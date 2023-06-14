https://crimea.ria.ru/20230614/armiya-rossii-udarila-s-vertoletov-vsu-nesut-poteri-1129376510.html

Группировка "Запад" сорвала ротацию противника на Купянском направлении

Группировка "Запад" сорвала ротацию противника на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 14.06.2023

Группировка "Запад" сорвала ротацию противника на Купянском направлении

На Купянском направлении российские военные нанесли восемь ударов по пунктам дислокации украинских боевиков, а также сорвали три попытки их ротации. Об этом... РИА Новости Крым, 14.06.2023

2023-06-14T13:08

2023-06-14T13:08

2023-06-14T13:22

новости

армия и флот

сво

вертолет

купянск

группировка войск "запад"

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. На Купянском направлении российские военные нанесли восемь ударов по пунктам дислокации украинских боевиков, а также сорвали три попытки их ротации. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.Кроме того, работа артиллерии группировки сорвала три попытки провести ротацию подразделений украинских боевиков на передовых позициях возле сел Молчаново, Новомлынск и Кисловка.Также уточняется, что в ходе боевых действий отличился младший сержант Алексей Зайцев. В полосе обороны 6-й общевойсковой армии в ходе контрбатарейной борьбы возле села Западное под его командованием огнем из гаубицы Д-30 был поражен минометный расчет противника.Кроме того, военно-космические силы России в ночь на 13 июня нанесли удар высокоточным оружием по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ и западной военной техники.Ранее сообщалось, что российские военные летчики, ракетчики и артиллеристы поразили около ста артиллерийских подразделений ВСУ в течение суток, а силы ПВО перехватили несколько ракет Storm Shadow и снарядов РСЗО HIMARS.Также за минувшие сутки ВС РФ отразили восемь атак ВСУ на Южно-Донецком направлении и под Артемовском.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации в России40 убитых и 42 раненых: российские военные разбили ВСУ на ХерсонщинеПотери ВСУ: уничтожены более 600 боевиков и вооружение

https://crimea.ria.ru/20230614/gotovili-diversii-v-lnr-siloviki-obnaruzhili-podpolnuyu-bazu-vsu-1129374165.html

купянск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, армия и флот, сво, вертолет, купянск, группировка войск "запад", всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф