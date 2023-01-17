https://crimea.ria.ru/20230117/chto-proiskhodit-v-soledare-i-marinke-informatsiya-pushilina-1126427615.html
Что происходит в Соледаре и Марьинке: информация Пушилина
Что происходит в Соледаре и Марьинке: информация Пушилина - РИА Новости Крым, 17.01.2023
Что происходит в Соледаре и Марьинке: информация Пушилина
Российские подразделения зачистили все высотки в Марьинке, в ближайшее время город полностью перейдет под контроль Донецкой Народной Республики. В Соледаре... РИА Новости Крым, 17.01.2023
2023-01-17T11:23
2023-01-17T11:23
2023-01-17T11:25
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
сво
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
новости
соледар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Российские подразделения зачистили все высотки в Марьинке, в ближайшее время город полностью перейдет под контроль Донецкой Народной Республики. В Соледаре подразделения ЧВК "Вагнер" проводят дозачистку города. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Марьинку скоро полностью освободят"Есть достаточно весомые успехи в основном населенном пункте Марьинка. Все высотки уже зачищены и контролируются нашими подразделениями. Наши военнослужащие днем и ночью метр за метром зачищают территорию. Рассчитываем, что в ближайшее время Марьинка полностью перейдет под контроль ДНР", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что в направлении Авдеевки российские войска также улучшили свои позиции.Соль под контролем вагнеровцевВ Соледаре подразделения частной военной компании "Вагнер" продолжают дозачистку города и продолжают продвижение в окрестностях города.По его словам, 220 мирных жителей, эвакуированных из Соледара и Артемовска, находятся в пунктах временного размещения в Шахтерске. После завершения зачистки Соледара там развернется штаб по оказанию помощи местным жителям.Пушилин добавил, что рассчитывает на освобождение Артемовска в ближайшем будущем.Соледар – город в Донецкой Народной Республике, расположен примерно в 100 км от Донецка. До недавнего времени входил в единую линию обороны ВСУ Артемовск – Соледар – Северск.13 января Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Соледара.Установление контроля над городом позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нем украинские войска, отметили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20230117/komu-mat-rodna-na-ukraine-pytalis-pereprodat-7-tonn-produktov-dlya-vsu-1126425382.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, новости, соледар
Что происходит в Соледаре и Марьинке: информация Пушилина
Пушилин: российские подразделения зачистили все высотки в Марьинке ДНР
11:23 17.01.2023 (обновлено: 11:25 17.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Российские подразделения зачистили все высотки в Марьинке, в ближайшее время город полностью перейдет под контроль Донецкой Народной Республики. В Соледаре подразделения ЧВК "Вагнер" проводят дозачистку города. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Марьинку скоро полностью освободят
"Есть достаточно весомые успехи в основном населенном пункте Марьинка. Все высотки уже зачищены и контролируются нашими подразделениями. Наши военнослужащие днем и ночью метр за метром зачищают территорию. Рассчитываем, что в ближайшее время Марьинка полностью перейдет под контроль ДНР", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что в направлении Авдеевки российские войска также улучшили свои позиции.
"Там позиции заняты нашими подразделениями, продолжается продвижение вперед", - уточнил он.
Соль под контролем вагнеровцев
В Соледаре подразделения частной военной компании "Вагнер" продолжают дозачистку города и продолжают продвижение в окрестностях города.
"Для нас немаловажным было перерезать сообщение между Северском и Артемовском. С этой задачей ЧВК "Вагнер", можно сказать, справились, потому что станция Соль также находится под контролем ее штурмовых групп", - уточнил глава ДНР.
По его словам, 220 мирных жителей, эвакуированных из Соледара и Артемовска, находятся в пунктах временного размещения в Шахтерске. После завершения зачистки Соледара там развернется штаб по оказанию помощи местным жителям.
Пушилин добавил, что рассчитывает на освобождение Артемовска в ближайшем будущем.
"По Артемовску продолжается работа, вижу определенные улучшения, и это тоже положительно сказывается в целом на перспективах освобождения в ближайшем будущем данного населенного пункта", - сказал он.
Соледар – город в Донецкой Народной Республике, расположен примерно в 100 км от Донецка. До недавнего времени входил в единую линию обороны ВСУ Артемовск – Соледар – Северск.
13 января Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Соледара.
Установление контроля над городом позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нем украинские войска, отметили в ведомстве.