Рейтинг@Mail.ru
Переломный момент в освобождении ДНР наступил – Пушилин - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230111/perelomnyy-moment-v-osvobozhdenii-dnr-nastupil--pushilin-1126336597.html
Переломный момент в освобождении ДНР наступил – Пушилин
Переломный момент в освобождении ДНР наступил – Пушилин - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Переломный момент в освобождении ДНР наступил – Пушилин
В освобождении всей Донецкой Народной Республики наступил переломный момент, российские силы существенно улучшили свои возможности и готовы к выходам на новые... РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T10:21
2023-01-11T10:21
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
сво
всу (вооруженные силы украины)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1b/1123977168_0:97:3275:1939_1920x0_80_0_0_0d76d1515d81aea52b319571e57419de.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В освобождении всей Донецкой Народной Республики наступил переломный момент, российские силы существенно улучшили свои возможности и готовы к выходам на новые плацдармы. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.Кроме того, практически под полным контролем российских военнослужащих находится Марьинка, однако там противник пока закрепился на окраинах.Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ранее сообщил, что подразделения частной военной компании взяли под контроль всю территорию города Соледар Донецкой Народной Республики, за который в последние дни шли ожесточенные бои. Этот город имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) — Северск. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.
донецкая народная республика (днр)
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1b/1123977168_53:0:2782:2047_1920x0_80_0_0_837f409a971a1157e8ea16787aca40e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис пушилин, донецкая народная республика (днр), сво, всу (вооруженные силы украины), украина
Переломный момент в освобождении ДНР наступил – Пушилин

Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении всей территории ДНР

10:21 11.01.2023
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости . Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В освобождении всей Донецкой Народной Республики наступил переломный момент, российские силы существенно улучшили свои возможности и готовы к выходам на новые плацдармы. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Сейчас кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска и Северска. Это долгожданный выход на плацдарм Краматорского, Славянского направления. И это на самом деле переломный момент, сейчас идет подготовка того момента, которого мы очень ждали — освобождение Донецкой Народной Республики", — сказал он в эфире "Соловьев Live".
Кроме того, практически под полным контролем российских военнослужащих находится Марьинка, однако там противник пока закрепился на окраинах.
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ранее сообщил, что подразделения частной военной компании взяли под контроль всю территорию города Соледар Донецкой Народной Республики, за который в последние дни шли ожесточенные бои. Этот город имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) — Северск. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.
Денис ПушилинДонецкая Народная Республика (ДНР)СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Украина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:14Шторм в Керченском проливе: обледенение судов и полутораметровые волны
10:51Где в среду в Крыму не будет воды: адреса
10:47Крупный пожар в Симферополе: горел малярный цех
10:38Лекарства могут пропасть из российских аптек
10:21Переломный момент в освобождении ДНР наступил – Пушилин
10:07Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю – данные на 11 января
09:56Захарова пристыдила Совет ООН по правам человека за безразличие к Касему
09:45Бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара – Пригожин
09:42В ожидании инвесторов: в Крыму формируют площадки для большого бизнеса
09:18Ночные взрывы в Харькове – что известно
09:08Страшный "кракен" и "нестрашный" грипп: в Крыму есть летальные исходы
08:48Заповедники Крыма посетили более 300 тысяч человек
08:21Постновогодняя диета: как восстановиться после праздников
07:48Россия может стать основным направлением выездного туризма для Китая
07:27Коммунальные итоги: в Симферополе стало меньше "новогоднего" мусора
07:00Крымчанам пообещали переменчивый февраль и раннюю весну
03:03Не разрушение России: эксперт назвал главную цель США на ближайший век
00:01Какой будет погода в Крыму 11 января
00:00Какой сегодня праздник: 11 января
23:33Гладков: шесть человек пострадали в результате обстрела Шебекино
Лента новостейМолния