грузов и более восьми миллионов пассажиров перевезли по Крымской железной дороге с начала года. Об этом сообщил гендиректор предприятия Михаил Гончаров."За год было перевезено 4,9 млн тонн грузов или 90,13 тысяч вагонов. Железнодорожным транспортом воспользовались 8,3 млн пассажиров, в том числе 2,6 млн в дальнем следовании, еще 5,6 млн – в пригородном", - привел данные Гончаров.Глава компании добавил, что прирост к прошлому году составил 36% для грузовых и 33,4% для пассажирских перевозок.В следующем году, по его словам, запланировано строительство двух переездов на станции Азовская и на 1537 км, а также пассажирских платформ и двухпутных вставок на участке Владиславовка - Семь Колодезей.Ранее в Южной пригородной пассажирской компании сообщили об увеличении стоимости проезда в поездах пригородного направления с 1 января 2023 года.Читайте также:На новогодние праздники поезда "Таврия" перевезут 250 тысяч пассажировВ Севастополе встретили семимиллионного пассажира поезда "Таврия"Правительство направит железнодорожным компаниям 16,5 млрд рублей

https://crimea.ria.ru/20221102/v-krymskikh-elektrichkakh-passazhiropotok-vyros-na-30-1125205716.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, железные дороги крыма, транспорт, михаил гончаров, крымская железная дорога (кжд)