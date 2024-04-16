https://crimea.ria.ru/20240416/v-evpatorii-nochyu-sgorel-ekzotarium-tropik-park--chto-izvestno-1136580846.html

В Евпатории ночью сгорел экзотариум "Тропикпарк" – что известно

В Евпатории ночью сгорел экзотариум "Тропикпарк" – что известно - РИА Новости Крым, 16.04.2024

В Евпатории ночью сгорел экзотариум "Тропикпарк" – что известно

В Евпатории ночью сгорел экзотариум "Тропикпарк", на пожаре спасена женщина. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС... РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T09:23

2024-04-16T09:23

2024-04-16T10:18

евпатория

пожар

происшествия

гу мчс рф по республике крым

новости крыма

крым

зоопарк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053149_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6fd1c0badbee866a889a0015f0c9f3e4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. В Евпатории ночью сгорел экзотариум "Тропикпарк", на пожаре спасена женщина. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 02:33. На место оперативно прибыли спасательные подразделения. По предварительной информации, огнем была охвачена крыша здания.Из-за высокой горючей загрузки пламя быстро распространилось по всей площади объекта.Оперативно была проведена разведка задымленного помещения, в ходе которого спасатели обнаружили и спасли женщину. Ее сразу передали медикам. Также удалось спасти двух медведей.К ликвидации последствий возгорания привлечены 20 человек и шесть единиц техники.Экзотариум находится в самом центре Евпатории, на территории детского парка аттракционов. В нем представлена разнообразная коллекция экзотических животных - более 200 видов приматов, рептилий, земноводных, насекомых, грызунов, птиц.Читайте также на РИА Новости Крым:Два пенсионера спасены на пожаре в КрымуВ Крыму наивысший класс пожарной опасности прогнозируется в ближайшие дниКошка едва не сожгла дом в Симферополе

евпатория

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, пожар, происшествия, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, крым, зоопарк