https://crimea.ria.ru/20230111/perelomnyy-moment-v-osvobozhdenii-dnr-nastupil--pushilin-1126336597.html

Переломный момент в освобождении ДНР наступил – Пушилин

Переломный момент в освобождении ДНР наступил – Пушилин - РИА Новости Крым, 11.01.2023

Переломный момент в освобождении ДНР наступил – Пушилин

В освобождении всей Донецкой Народной Республики наступил переломный момент, российские силы существенно улучшили свои возможности и готовы к выходам на новые... РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T10:21

2023-01-11T10:21

2023-01-11T10:21

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

сво

всу (вооруженные силы украины)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В освобождении всей Донецкой Народной Республики наступил переломный момент, российские силы существенно улучшили свои возможности и готовы к выходам на новые плацдармы. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.Кроме того, практически под полным контролем российских военнослужащих находится Марьинка, однако там противник пока закрепился на окраинах.Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ранее сообщил, что подразделения частной военной компании взяли под контроль всю территорию города Соледар Донецкой Народной Республики, за который в последние дни шли ожесточенные бои. Этот город имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) — Северск. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.

донецкая народная республика (днр)

украина

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2023

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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), сво, всу (вооруженные силы украины), украина