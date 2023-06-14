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Контрнаступление ВСУ: что происходит на фронте - РИА Новости Крым, 14.06.2023
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Контрнаступление ВСУ: что происходит на фронте
Контрнаступление ВСУ: что происходит на фронте - РИА Новости Крым, 14.06.2023
Контрнаступление ВСУ: что происходит на фронте
Серьезные бои с точки зрения кровопролития и напряженности идут практически по всей линии соприкосновения. Об этом в интервью "Sputnik на русском" сказал... РИА Новости Крым, 14.06.2023
2023-06-14T19:57
2023-06-14T19:57
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Серьезные бои с точки зрения кровопролития и напряженности идут практически по всей линии соприкосновения. Об этом в интервью "Sputnik на русском" сказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.Так, по его словам, непростая ситуация сложилась в Купянске и в Красном лимане, однако на Купянском направлении очень хорошо действует российская авиация вместе с артиллерией. И едва украинская армия собирается атаковать - получает удар."На Донецком направлении сложнее, в Артемовске ситуация очень непростая. Украинские войска атакуют по флангам. Основная задача противника – обойти город и занять господствующие высоты, с которых появляется возможность обстрела или корректировки огня, для того, чтобы обстреливать российские войска внутри города. Такие удары по флангам наносятся и с севера, и с юга", - рассказал Кнутов.В то же время, со стороны Марьинки и Авдеевки противник регулярно обстреливает Донецк из артиллерии. Бои на этих направлениях идут непростые. "Там действует чеченский спецназ "Ахмат", добивается серьезных успехов, но ему приходится очень тяжело".ВСУ не удается серьезно продвинуться в ходе контрнаступления – Пушилин &gt;&gt;"Мы держимся и отбиваем атаки противника, да где-то противнику удается просочиться, но это непринципиальные успехи, которые серьезного значения не имеют", - считает Кнутов.По мнению эксперта, Украина не отказывается от наступления и на Угледарском направлении, это делается для того, чтобы отсечь границы ДНР и ЛНР от Запорожской и Херсонской областей, кроме того, с этого направления ближе всего к Азовскому морю, чтобы попытаться перерезать пути снабжения из России в Крым.Также Кнутов считает, что киевский режим не применил все боевые ресурсы, которые у него есть. Речь идет о девяти бригадах, которые подготовила НАТО, численность каждой из бригад четыре-пять тысяч солдат. Кроме того, еще три бригады были подготовлены поляками на территории Украины."Всего 12 бригад, а это где-то 40-45 тысяч человек у них есть. Даже если за последние десять дней они потеряли убитыми и ранеными одну бригаду, все равно у них достаточно сил, чтобы это наступление продолжать", - заключил Кнутов.Ранее президент России Владимир Путин оценил масштабы контрнаступления ВСУ и потери Киева. Лидер государства обозначил, что в ходе украинского контрнаступления, которое началось с 4 июня и продолжается до сих пор, ни на одном из участков у Украины не было успехов, а потери в личном составе приближаются к катастрофическим.В свою очередь врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли очень много техники в ходе контрнаступления в Запорожской области, позиции российских войск на этих рубежах очень прочны.Читайте также на РИА Новости Крым:Яков Кедми: каким будет мир после СВОМедведев обозначил границы санитарной зоны безопасности РоссииПутин ответил на вопрос о введении военного положения по всей России
https://crimea.ria.ru/20230614/vsu-poteryali-75-tysyach-boevikov-s-nachala-kontrnastupleniya-1129382247.html
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сво
Контрнаступление ВСУ: что происходит на фронте

Кнутов: cамая тяжелая ситуация в зоне СВО на Ореховском направлении

19:57 14.06.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийская артиллерия уничтожила на Запорожском направлении украинскую САУ
Российская артиллерия уничтожила на Запорожском направлении украинскую САУ - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Серьезные бои с точки зрения кровопролития и напряженности идут практически по всей линии соприкосновения. Об этом в интервью "Sputnik на русском" сказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Так, по его словам, непростая ситуация сложилась в Купянске и в Красном лимане, однако на Купянском направлении очень хорошо действует российская авиация вместе с артиллерией. И едва украинская армия собирается атаковать - получает удар.
"На Донецком направлении сложнее, в Артемовске ситуация очень непростая. Украинские войска атакуют по флангам. Основная задача противника – обойти город и занять господствующие высоты, с которых появляется возможность обстрела или корректировки огня, для того, чтобы обстреливать российские войска внутри города. Такие удары по флангам наносятся и с севера, и с юга", - рассказал Кнутов.
В то же время, со стороны Марьинки и Авдеевки противник регулярно обстреливает Донецк из артиллерии. Бои на этих направлениях идут непростые. "Там действует чеченский спецназ "Ахмат", добивается серьезных успехов, но ему приходится очень тяжело".
ВСУ не удается серьезно продвинуться в ходе контрнаступления – Пушилин >>
"Мы держимся и отбиваем атаки противника, да где-то противнику удается просочиться, но это непринципиальные успехи, которые серьезного значения не имеют", - считает Кнутов.
По мнению эксперта, Украина не отказывается от наступления и на Угледарском направлении, это делается для того, чтобы отсечь границы ДНР и ЛНР от Запорожской и Херсонской областей, кроме того, с этого направления ближе всего к Азовскому морю, чтобы попытаться перерезать пути снабжения из России в Крым.
"Самая тяжелая ситуация сейчас на Ореховском направлении, бои там идут уже несколько дней. Почему? В двух километрах от линии фронта начинается дорога, ведущая, с одной стороны, на Токмак, а оттуда на Мелитополь, а если двинуться на Запад, то в Херсонскую область. Там идут позиционные бои высокой интенсивности и, думаю, что боевые действия будут только возрастать", - обозначил собеседник.
Также Кнутов считает, что киевский режим не применил все боевые ресурсы, которые у него есть. Речь идет о девяти бригадах, которые подготовила НАТО, численность каждой из бригад четыре-пять тысяч солдат. Кроме того, еще три бригады были подготовлены поляками на территории Украины.
"Всего 12 бригад, а это где-то 40-45 тысяч человек у них есть. Даже если за последние десять дней они потеряли убитыми и ранеными одну бригаду, все равно у них достаточно сил, чтобы это наступление продолжать", - заключил Кнутов.
Ранее президент России Владимир Путин оценил масштабы контрнаступления ВСУ и потери Киева. Лидер государства обозначил, что в ходе украинского контрнаступления, которое началось с 4 июня и продолжается до сих пор, ни на одном из участков у Украины не было успехов, а потери в личном составе приближаются к катастрофическим.
В свою очередь врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли очень много техники в ходе контрнаступления в Запорожской области, позиции российских войск на этих рубежах очень прочны.
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