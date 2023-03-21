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Полмиллиона тонн грузов и 600 тысяч пассажиров: КЖД подвели итог февраля
Полмиллиона тонн грузов и 600 тысяч пассажиров: КЖД подвели итог февраля - РИА Новости Крым, 21.03.2023
Полмиллиона тонн грузов и 600 тысяч пассажиров: КЖД подвели итог февраля
Около 600 тысяч пассажиров и более полумиллиона тонн грузов перевезено по Крымской железной дороге в феврале. Об этом сообщил руководитель Федерального... РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T13:33
2023-03-21T13:33
2023-03-21T13:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Около 600 тысяч пассажиров и более полумиллиона тонн грузов перевезено по Крымской железной дороге в феврале. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта по вопросам ж/д- перевозок и финансирования деятельности предприятия Алексей Дружинин.Численность пассажиров пригородного сообщения дальнего следования составила почти 600 тысяч человек, в том числе 402 958 – пригородными электричками, еще 175 595 поездами дальнего следования. По словам Дружинина, все количественные показатели пассажирских перевозок выполнены с увеличением к плановым параметрам.Кроме того, в феврале проведен капитальный ремонт путей на перегоне Джанкой – Отрадная. Также заменены стрелочные переводы на станциях Бахчисарай, Джанкой и Евпатория-Товарная. Работы выполнялись в соответствии с планом-графиком на 2023 годКрымская железная дорога готова к увеличению объемов грузовых и пассажирских перевозок, подчеркнул руководитель по вопросам ж/д- перевозок и финансирования деятельности предприятия.Как сообщалось, по итогам прошлого года объем грузопассажирских перевозок в Крыму вырос на треть. По Крымской железной дороге перевезено почти пять миллионов тонн грузов и более восьми миллионов пассажиров.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе встретили семимиллионного пассажира поезда "Таврия"Правительство направит железнодорожным компаниям 16,5 млрд рублейДля грузовых поездов в Крым ввели единый тариф: что будет с ценами
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крымская железная дорога (кжд), транспорт, железные дороги крыма, крым, экономика, новости, новости крыма
Полмиллиона тонн грузов и 600 тысяч пассажиров: КЖД подвели итог февраля
КЖД: за февраль перевезено полмиллиона тонн грузов и около 600 тысяч пассажиров
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Около 600 тысяч пассажиров и более полумиллиона тонн грузов перевезено по Крымской железной дороге в феврале. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта по вопросам ж/д- перевозок и финансирования деятельности предприятия Алексей Дружинин.
"В Феврале Крымская железная дорога перевезла 520,8 тысяч тонн грузов. Увеличились объемы перевозок железной руды, зерновых культур, строительных грузов, химикатов и сборных грузов", – сообщил Дружинин на заседании в Совмине РК.
Численность пассажиров пригородного сообщения дальнего следования составила почти 600 тысяч человек, в том числе 402 958 – пригородными электричками, еще 175 595 поездами дальнего следования. По словам Дружинина, все количественные показатели пассажирских перевозок выполнены с увеличением к плановым параметрам.
Кроме того, в феврале проведен капитальный ремонт путей на перегоне Джанкой – Отрадная. Также заменены стрелочные переводы на станциях Бахчисарай, Джанкой и Евпатория-Товарная. Работы выполнялись в соответствии с планом-графиком на 2023 год
Крымская железная дорога готова к увеличению объемов грузовых и пассажирских перевозок, подчеркнул руководитель по вопросам ж/д- перевозок и финансирования деятельности предприятия.
Как сообщалось, по итогам прошлого года объем грузопассажирских перевозок
в Крыму вырос на треть. По Крымской железной дороге перевезено почти пять миллионов тонн грузов и более восьми миллионов пассажиров.
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