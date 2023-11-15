Рейтинг@Mail.ru
Захарова жестко ответила на идею принять Украину в НАТО по частям - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231115/zakharova-zhestko-otvetila-na-ideyu-prinyat-ukrainu-v-nato-po-chastyam-1132813296.html
Захарова жестко ответила на идею принять Украину в НАТО по частям
Захарова жестко ответила на идею принять Украину в НАТО по частям - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Захарова жестко ответила на идею принять Украину в НАТО по частям
Вступление Украины в НАТО для России неприемлемо ни в каком виде. Такую позицию обозначила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя... РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T20:47
2023-11-15T20:47
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
россия
украина
польша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/16/09/160923_0:102:3030:1806_1920x0_80_0_0_091be280271581b7122bf70cb18c1687.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Вступление Украины в НАТО для России неприемлемо ни в каком виде. Такую позицию обозначила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление экс-генсека альянса Андерса Фог Расмуссена, который ранее предложил принять Украину в НАТО по частям, распространив механизмы блока исключительно на подконтрольные Киеву территории.Она также напомнила о целях специальной военной операции – это денацификация и демилитаризация Украины, которая должна оставаться нейтральным государством и не входить ни в какие военные блоки, и констатировала, что Запад ради собственных интересов готов растерзать Украину на куски, совершенно не заботясь ее собственными интересами.Читайте также на РИА Новости Крым:Конец близок: почему НАТО уже не поможет ЗеленскомуКоня на скаку меняют: армию Украины переформатируют по стандартам НАТОЗа мировой нестабильностью стоят США - Путин
россия
украина
польша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/16/09/160923_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_db3c100002660bb15fbe7ac2787d287e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, россия, украина, польша, нато
Захарова жестко ответила на идею принять Украину в НАТО по частям

Захарова: вступление Украины в НАТО для России неприемлемо ни в каком виде

20:47 15.11.2023
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкАкции протеста против НАТО
Акции протеста против НАТО - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Вступление Украины в НАТО для России неприемлемо ни в каком виде. Такую позицию обозначила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление экс-генсека альянса Андерса Фог Расмуссена, который ранее предложил принять Украину в НАТО по частям, распространив механизмы блока исключительно на подконтрольные Киеву территории.

"Мы постоянно разъясняем нашу позицию относительно вступления Украины в НАТО. Я напомню, с 2008 года, когда Альянс впервые пообещал Киеву членство, позиция РФ не изменилась. По частям или без каких-то частей вступление Украины в блок для России неприемлемо. Участие указанного соседнего государства в агрессивном военном союзе представляет угрозу для безопасности нашей страны", – заявила Захарова.

Она также напомнила о целях специальной военной операции – это денацификация и демилитаризация Украины, которая должна оставаться нейтральным государством и не входить ни в какие военные блоки, и констатировала, что Запад ради собственных интересов готов растерзать Украину на куски, совершенно не заботясь ее собственными интересами.

"Со стороны Запада какая-то некрофилия идет в отношении Украины. То принять по частям, то Польша требует эксгумации в качестве условия подключения к евроатлантическим институтам. Если отталкиваться от того, что на Западе нет места миру и переговорному процессу, они не рассматривают эти сценарии для Украины, раз они сфокусировались исключительно на агрессии и войне, то это логическое завершение подобной философии", – заключила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Конец близок: почему НАТО уже не поможет Зеленскому
Коня на скаку меняют: армию Украины переформатируют по стандартам НАТО
За мировой нестабильностью стоят США - Путин
 
Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НовостиРоссияУкраинаПольшаНАТО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:54"Безопасные дороги": Севастополь вышел в лидеры нацпроекта
21:39Авария в Симферополе - три десятка улиц на сутки останутся без воды
21:24Центр Севастополя остался без света
21:18Кино в Судаке: о чем снимают новый сериал
20:47Захарова жестко ответила на идею принять Украину в НАТО по частям
20:27СБУ завела уголовное дело на Фарион из-за крымского "ждуна"
20:03Обстановка на Крымском мосту в среду вечером
19:43ОП Крыма лишила полномочий Олега Щербакова после смертельного ДТП
19:26Базы НАТО в Черном море: уступит ли Турция США
19:03Два человека пострадали в тройном ДТП под Симферополем
18:43Симферополь "замер" в пробках из-за непогоды
18:20Циничное надругательство: Захарова о судьбе памятника Ватутину в Киеве
18:10В рамках Нацпроекта в Крыму открыли уже шесть центров для онкобольных
17:52Время отправляться в небытие: Зеленскому предрекли печальную судьбу
17:29Коррупция на Украине: кто главный виновник и кого обвинят в итоге
17:12Крымским ученым не грозит международная изоляция
16:43Встреча Байдена и Си Цзиньпина: что будут просить США у Китая
16:17За насилие над ребенком крымчанина осудили на 13 лет
16:04В Крыму на лекарства для онкобольных выделили более миллиарда рублей
15:45Армия России громит врага – за сутки уничтожены еще 670 боевиков ВСУ
Лента новостейМолния