https://crimea.ria.ru/20231129/slovakiya-rasshirila-zapret-na-postavku-produktsii-iz-ukrainy-1133186497.html
Словакия расширила запрет на поставку продукции из Украины
Словакия расширила запрет на поставку продукции из Украины - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Словакия расширила запрет на поставку продукции из Украины
Правительство Словакии расширило эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из Украины с 4 до 14 позиций, сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T18:20
2023-11-29T18:20
2023-11-29T18:20
словакия
украина
новости
в мире
экономика
экспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111790/45/1117904595_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_0ecd78a0772f4527278e269fe7222a90.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Правительство Словакии расширило эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из Украины с 4 до 14 позиций, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.Как отмечается в документе, решение принято "с учетом охраны интересов Словакии и необходимостью предотвратить серьезные сбои в работе экономики".Также в решении говорится, что разрешение на транзит аграрной продукции из Украины через Словакию сохраняется, но требования к нему ужесточаются.Ранее сообщалось о том, что неизвестные лица заблокировали проезд грузового транспорта на границе Украины со Словакией.Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.Читайте также на РИА Новости Крым:Число антиукраинских политиков в ЕС будет расти: эксперт назвал условиеТысячи грузовиков в очереди на границе Польши и Украины – что происходитВ Словакии победила "антиукраинская" партия: что это означает
словакия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111790/45/1117904595_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_1e090ccd1c99cb4c66f185769455e09e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, украина, новости, в мире, экономика, экспорт
Словакия расширила запрет на поставку продукции из Украины
Словакия расширила эмбарго на поставку агропродукции из Украины с 4 до 14 позиций
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Правительство Словакии расширило эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из Украины с 4 до 14 позиций, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Ранее Братислава ввела запрет только на импорт украинских пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Этот список расширен до 14 пунктов. В частности, под эмбарго попали мед, соевые бобы, ячмень, мука, отруби.
Как отмечается в документе, решение принято "с учетом охраны интересов Словакии и необходимостью предотвратить серьезные сбои в работе экономики".
Также в решении говорится, что разрешение на транзит аграрной продукции из Украины через Словакию сохраняется, но требования к нему ужесточаются.
Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.
Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Читайте также на РИА Новости Крым: