Группировка "Запад" сорвала ротацию противника на Купянском направлении
Группировка "Запад" нанесла восемь ударов по пунктам дислокации противника
13:08 14.06.2023 (обновлено: 13:22 14.06.2023)
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкПолевой аэродром в зоне проведения спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. На Купянском направлении российские военные нанесли восемь ударов по пунктам дислокации украинских боевиков, а также сорвали три попытки их ротации. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
"В ходе боевых действий на Купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 группировки войск "Запад" нанесли восемь ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.
Кроме того, работа артиллерии группировки сорвала три попытки провести ротацию подразделений украинских боевиков на передовых позициях возле сел Молчаново, Новомлынск и Кисловка.
Также уточняется, что в ходе боевых действий отличился младший сержант Алексей Зайцев. В полосе обороны 6-й общевойсковой армии в ходе контрбатарейной борьбы возле села Западное под его командованием огнем из гаубицы Д-30 был поражен минометный расчет противника.
Кроме того, военно-космические силы России в ночь на 13 июня нанесли удар высокоточным оружием по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ и западной военной техники.
Ранее сообщалось, что российские военные летчики, ракетчики и артиллеристы поразили около ста артиллерийских подразделений ВСУ в течение суток, а силы ПВО перехватили несколько ракет Storm Shadow и снарядов РСЗО HIMARS.
Также за минувшие сутки ВС РФ отразили восемь атак ВСУ на Южно-Донецком направлении и под Артемовском.
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