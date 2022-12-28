https://crimea.ria.ru/20221228/pushilin-sravnil-boi-za-artemovsk-s-osvobozhdeniem-mariupolya-1126163677.html

Пушилин сравнил бои за Артемовск с освобождением Мариуполя

Пушилин сравнил бои за Артемовск с освобождением Мариуполя - РИА Новости Крым, 28.12.2022

Пушилин сравнил бои за Артемовск с освобождением Мариуполя

Украинская пропаганда активно создает очередной миф о том, что ВСУ "никогда не сдадут Артемовск". Аналогичный миф Киев создавал в ходе боев за Мариуполь,... РИА Новости Крым, 28.12.2022

2022-12-28T10:36

2022-12-28T10:36

2022-12-28T10:36

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

политика

новые регионы россии

новости

всу (вооруженные силы украины)

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Украинская пропаганда активно создает очередной миф о том, что ВСУ "никогда не сдадут Артемовск". Аналогичный миф Киев создавал в ходе боев за Мариуполь, который в итоге был освобожден. Об этом рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По словам Пушилина, чтобы поддержать этот миф, украинское командование перебрасывает в Артемовск с других направлений большие резервы, зачастую неподготовленные, неся при этом значительные потери."Они (ВСУ – ред.) пытаются брать количеством, перебрасывать с других направлений, не считаясь ни с какими потерями и издержками. Артемовск они, может быть, и не сдадут, но мы его освободим в обязательном порядке. Ребята из "Вагнера", которые там работают, круглосуточно делают все возможное и невозможное для освобождения этого города", – отметил врио главы ДНР.Артемовск (переименован киевским режимом в Бахмут) – город в 90 километрах от Донецка. Имеет стратегическое значение как важнейший транспортный узел Донбасса. На артемовском направлении на данный момент идут тяжелые бои. По мнению военных экспертов, взятие города позволит российским силам практически разрезать пополам оборону ВСУ в Донбассе и решить судьбу украинской группировки в Авдеевке. Кроме того, заняв Артемовск, ВС РФ могут взять под контроль дорогу на Краматорск, а оттуда продвигаться дальше на Славянск.

https://crimea.ria.ru/20221220/pushilin-poprosil-putina-usilit-sistemy-pvo-v-donbasse-1126023478.html

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис пушилин, донецкая народная республика (днр), политика, новые регионы россии, новости, всу (вооруженные силы украины), сво