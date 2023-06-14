https://crimea.ria.ru/20230614/kontrnastuplenie-vsu-chto-proiskhodit-na-fronte-1129389514.html

Контрнаступление ВСУ: что происходит на фронте

Контрнаступление ВСУ: что происходит на фронте - РИА Новости Крым, 14.06.2023

Контрнаступление ВСУ: что происходит на фронте

Серьезные бои с точки зрения кровопролития и напряженности идут практически по всей линии соприкосновения. Об этом в интервью "Sputnik на русском" сказал... РИА Новости Крым, 14.06.2023

2023-06-14T19:57

2023-06-14T19:57

2023-06-14T19:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Серьезные бои с точки зрения кровопролития и напряженности идут практически по всей линии соприкосновения. Об этом в интервью "Sputnik на русском" сказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.Так, по его словам, непростая ситуация сложилась в Купянске и в Красном лимане, однако на Купянском направлении очень хорошо действует российская авиация вместе с артиллерией. И едва украинская армия собирается атаковать - получает удар."На Донецком направлении сложнее, в Артемовске ситуация очень непростая. Украинские войска атакуют по флангам. Основная задача противника – обойти город и занять господствующие высоты, с которых появляется возможность обстрела или корректировки огня, для того, чтобы обстреливать российские войска внутри города. Такие удары по флангам наносятся и с севера, и с юга", - рассказал Кнутов.В то же время, со стороны Марьинки и Авдеевки противник регулярно обстреливает Донецк из артиллерии. Бои на этих направлениях идут непростые. "Там действует чеченский спецназ "Ахмат", добивается серьезных успехов, но ему приходится очень тяжело".ВСУ не удается серьезно продвинуться в ходе контрнаступления – Пушилин >>"Мы держимся и отбиваем атаки противника, да где-то противнику удается просочиться, но это непринципиальные успехи, которые серьезного значения не имеют", - считает Кнутов.По мнению эксперта, Украина не отказывается от наступления и на Угледарском направлении, это делается для того, чтобы отсечь границы ДНР и ЛНР от Запорожской и Херсонской областей, кроме того, с этого направления ближе всего к Азовскому морю, чтобы попытаться перерезать пути снабжения из России в Крым.Также Кнутов считает, что киевский режим не применил все боевые ресурсы, которые у него есть. Речь идет о девяти бригадах, которые подготовила НАТО, численность каждой из бригад четыре-пять тысяч солдат. Кроме того, еще три бригады были подготовлены поляками на территории Украины."Всего 12 бригад, а это где-то 40-45 тысяч человек у них есть. Даже если за последние десять дней они потеряли убитыми и ранеными одну бригаду, все равно у них достаточно сил, чтобы это наступление продолжать", - заключил Кнутов.Ранее президент России Владимир Путин оценил масштабы контрнаступления ВСУ и потери Киева. Лидер государства обозначил, что в ходе украинского контрнаступления, которое началось с 4 июня и продолжается до сих пор, ни на одном из участков у Украины не было успехов, а потери в личном составе приближаются к катастрофическим.В свою очередь врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли очень много техники в ходе контрнаступления в Запорожской области, позиции российских войск на этих рубежах очень прочны.Читайте также на РИА Новости Крым:Яков Кедми: каким будет мир после СВОМедведев обозначил границы санитарной зоны безопасности РоссииПутин ответил на вопрос о введении военного положения по всей России

https://crimea.ria.ru/20230614/vsu-poteryali-75-tysyach-boevikov-s-nachala-kontrnastupleniya-1129382247.html

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