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ВСУ не удается серьезно продвинуться в ходе контрнаступления – Пушилин - РИА Новости Крым, 14.06.2023
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ВСУ не удается серьезно продвинуться в ходе контрнаступления – Пушилин
ВСУ не удается серьезно продвинуться в ходе контрнаступления – Пушилин - РИА Новости Крым, 14.06.2023
ВСУ не удается серьезно продвинуться в ходе контрнаступления – Пушилин
Вооруженные силы Украины готовят новые контратаки, однако каких-либо существенных продвижений с начала наступления у них нет, российские подразделения... РИА Новости Крым, 14.06.2023
2023-06-14T13:26
2023-06-14T13:36
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
контрнаступление всу
события в донбассе
сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости
пмэф
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины готовят новые контратаки, однако каких-либо существенных продвижений с начала наступления у них нет, российские подразделения контролируют ситуацию на линии фронта в зоне специальной военной операции. Об этом заявил врио губернатора Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума."Нашим подразделениям нужно быть готовым к отражению новых попыток противника переломить ситуацию, - цитирует Пушилина "Интерфакс". - Оперативный контроль ситуации остается за российскими подразделениями".По словам врио главы ДНР, украинские боевики "задействовали достаточно большие силы, но российские подразделения делают все возможное, чтобы не допустить продвижения вооруженных формирований Украины".Он подчеркнул, что силы РФ контролируют ситуацию в районе Бахмута (Артемовска). Однако, по словам Пушилина, "противник продолжает обстреливать, использовать беспилотники для постоянных ударов по городу"."Ситуация сложная, но полностью контролируемая", - подчеркнул он.По словам Пушилина, задача взять под контроль всю Донецкую область в административных границах "остается и будет выполнена".Как сообщалось, накануне оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 98-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 114-ти районах. За сутки российскими силами отражены восемь атак ВСУ на Южно-Донецком направлении и под Артемовском.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские силы взяли Артемовск под полный контроль - ПригожинГруппировка "Запад" сорвала ротацию противника на Купянском направленииПотери ВСУ: уничтожены более 600 боевиков и вооружение
https://crimea.ria.ru/20230614/medvedev-oboznachil-granitsy-sanitarnoy-zony-bezopasnosti-rossii-1129368727.html
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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), контрнаступление всу, события в донбассе, сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, пмэф, вооруженные силы россии
ВСУ не удается серьезно продвинуться в ходе контрнаступления – Пушилин

Пушилин рассказал об обстановке в зоне СВО и безуспешности украинского контрнаступления

13:26 14.06.2023 (обновлено: 13:36 14.06.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОстатки разбитой и сожженной бронетехники на улице в Артемовске
Остатки разбитой и сожженной бронетехники на улице в Артемовске - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины готовят новые контратаки, однако каких-либо существенных продвижений с начала наступления у них нет, российские подразделения контролируют ситуацию на линии фронта в зоне специальной военной операции. Об этом заявил врио губернатора Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума.
"Нашим подразделениям нужно быть готовым к отражению новых попыток противника переломить ситуацию, - цитирует Пушилина "Интерфакс". - Оперативный контроль ситуации остается за российскими подразделениями".
По словам врио главы ДНР, украинские боевики "задействовали достаточно большие силы, но российские подразделения делают все возможное, чтобы не допустить продвижения вооруженных формирований Украины".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
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Он подчеркнул, что силы РФ контролируют ситуацию в районе Бахмута (Артемовска). Однако, по словам Пушилина, "противник продолжает обстреливать, использовать беспилотники для постоянных ударов по городу".
"Ситуация сложная, но полностью контролируемая", - подчеркнул он.
По словам Пушилина, задача взять под контроль всю Донецкую область в административных границах "остается и будет выполнена".
Как сообщалось, накануне оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 98-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 114-ти районах. За сутки российскими силами отражены восемь атак ВСУ на Южно-Донецком направлении и под Артемовском.
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Денис ПушилинДонецкая Народная Республика (ДНР)Контрнаступление ВСУСобытия в ДонбассеСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовостиПМЭФВооруженные силы России
 
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Заголовок открываемого материала
13:26ВСУ не удается серьезно продвинуться в ходе контрнаступления – Пушилин
13:08Группировка "Запад" сорвала ротацию противника на Купянском направлении
12:55Из-за аварии без воды останется микрорайон Симферополя
12:41На побережье Крыма возведут жилой квартал на 300 тысяч "квадратов"
12:23Семь прилетов по Курской области – ранены два человека
12:05Готовили диверсии: в ЛНР силовики обнаружили подпольную базу ВСУ
11:51Разбиты лодки и техника: потери ВСУ на Херсонщине за сутки
11:47В Крыму построят завод полиэтиленовых труб за 1,5 млрд рублей
11:14В Севастополе откроют центр производства беспилотников - поручение Путина
10:52ЧС федерального масштаба: власти оценивают ущерб после ЧП с Каховской ГЭС
10:38Ситуация в Белгородской области - ВСУ бьют из гранатометов и с дронов
10:08Медведев обозначил границы санитарной зоны безопасности России
10:07Гроза и усиление ветра: как работает Керченская переправа 14 июня
09:58Полсотни улиц Симферополя останутся без воды на два дня
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