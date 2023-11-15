https://crimea.ria.ru/20231115/zakharova-zhestko-otvetila-na-ideyu-prinyat-ukrainu-v-nato-po-chastyam-1132813296.html

Захарова жестко ответила на идею принять Украину в НАТО по частям

Захарова жестко ответила на идею принять Украину в НАТО по частям - РИА Новости Крым, 15.11.2023

Захарова жестко ответила на идею принять Украину в НАТО по частям

Вступление Украины в НАТО для России неприемлемо ни в каком виде. Такую позицию обозначила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя... РИА Новости Крым, 15.11.2023

2023-11-15T20:47

2023-11-15T20:47

2023-11-15T20:47

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Вступление Украины в НАТО для России неприемлемо ни в каком виде. Такую позицию обозначила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление экс-генсека альянса Андерса Фог Расмуссена, который ранее предложил принять Украину в НАТО по частям, распространив механизмы блока исключительно на подконтрольные Киеву территории.Она также напомнила о целях специальной военной операции – это денацификация и демилитаризация Украины, которая должна оставаться нейтральным государством и не входить ни в какие военные блоки, и констатировала, что Запад ради собственных интересов готов растерзать Украину на куски, совершенно не заботясь ее собственными интересами.Читайте также на РИА Новости Крым:Конец близок: почему НАТО уже не поможет ЗеленскомуКоня на скаку меняют: армию Украины переформатируют по стандартам НАТОЗа мировой нестабильностью стоят США - Путин

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, россия, украина, польша, нато