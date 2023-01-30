Армия России при наступлении заняла новые рубежи под Угледаром
Российские войска при наступление заняли более выгодные позиции в районе Угледара
15:52 30.01.2023 (обновлено: 16:20 30.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Российские военные в ходе наступления заняли новые выгодные позиции на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток", продолжая успешные наступательные действия, заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение подразделениям 1-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики, а также 102-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области", - говорится в сводке ведомства.
Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) по двум направлениям составили до 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
Днем ранее на данных направлениях противник потерял до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля и две самоходные гаубицы "Акация".
Вместе с тем, по словам врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, российские подразделения закрепились в восточной части Угледара и работают в окрестностях города. Говорить об оперативном окружении Артемовска пока рано, отметил он.
В пятницу Пушилин заявил, что взятие под контроль Угледара может изменить расклад сил на фронте и решить важные стратегические задачи.
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