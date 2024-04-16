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В Евпатории ночью сгорел экзотариум "Тропикпарк" – что известно
В Евпатории ночью сгорел экзотариум "Тропикпарк" – что известно - РИА Новости Крым, 16.04.2024
В Евпатории ночью сгорел экзотариум "Тропикпарк" – что известно
В Евпатории ночью сгорел экзотариум "Тропикпарк", на пожаре спасена женщина. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС... РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T09:23
2024-04-16T09:23
2024-04-16T10:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. В Евпатории ночью сгорел экзотариум "Тропикпарк", на пожаре спасена женщина. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 02:33. На место оперативно прибыли спасательные подразделения. По предварительной информации, огнем была охвачена крыша здания.Из-за высокой горючей загрузки пламя быстро распространилось по всей площади объекта.Оперативно была проведена разведка задымленного помещения, в ходе которого спасатели обнаружили и спасли женщину. Ее сразу передали медикам. Также удалось спасти двух медведей.К ликвидации последствий возгорания привлечены 20 человек и шесть единиц техники.Экзотариум находится в самом центре Евпатории, на территории детского парка аттракционов. В нем представлена разнообразная коллекция экзотических животных - более 200 видов приматов, рептилий, земноводных, насекомых, грызунов, птиц.Читайте также на РИА Новости Крым:Два пенсионера спасены на пожаре в КрымуВ Крыму наивысший класс пожарной опасности прогнозируется в ближайшие дниКошка едва не сожгла дом в Симферополе
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В Евпатории ночью сгорел экзотариум "Тропикпарк" – что известно
В Евпатории ночью сгорел экзотариум "Тропикпарк" – спасли женщину и двух медведей
09:23 16.04.2024 (обновлено: 10:18 16.04.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым.
В Евпатории ночью сгорел экзотариум "Тропикпарк", на пожаре спасена женщина. Об этом РИА Новости Крым
сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 02:33. На место оперативно прибыли спасательные подразделения. По предварительной информации, огнем была охвачена крыша здания.
"На месте находятся пожарно-испытательная лаборатория и эксперты-дознаватели, они работают над установлением причин возгорания. Информация по поводу гибели животных уточняется. Площадь пожара составляет 625 кв. м", - сообщили РИА Новости Крым в ведомстве.
Из-за высокой горючей загрузки пламя быстро распространилось по всей площади объекта.
Оперативно была проведена разведка задымленного помещения, в ходе которого спасатели обнаружили и спасли женщину. Ее сразу передали медикам. Также удалось спасти двух медведей.
К ликвидации последствий возгорания привлечены 20 человек и шесть единиц техники.
Экзотариум находится в самом центре Евпатории, на территории детского парка аттракционов. В нем представлена разнообразная коллекция экзотических животных - более 200 видов приматов, рептилий, земноводных, насекомых, грызунов, птиц.
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