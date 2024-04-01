https://crimea.ria.ru/20240401/silnyy-pozhar-v-sevastopole---v-art-bukhte-gorit-kafe-1136183990.html

Сильный пожар в Севастополе - в Артбухте горит кафе

Сильный пожар в Севастополе - в Артбухте горит кафе - РИА Новости Крым, 01.04.2024

Сильный пожар в Севастополе - в Артбухте горит кафе

В Артбухте в центре Севастополя, в районе так называемой "стометровки", горит кафе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС... РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T11:59

2024-04-01T11:59

2024-04-01T12:07

пожар

происшествия

севастополь

гу мчс россии по севастополю

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В Артбухте в центре Севастополя, в районе так называемой "стометровки", горит кафе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.Информация о возгорании на набережной Корнилова поступила в дежурную часть около 11:32 в понедельник. Сообщается, что горят два торговых павильона. По предварительной информации, площадь пожара составляет 200 квадратных метров.К тушению привлечены три отделения спасателей. В настоящее время пожар локализовали на площади 200 квадратных метров. Пожарные проливают здание и разбирают конструкции, добавили в ведомстве. Читайте также на РИА Новости Крым:На турбазе в Краснодарском крае вспыхнул пожарВ Крыму на пожарах погибли 24 человекаНачинается пожароопасный сезон: что можно и чего нельзя делать с 1 апреля

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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