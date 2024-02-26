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Землетрясение произошло в Японии - РИА Новости Крым, 26.02.2024
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Землетрясение произошло в Японии
Землетрясение произошло в Японии - РИА Новости Крым, 26.02.2024
Землетрясение произошло в Японии
Землетрясение произошло в Японии в понедельник. Информация размещена на сайте Главного метеорологического агентства страны. РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T10:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Землетрясение произошло в Японии в понедельник. Информация размещена на сайте Главного метеорологического агентства страны.По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 5,1 произошло в японской префектуре Эхимэ. Угрозы цунами нет. Толчки были зафиксированы в 15.24 по местному времени (09.24 мск). Очаг залегал на глубине 50 километров под землей.Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Также нет сообщений о сбоях в работе АЭС, расположенных в регионе.По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 4,9 произошло в понедельник утром в районе японского острова Сикоку. Очаг залегал на глубине 42 км в 39 км от Мацуямы – столицы префектуры Эхимэ.Накануне землетрясение магнитудой 3,9 произошло в районе Эгейского моря турецкой провинции Измир у курорта Кушадасы. Также в воскресенье подземные толчки магнитудой до 5,9 были зафиксированы в КНР на северо-западе страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение произошло в Крыму - что известноНа Кубани снова произошло землетрясение - что известноМощное землетрясение в Китае - есть пострадавшие и разрушения
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землетрясение, япония, происшествия, в мире, новости
Землетрясение произошло в Японии

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Японии

10:31 26.02.2024 (обновлено: 10:32 26.02.2024)
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Землетрясение произошло в Японии в понедельник. Информация размещена на сайте Главного метеорологического агентства страны.
По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 5,1 произошло в японской префектуре Эхимэ. Угрозы цунами нет. Толчки были зафиксированы в 15.24 по местному времени (09.24 мск). Очаг залегал на глубине 50 километров под землей.
Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Также нет сообщений о сбоях в работе АЭС, расположенных в регионе.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 4,9 произошло в понедельник утром в районе японского острова Сикоку. Очаг залегал на глубине 42 км в 39 км от Мацуямы – столицы префектуры Эхимэ.
Накануне землетрясение магнитудой 3,9 произошло в районе Эгейского моря турецкой провинции Измир у курорта Кушадасы. Также в воскресенье подземные толчки магнитудой до 5,9 были зафиксированы в КНР на северо-западе страны.
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