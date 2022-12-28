https://crimea.ria.ru/20221228/pushilin-sravnil-boi-za-artemovsk-s-osvobozhdeniem-mariupolya-1126163677.html
Пушилин сравнил бои за Артемовск с освобождением Мариуполя
Пушилин сравнил бои за Артемовск с освобождением Мариуполя - РИА Новости Крым, 28.12.2022
Пушилин сравнил бои за Артемовск с освобождением Мариуполя
Украинская пропаганда активно создает очередной миф о том, что ВСУ "никогда не сдадут Артемовск". Аналогичный миф Киев создавал в ходе боев за Мариуполь,... РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T10:36
2022-12-28T10:36
2022-12-28T10:36
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
политика
новые регионы россии
новости
всу (вооруженные силы украины)
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Украинская пропаганда активно создает очередной миф о том, что ВСУ "никогда не сдадут Артемовск". Аналогичный миф Киев создавал в ходе боев за Мариуполь, который в итоге был освобожден. Об этом рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По словам Пушилина, чтобы поддержать этот миф, украинское командование перебрасывает в Артемовск с других направлений большие резервы, зачастую неподготовленные, неся при этом значительные потери."Они (ВСУ – ред.) пытаются брать количеством, перебрасывать с других направлений, не считаясь ни с какими потерями и издержками. Артемовск они, может быть, и не сдадут, но мы его освободим в обязательном порядке. Ребята из "Вагнера", которые там работают, круглосуточно делают все возможное и невозможное для освобождения этого города", – отметил врио главы ДНР.Артемовск (переименован киевским режимом в Бахмут) – город в 90 километрах от Донецка. Имеет стратегическое значение как важнейший транспортный узел Донбасса. На артемовском направлении на данный момент идут тяжелые бои. По мнению военных экспертов, взятие города позволит российским силам практически разрезать пополам оборону ВСУ в Донбассе и решить судьбу украинской группировки в Авдеевке. Кроме того, заняв Артемовск, ВС РФ могут взять под контроль дорогу на Краматорск, а оттуда продвигаться дальше на Славянск.
https://crimea.ria.ru/20221220/pushilin-poprosil-putina-usilit-sistemy-pvo-v-donbasse-1126023478.html
донецкая народная республика (днр)
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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), политика, новые регионы россии, новости, всу (вооруженные силы украины), сво
Пушилин сравнил бои за Артемовск с освобождением Мариуполя
Пушилин: ВСУ перебрасывают в Артемовск неподготовленные резервы и несут большие потери
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Украинская пропаганда активно создает очередной миф о том, что ВСУ "никогда не сдадут Артемовск". Аналогичный миф Киев создавал в ходе боев за Мариуполь, который в итоге был освобожден. Об этом рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Противник, используя медийную составляющую, создавал некие символы и вокруг них пытался сплотить сообщество, в том числе западное. В Киеве говорили: "мы ни при каких обстоятельствах не сдадим Мариуполь". Похожую ситуацию в плане создания пропагандистского символа мы видим вокруг Артемовска. Противник утверждает, что ни ни в коем случае этот город не сдадут. Но это зависит от того, кто освобождает эту территорию", – сказал руководитель республики в эфире телеканала "Sputnik на русском".
По словам Пушилина, чтобы поддержать этот миф, украинское командование перебрасывает в Артемовск с других направлений большие резервы, зачастую неподготовленные, неся при этом значительные потери.
"Они (ВСУ – ред.) пытаются брать количеством, перебрасывать с других направлений, не считаясь ни с какими потерями и издержками. Артемовск они, может быть, и не сдадут, но мы его освободим в обязательном порядке. Ребята из "Вагнера", которые там работают, круглосуточно делают все возможное и невозможное для освобождения этого города", – отметил врио главы ДНР.
Артемовск (переименован киевским режимом в Бахмут) – город в 90 километрах от Донецка. Имеет стратегическое значение как важнейший транспортный узел Донбасса. На артемовском направлении на данный момент идут тяжелые бои. По мнению военных экспертов, взятие города позволит российским силам практически разрезать пополам оборону ВСУ в Донбассе и решить судьбу украинской группировки в Авдеевке. Кроме того, заняв Артемовск, ВС РФ могут взять под контроль дорогу на Краматорск, а оттуда продвигаться дальше на Славянск.