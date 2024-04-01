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Сильный пожар в Севастополе - в Артбухте горит кафе
Сильный пожар в Севастополе - в Артбухте горит кафе - РИА Новости Крым, 01.04.2024
Сильный пожар в Севастополе - в Артбухте горит кафе
В Артбухте в центре Севастополя, в районе так называемой "стометровки", горит кафе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС... РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T11:59
2024-04-01T11:59
2024-04-01T12:07
пожар
происшествия
севастополь
гу мчс россии по севастополю
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В Артбухте в центре Севастополя, в районе так называемой "стометровки", горит кафе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.Информация о возгорании на набережной Корнилова поступила в дежурную часть около 11:32 в понедельник. Сообщается, что горят два торговых павильона. По предварительной информации, площадь пожара составляет 200 квадратных метров.К тушению привлечены три отделения спасателей. В настоящее время пожар локализовали на площади 200 квадратных метров. Пожарные проливают здание и разбирают конструкции, добавили в ведомстве. Читайте также на РИА Новости Крым:На турбазе в Краснодарском крае вспыхнул пожарВ Крыму на пожарах погибли 24 человекаНачинается пожароопасный сезон: что можно и чего нельзя делать с 1 апреля
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пожар, происшествия, севастополь, гу мчс россии по севастополю, новости крыма
Сильный пожар в Севастополе - в Артбухте горит кафе
В центре Севастополя начался сильный пожар
11:59 01.04.2024 (обновлено: 12:07 01.04.2024)