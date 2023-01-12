https://crimea.ria.ru/20230112/minoborony-soobschilo-ob-uspeshnom-nastuplenii-na-donetskom-napravlenii-1126365909.html
Минобороны сообщило об успешном наступлении на Донецком направлении
Минобороны сообщило об успешном наступлении на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 12.01.2023
Минобороны сообщило об успешном наступлении на Донецком направлении
Вооруженные силы России продолжают наступление на Донецком направлении, уничтожено до 70 украинских боевиков и военная техника. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T15:12
2023-01-12T15:12
2023-01-12T15:12
сво
министерство обороны рф
армия и флот
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают наступление на Донецком направлении, уничтожено до 70 украинских боевиков и военная техника. Об этом сообщает Минобороны России.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 372 самолета, 200 вертолетов, 2873 беспилотных летательных аппарата, 400 зенитных ракетных комплексов, 7486 танков и другая боевая и специальная техника.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные блокировали Соледар с севера и югаВ Кремле ответили на вопрос о новых целях спецоперацииВсе проблемы по обеспечению участвующих в СВО частей будут решены – Путин
https://crimea.ria.ru/20230112/v-kremle-otvetili-na-vopros-o-novykh-tselyakh-spetsoperatsii-1126362871.html
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр)
Минобороны сообщило об успешном наступлении на Донецком направлении
В Минобороны РФ рассказали об успешных наступательных действиях на Донецком направлении