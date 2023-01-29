https://crimea.ria.ru/20230129/nastuplenie-armii-rossii-protivnik-neset-poteri-v-ugledare-i-kurakhovo-1126652330.html
Наступление армии России: противник несет потери в Угледаре и Курахово
Наступление армии России: противник несет потери в Угледаре и Курахово - РИА Новости Крым, 29.01.2023
Наступление армии России: противник несет потери в Угледаре и Курахово
Российская армия продолжает наступление в Донбассе и на Запорожском направлении, заняты более выгодные рубежи, противник несет потери. Об этом в воскресенье... РИА Новости Крым, 29.01.2023
2023-01-29T15:10
2023-01-29T15:10
2023-01-29T15:23
сво
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министерство обороны рф
армия и флот
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
наступление вс рф в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Российская армия продолжает наступление в Донбассе и на Запорожском направлении, заняты более выгодные рубежи, противник несет потери. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.Потери противника на данном направлении составили около 90 украинских военнослужащих, а также десятки единиц боевой техники.Кроме того, в районе города Краматорск уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" продолжили наступательные действия и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Шевченко ДНР и Дорожнянка Запорожской области. Уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-ой механизированной бригад . Потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля и две самоходные гаубицы "Акация".Взятие под контроль Угледара может изменить расклад сил на фронте и решить важные стратегические задачи, заявил в пятницу врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Обстановка на Купянском и Красно-Лиманском направленияхНа Купянском направлении авиация и артиллерия западной группировки войск нанесла поражение живой силе и технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.На Красно-Лиманском направлении группировка войск "Центр" ударила по 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 80-й, 95-й десантно-штурмовым бригадам ВСУ и 27-ой бригады национальной гвардии. "Потери противника на данном направлении за сутки составили до 110-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, самоходное орудие "Нона С" и боевая машина РСЗО "Град", - уточнили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина договаривается о поставках ракет для ударов по Крыму – Подоляк"Гитаре есть место на фронте": крымский боец пишет песни и стихи об СВОРосгвардия уничтожила лодки ВСУ для переправы через Днепр
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сво, украина, россия, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), наступление вс рф в донбассе
Наступление армии России: противник несет потери в Угледаре и Курахово
Армия России продолжает наступление в Донбассе: заняты выгодные рубежи
15:10 29.01.2023 (обновлено: 15:23 29.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Российская армия продолжает наступление в Донбассе и на Запорожском направлении, заняты более выгодные рубежи, противник несет потери. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.
"На Донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Курахово и Антоновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке.
Потери противника на данном направлении составили около 90 украинских военнослужащих, а также десятки единиц боевой техники.
Кроме того, в районе города Краматорск уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" продолжили наступательные действия и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар
, Пречистовка, Шевченко ДНР и Дорожнянка Запорожской области. Уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-ой механизированной бригад . Потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля и две самоходные гаубицы "Акация".
Взятие под контроль Угледара может изменить расклад сил на фронте
и решить важные стратегические задачи, заявил в пятницу врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Обстановка на Купянском и Красно-Лиманском направлениях
На Купянском направлении авиация и артиллерия западной группировки войск нанесла поражение живой силе и технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.
На Красно-Лиманском направлении группировка войск "Центр" ударила по 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 80-й, 95-й десантно-штурмовым бригадам ВСУ и 27-ой бригады национальной гвардии.
"Потери противника на данном направлении за сутки составили до 110-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, самоходное орудие "Нона С" и боевая машина РСЗО "Град", - уточнили в Минобороны.
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