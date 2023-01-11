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ЧВК "Вагнер" взяли Соледар: более 500 украинских военных уничтожены
ЧВК "Вагнер" взяли Соледар: более 500 украинских военных уничтожены - РИА Новости Крым, 11.01.2023
ЧВК "Вагнер" взяли Соледар: более 500 украинских военных уничтожены
Более 500 боевиков вооруженных формирований Украины уничтожены в Соледаре бойцами ЧВК "Вагнер". Об этом сообщил российский предприниматель Евгений Пригожин. РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T21:58
2023-01-11T21:58
2023-01-11T22:18
соледар
чвк "вагнер"
всу (вооруженные силы украины)
сво
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Более 500 боевиков вооруженных формирований Украины уничтожены в Соледаре бойцами ЧВК "Вагнер". Об этом сообщил российский предприниматель Евгений Пригожин. "Еще раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии", – цитирует пресс-служба ЧВК слова Пригожина.Предприниматель подчеркнул, что мирное население выведено из города. При этом украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены. В среду днем стало известно, что подразделения частной военной компании "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара Донецкой Народной Республики. Этому предшествовали ожесточенные бои за город, которые шли несколько дней."В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра", – сообщил российский предприниматель Евгений Пригожин. Он подчеркнул, что в штурме участвовали только бойцы ЧВК "Вагнер".По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, это открывает российским силам перспективы для освобождения Артемовска и наступления на Северск, Краматорск и Славянск.Читайте также на РИА Новости Крым:Пушилин сравнил бои за Артемовск с освобождением МариуполяВсе началось с Крыма: Путин об основе конфликта на УкраинеВСУ будут отступать: эксперт заявил о переломе в боях за Донбасс
https://crimea.ria.ru/20230111/shoygu-smenil-komanduyuschego-gruppirovkoy-voysk-v-svo-1126349303.html
соледар
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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соледар, чвк "вагнер", всу (вооруженные силы украины), сво, донецкая народная республика (днр)
ЧВК "Вагнер" взяли Соледар: более 500 украинских военных уничтожены
Соледар взят, ВСУ потеряли более 500 человек – Пригожин
21:58 11.01.2023 (обновлено: 22:18 11.01.2023)