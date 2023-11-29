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Словакия расширила запрет на поставку продукции из Украины - РИА Новости Крым, 29.11.2023
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Словакия расширила запрет на поставку продукции из Украины
Словакия расширила запрет на поставку продукции из Украины - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Словакия расширила запрет на поставку продукции из Украины
Правительство Словакии расширило эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из Украины с 4 до 14 позиций, сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T18:20
2023-11-29T18:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Правительство Словакии расширило эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из Украины с 4 до 14 позиций, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.Как отмечается в документе, решение принято "с учетом охраны интересов Словакии и необходимостью предотвратить серьезные сбои в работе экономики".Также в решении говорится, что разрешение на транзит аграрной продукции из Украины через Словакию сохраняется, но требования к нему ужесточаются.Ранее сообщалось о том, что неизвестные лица заблокировали проезд грузового транспорта на границе Украины со Словакией.Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.Читайте также на РИА Новости Крым:Число антиукраинских политиков в ЕС будет расти: эксперт назвал условиеТысячи грузовиков в очереди на границе Польши и Украины – что происходитВ Словакии победила "антиукраинская" партия: что это означает
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словакия, украина, новости, в мире, экономика, экспорт
Словакия расширила запрет на поставку продукции из Украины

Словакия расширила эмбарго на поставку агропродукции из Украины с 4 до 14 позиций

18:20 29.11.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Правительство Словакии расширило эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из Украины с 4 до 14 позиций, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Ранее Братислава ввела запрет только на импорт украинских пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Этот список расширен до 14 пунктов. В частности, под эмбарго попали мед, соевые бобы, ячмень, мука, отруби.
Как отмечается в документе, решение принято "с учетом охраны интересов Словакии и необходимостью предотвратить серьезные сбои в работе экономики".
Также в решении говорится, что разрешение на транзит аграрной продукции из Украины через Словакию сохраняется, но требования к нему ужесточаются.
Ранее сообщалось о том, что неизвестные лица заблокировали проезд грузового транспорта на границе Украины со Словакией.
Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.
Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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