https://crimea.ria.ru/20230129/nastuplenie-armii-rossii-protivnik-neset-poteri-v-ugledare-i-kurakhovo-1126652330.html

Наступление армии России: противник несет потери в Угледаре и Курахово

Наступление армии России: противник несет потери в Угледаре и Курахово - РИА Новости Крым, 29.01.2023

Наступление армии России: противник несет потери в Угледаре и Курахово

Российская армия продолжает наступление в Донбассе и на Запорожском направлении, заняты более выгодные рубежи, противник несет потери. Об этом в воскресенье... РИА Новости Крым, 29.01.2023

2023-01-29T15:10

2023-01-29T15:10

2023-01-29T15:23

сво

украина

россия

министерство обороны рф

армия и флот

вооруженные силы россии

донецкая народная республика (днр)

наступление вс рф в донбассе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Российская армия продолжает наступление в Донбассе и на Запорожском направлении, заняты более выгодные рубежи, противник несет потери. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.Потери противника на данном направлении составили около 90 украинских военнослужащих, а также десятки единиц боевой техники.Кроме того, в районе города Краматорск уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" продолжили наступательные действия и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Шевченко ДНР и Дорожнянка Запорожской области. Уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-ой механизированной бригад . Потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля и две самоходные гаубицы "Акация".Взятие под контроль Угледара может изменить расклад сил на фронте и решить важные стратегические задачи, заявил в пятницу врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Обстановка на Купянском и Красно-Лиманском направленияхНа Купянском направлении авиация и артиллерия западной группировки войск нанесла поражение живой силе и технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.На Красно-Лиманском направлении группировка войск "Центр" ударила по 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 80-й, 95-й десантно-штурмовым бригадам ВСУ и 27-ой бригады национальной гвардии. "Потери противника на данном направлении за сутки составили до 110-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, самоходное орудие "Нона С" и боевая машина РСЗО "Град", - уточнили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина договаривается о поставках ракет для ударов по Крыму – Подоляк"Гитаре есть место на фронте": крымский боец пишет песни и стихи об СВОРосгвардия уничтожила лодки ВСУ для переправы через Днепр

украина

россия

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, украина, россия, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), наступление вс рф в донбассе