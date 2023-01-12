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В Крыму оценили важность взятия Соледара - РИА Новости Крым, 12.01.2023
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В Крыму оценили важность взятия Соледара
В Крыму оценили важность взятия Соледара - РИА Новости Крым, 12.01.2023
В Крыму оценили важность взятия Соледара
Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал освобождение Соледара еще одним шагом к полному освобождению Донбасса. РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T15:27
2023-01-12T15:39
сво
соледар
владимир константинов
новости крыма
крым
государственный совет рк (госсовет)
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал освобождение Соледара еще одним шагом к полному освобождению Донбасса.Он выразил надежду, что произошедшее станет началом долгожданного перелома в ходе специальной военной операции и будет способствовать возобновлению "нашего наступления, которое завершится полным освобождением Новороссии"."Станет крахом тех сил на Украине, которые превратили свою страну и свой народ в разменную монету авантюристической политики Запада, направленной на ослабление России", – подчеркнул спикер парламента Крыма.Константинов отметил, что победа позволит также "спасти братский народ от участи пушечного мяса", поскольку западные кураторы киевского режима готовы "воевать до последнего украинца". "Освобождение Соледара укрепляет нашу уверенность в близости и неизбежности победы", - резюмировал Константинов.Накануне российский предприниматель Евгений Пригожин сообщил о полном освобождении и зачистке Соледара от подразделений украинской армии. Он подчеркнул, что мирное население выведено из города, а украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены. В среду, 11 января, подразделения ЧВК "Вагнер" взяли территорию города под контроль после ожесточенных боев.Военные аналитики выразили мнение, что взятие Соледара даст российским войскам возможность зайти в глубокий тыл группировки ВСУ в Артемовске (Бахмуте). Чтобы избежать ее окружения, украинское военное командование может принять решение вывести группировку из Артемовска. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, это открывает российским силам перспективы для освобождения Артемовска и наступления на Северск, Краматорск и Славянск.Читайте также на РИА Новости Крым:Пушилин сравнил бои за Артемовск с освобождением МариуполяВсе началось с Крыма: Путин об основе конфликта на УкраинеВСУ будут отступать: эксперт заявил о переломе в боях за Донбасс
https://crimea.ria.ru/20230112/voennyy-ekspert-sprognoziroval-deystviya-vsu-zimoy-i-vesnoy-2023-goda-1126348355.html
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сво, соледар, владимир константинов, новости крыма, крым, государственный совет рк (госсовет), армия и флот, вооруженные силы россии
В Крыму оценили важность взятия Соледара

Константинов: освобождение Соледара укрепляет нашу уверенность в неизбежности победы в СВО

15:27 12.01.2023 (обновлено: 15:39 12.01.2023)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазведка ЧВК "Вагнер"
Разведка ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал освобождение Соледара еще одним шагом к полному освобождению Донбасса.
"И пусть официальный Киев делает вид, что Соледар не имеет стратегического значения, а его сдача – ничего не значащий эпизод. На самом деле представителям обанкротившегося режима не удается скрыть свою дрожь в предчувствии неизбежного конца, когда придется нести ответ за все ими содеянное. Наша победа в Соледаре приближает эту развязку", – написал Константинов своем в Telegram-канале.
Он выразил надежду, что произошедшее станет началом долгожданного перелома в ходе специальной военной операции и будет способствовать возобновлению "нашего наступления, которое завершится полным освобождением Новороссии".
"Станет крахом тех сил на Украине, которые превратили свою страну и свой народ в разменную монету авантюристической политики Запада, направленной на ослабление России", – подчеркнул спикер парламента Крыма.
Константинов отметил, что победа позволит также "спасти братский народ от участи пушечного мяса", поскольку западные кураторы киевского режима готовы "воевать до последнего украинца".
"Освобождение Соледара укрепляет нашу уверенность в близости и неизбежности победы", - резюмировал Константинов.
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Накануне российский предприниматель Евгений Пригожин сообщил о полном освобождении и зачистке Соледара от подразделений украинской армии. Он подчеркнул, что мирное население выведено из города, а украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены. В среду, 11 января, подразделения ЧВК "Вагнер" взяли территорию города под контроль после ожесточенных боев.
Военные аналитики выразили мнение, что взятие Соледара даст российским войскам возможность зайти в глубокий тыл группировки ВСУ в Артемовске (Бахмуте). Чтобы избежать ее окружения, украинское военное командование может принять решение вывести группировку из Артемовска. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, это открывает российским силам перспективы для освобождения Артемовска и наступления на Северск, Краматорск и Славянск.
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СВОСоледарВладимир КонстантиновНовости КрымаКрымГосударственный совет РК (Госсовет)Армия и флотВооруженные силы России
 
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