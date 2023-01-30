https://crimea.ria.ru/20230130/armiya-rossii-pri-nastuplenii-zanyala-novye-rubezhi-pod-ulegdarom-1126670558.html

Армия России при наступлении заняла новые рубежи под Угледаром

Армия России при наступлении заняла новые рубежи под Угледаром - РИА Новости Крым, 30.01.2023

Армия России при наступлении заняла новые рубежи под Угледаром

Российские военные в ходе наступления заняли новые выгодные позиции на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.01.2023

2023-01-30T15:52

2023-01-30T15:52

2023-01-30T16:20

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угледар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Российские военные в ходе наступления заняли новые выгодные позиции на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) по двум направлениям составили до 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Днем ранее на данных направлениях противник потерял до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля и две самоходные гаубицы "Акация".Вместе с тем, по словам врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, российские подразделения закрепились в восточной части Угледара и работают в окрестностях города. Говорить об оперативном окружении Артемовска пока рано, отметил он.В пятницу Пушилин заявил, что взятие под контроль Угледара может изменить расклад сил на фронте и решить важные стратегические задачи.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление армии России: противник несет потери в Угледаре и КураховоКлючевой пункт: что значит для российских войск взятие СоледараВСУ выпустили 17 снарядов по детскому отделению больницы Новой Каховки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, угледар, сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, новости