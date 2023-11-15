https://crimea.ria.ru/20231115/zakharova-zhestko-otvetila-na-ideyu-prinyat-ukrainu-v-nato-po-chastyam-1132813296.html
Захарова жестко ответила на идею принять Украину в НАТО по частям
Захарова жестко ответила на идею принять Украину в НАТО по частям - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Захарова жестко ответила на идею принять Украину в НАТО по частям
Вступление Украины в НАТО для России неприемлемо ни в каком виде. Такую позицию обозначила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя... РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T20:47
2023-11-15T20:47
2023-11-15T20:47
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Вступление Украины в НАТО для России неприемлемо ни в каком виде. Такую позицию обозначила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление экс-генсека альянса Андерса Фог Расмуссена, который ранее предложил принять Украину в НАТО по частям, распространив механизмы блока исключительно на подконтрольные Киеву территории.Она также напомнила о целях специальной военной операции – это денацификация и демилитаризация Украины, которая должна оставаться нейтральным государством и не входить ни в какие военные блоки, и констатировала, что Запад ради собственных интересов готов растерзать Украину на куски, совершенно не заботясь ее собственными интересами.Читайте также на РИА Новости Крым:Конец близок: почему НАТО уже не поможет ЗеленскомуКоня на скаку меняют: армию Украины переформатируют по стандартам НАТОЗа мировой нестабильностью стоят США - Путин
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, россия, украина, польша, нато
Захарова жестко ответила на идею принять Украину в НАТО по частям
Захарова: вступление Украины в НАТО для России неприемлемо ни в каком виде
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Вступление Украины в НАТО для России неприемлемо ни в каком виде. Такую позицию обозначила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление экс-генсека альянса Андерса Фог Расмуссена, который ранее предложил принять Украину в НАТО по частям, распространив механизмы блока исключительно на подконтрольные Киеву территории.
"Мы постоянно разъясняем нашу позицию относительно вступления Украины в НАТО. Я напомню, с 2008 года, когда Альянс впервые пообещал Киеву членство, позиция РФ не изменилась. По частям или без каких-то частей вступление Украины в блок для России неприемлемо. Участие указанного соседнего государства в агрессивном военном союзе представляет угрозу для безопасности нашей страны", – заявила Захарова.
Она также напомнила о целях специальной военной операции – это денацификация и демилитаризация Украины, которая должна оставаться нейтральным государством и не входить ни в какие военные блоки, и констатировала, что Запад ради собственных интересов готов растерзать Украину на куски, совершенно не заботясь ее собственными интересами.
"Со стороны Запада какая-то некрофилия идет в отношении Украины. То принять по частям, то Польша требует эксгумации в качестве условия подключения к евроатлантическим институтам. Если отталкиваться от того, что на Западе нет места миру и переговорному процессу, они не рассматривают эти сценарии для Украины, раз они сфокусировались исключительно на агрессии и войне, то это логическое завершение подобной философии", – заключила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
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