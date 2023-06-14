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Группировка "Запад" сорвала ротацию противника на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 14.06.2023
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Группировка "Запад" сорвала ротацию противника на Купянском направлении
Группировка "Запад" сорвала ротацию противника на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 14.06.2023
Группировка "Запад" сорвала ротацию противника на Купянском направлении
На Купянском направлении российские военные нанесли восемь ударов по пунктам дислокации украинских боевиков, а также сорвали три попытки их ротации. Об этом... РИА Новости Крым, 14.06.2023
2023-06-14T13:08
2023-06-14T13:22
новости
армия и флот
сво
вертолет
купянск
группировка войск "запад"
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. На Купянском направлении российские военные нанесли восемь ударов по пунктам дислокации украинских боевиков, а также сорвали три попытки их ротации. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.Кроме того, работа артиллерии группировки сорвала три попытки провести ротацию подразделений украинских боевиков на передовых позициях возле сел Молчаново, Новомлынск и Кисловка.Также уточняется, что в ходе боевых действий отличился младший сержант Алексей Зайцев. В полосе обороны 6-й общевойсковой армии в ходе контрбатарейной борьбы возле села Западное под его командованием огнем из гаубицы Д-30 был поражен минометный расчет противника.Кроме того, военно-космические силы России в ночь на 13 июня нанесли удар высокоточным оружием по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ и западной военной техники.Ранее сообщалось, что российские военные летчики, ракетчики и артиллеристы поразили около ста артиллерийских подразделений ВСУ в течение суток, а силы ПВО перехватили несколько ракет Storm Shadow и снарядов РСЗО HIMARS.Также за минувшие сутки ВС РФ отразили восемь атак ВСУ на Южно-Донецком направлении и под Артемовском.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации в России40 убитых и 42 раненых: российские военные разбили ВСУ на ХерсонщинеПотери ВСУ: уничтожены более 600 боевиков и вооружение
https://crimea.ria.ru/20230614/gotovili-diversii-v-lnr-siloviki-obnaruzhili-podpolnuyu-bazu-vsu-1129374165.html
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новости, армия и флот, сво, вертолет, купянск, группировка войск "запад", всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
Группировка "Запад" сорвала ротацию противника на Купянском направлении

Группировка "Запад" нанесла восемь ударов по пунктам дислокации противника

13:08 14.06.2023 (обновлено: 13:22 14.06.2023)
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкПолевой аэродром в зоне проведения спецоперации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. На Купянском направлении российские военные нанесли восемь ударов по пунктам дислокации украинских боевиков, а также сорвали три попытки их ротации. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на Купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 группировки войск "Запад" нанесли восемь ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.

Кроме того, работа артиллерии группировки сорвала три попытки провести ротацию подразделений украинских боевиков на передовых позициях возле сел Молчаново, Новомлынск и Кисловка.
Также уточняется, что в ходе боевых действий отличился младший сержант Алексей Зайцев. В полосе обороны 6-й общевойсковой армии в ходе контрбатарейной борьбы возле села Западное под его командованием огнем из гаубицы Д-30 был поражен минометный расчет противника.
Кроме того, военно-космические силы России в ночь на 13 июня нанесли удар высокоточным оружием по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ и западной военной техники.
Ранее сообщалось, что российские военные летчики, ракетчики и артиллеристы поразили около ста артиллерийских подразделений ВСУ в течение суток, а силы ПВО перехватили несколько ракет Storm Shadow и снарядов РСЗО HIMARS.
Также за минувшие сутки ВС РФ отразили восемь атак ВСУ на Южно-Донецком направлении и под Артемовском.
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НовостиАрмия и флотСВОВертолетКупянскГруппировка войск "Запад"ВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФ
 
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