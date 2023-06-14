https://crimea.ria.ru/20230614/vsu-ne-udaetsya-serezno-prodvinutsya-v-khode-kontrnastupleniya--pushilin-1129377591.html

ВСУ не удается серьезно продвинуться в ходе контрнаступления – Пушилин

ВСУ не удается серьезно продвинуться в ходе контрнаступления – Пушилин - РИА Новости Крым, 14.06.2023

ВСУ не удается серьезно продвинуться в ходе контрнаступления – Пушилин

Вооруженные силы Украины готовят новые контратаки, однако каких-либо существенных продвижений с начала наступления у них нет, российские подразделения... РИА Новости Крым, 14.06.2023

2023-06-14T13:26

2023-06-14T13:26

2023-06-14T13:36

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

контрнаступление всу

события в донбассе

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины готовят новые контратаки, однако каких-либо существенных продвижений с начала наступления у них нет, российские подразделения контролируют ситуацию на линии фронта в зоне специальной военной операции. Об этом заявил врио губернатора Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума."Нашим подразделениям нужно быть готовым к отражению новых попыток противника переломить ситуацию, - цитирует Пушилина "Интерфакс". - Оперативный контроль ситуации остается за российскими подразделениями".По словам врио главы ДНР, украинские боевики "задействовали достаточно большие силы, но российские подразделения делают все возможное, чтобы не допустить продвижения вооруженных формирований Украины".Он подчеркнул, что силы РФ контролируют ситуацию в районе Бахмута (Артемовска). Однако, по словам Пушилина, "противник продолжает обстреливать, использовать беспилотники для постоянных ударов по городу"."Ситуация сложная, но полностью контролируемая", - подчеркнул он.По словам Пушилина, задача взять под контроль всю Донецкую область в административных границах "остается и будет выполнена".Как сообщалось, накануне оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 98-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 114-ти районах. За сутки российскими силами отражены восемь атак ВСУ на Южно-Донецком направлении и под Артемовском.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские силы взяли Артемовск под полный контроль - ПригожинГруппировка "Запад" сорвала ротацию противника на Купянском направленииПотери ВСУ: уничтожены более 600 боевиков и вооружение

https://crimea.ria.ru/20230614/medvedev-oboznachil-granitsy-sanitarnoy-zony-bezopasnosti-rossii-1129368727.html

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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), контрнаступление всу, события в донбассе, сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, пмэф, вооруженные силы россии